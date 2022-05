Salvini bluft over ‘vredesbezoek’ aan Moskou, scheurtjes eenheidsregering Italië tekenen zich af

Lega-leider Matteo Salvini tijdens de opnames van het televisieprogramma Porta a porta op de zender Rai Uno. Beeld Riccardo Antimiani / EPA

Matteo Salvini reist af naar Moskou, gonsde het vrijdag opgewonden door Italië, na een aankondiging door de Lega-leider zelf. Wat hij daar dan precies wilde gaan doen, wist eigenlijk niemand.

‘Ik wil mijn steentje bijdragen aan vrede’, luidde de toelichting van Salvini, die de afgelopen jaren warme banden onderhield met Poetins partij. Maar zoals vaker het geval is met de wilde plannen van de rechts-nationalistische Lega-politicus, kwam er van de trip uiteindelijk niets terecht.

Wel haalde Salvini zich met zijn aankondiging de woede van minister van buitenlandse zaken Luigi Di Maio op de hals. ‘De oorlog in Oekraïne is geen onderwerp voor een zomertour’, sneerde hij naar Salvini, die zich ’s zomers altijd graag op de stranden laat zien voor selfies in zwembroek met aanhangers.

Toch is de Lega niet de enige partij die de oorlog aangrijpt als startschot van de campagne, nu de parlementsverkiezingen van volgend voorjaar (datum nog onbekend) opdoemen aan de horizon. Ook Di Maio’s eigen Vijfsterrenbeweging wurmt zich langzaam onder Draghi’s zware deken van nationale eenheid vandaan, onder aanvoering van ex-premier Giuseppe Conte.

Conte startte begin mei een media-offensief waarin hij uitlegde dat hij wapenleveringen nu niet meer de juiste weg vindt en dat het tijd is voor vredesonderhandelingen. Niet veel later voegde ook Salvini zich bij het koor dat ‘basta wapens’ roept, en ook in de pers sterk vertegenwoordigd is.

Zoals het er nu uitziet, is er in Rome dan ook geen meerderheid als het parlement eind juni stemt over nieuwe wapenleveringen. Dat zou een domper betekenen voor Mario Draghi, die zich juist profileert met een uitgesproken pro-Navo-koers. In mei prees president Joe Biden tijdens Draghi’s bezoek aan Washington nog de ‘intentie van de Italiaanse regering om zware wapens te leveren aan Oekraïne’.

Opiniepeilingen

De nieuwe positie van de Lega en Vijfsterrenbeweging, die aan het begin van de oorlog wel instemden met wapenleveringen, hangt mogelijk niet alleen samen met zelfverklaarde pacifistische overtuigingen, maar ook met electorale overwegingen.

Zo blijkt uit een peiling van de Europese Commissie in april dat men in Italië bovengemiddeld negatief kijkt naar wapenleveringen. Ruim eenderde van de Italianen keurt ze af – beduidend meer dan de 15 procent in Nederland en het EU-gemiddelde van 26 procent.

Opmerkelijk genoeg vaart Italië’s enige oppositiepartij, het extreemrechtse Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni, juist een uitgesproken pro-Oekraïense koers. Zo veroordeelde Meloni de reisplannen van haar meestentijds bondgenoot Salvini: ‘We moeten ervoor uitkijken om scheurtjes in het westelijk front te laten zien.’

Door zich aan de kant van de Navo te scharen onderscheidt Meloni zich niet alleen van Salvini, maar ook van veel uiterst rechtse tegenhangers in andere Europese landen. Die koers doet haar electoraal voorlopig geen kwaad; de partij scoort al tijden hoog in de peilingen, maar is nu zelfs virtueel de grootste.

Het gevecht om de politieke schijnwerpers centreert zich in Italië steeds meer rondom de oorlog in Oekraïne, maar op de achtergrond ruziet de regering-Draghi ook over de hervormingen die het land van de EU moet doorvoeren om de miljarden uit het coronaherstelfonds te ontvangen. Met name de Lega is ontevreden over een concurrentiewet die onder meer taxichauffeurs en strandtenthouders treft.

Maar al springt er zo nu en dan een kikker uit, voorlopig trekt Draghi zijn kar moedig voorwaarts richting de verkiezingen. Zelfs met politici die zich na een ongekend gezapige periode van eenheid weer van elkaar willen onderscheiden lijkt dat doel haalbaar, maar waarschijnlijk zal het tot aan de stembus blijven rommelen in Rome.