Salman Rushdie is niet meer ‘gewoon’ een schrijver na de aanslag op zijn leven

Salman Rusdhie Beeld Javier Muñoz

De meeste schrijvers vinden het niet leuk als mensen nog nooit van hen hebben gehoord. Salman Rushdie, Brits-Amerikaans auteur van Indiase origine, 75 lentes jong, was de laatste dertig jaar wellicht ’s werelds enige schrijver die vreugde kon ervaren als zijn naam mensen niets zei. Hoe langer hij na 1989 in leven wist te blijven, hoe vaker dat plezier hem ten deel viel, tot hij praktisch weer net zo over straat kon als vóór zijn vierde roman De duivelsverzen verscheen – als ‘gewoon’ gevierd schrijver.

‘Religies verdienen, net als alle andere ideeën, kritiek, satire en, ja, ons onverschrokken gebrek aan respect’, was vanaf het begin een stokpaardje van deze koelbloedige auteur. Wat hem opbrak, was dat de wereld waarin de religie wordt beleden waarvoor hij in zijn vierde roman een gebrek aan respect toont – Mohammed is in De duivelsverzen een opportunistisch personage dat leugentjes niet schuwt – zo snel veranderde in de jaren dat hij aan dit boek werkte, het decennium na de machtsgreep van ayatollah Khomeini in Iran. Tegen de tijd dat het verscheen, stond de auteur niet meer tegenover een religie: hij stond tegenover totalitarisme en terreur.

Van de Duitse filosoof Rüdiger Safranski is het onderscheid tussen religie en al dan niet religieus totalitarisme: religie kenmerkt zich door ontzag voor het mysterie, het onbegrijpelijke en het onkenbare; totalitarisme door een absolute zekerheid hoe alles in elkaar steekt. Waar zulke zekerheid bestaat, is ook kristalhelder wie dood moet. Medio 1930 gaf Sovjet-leider Stalin opdracht zijn rivaal Trotski ‘waar ook ter wereld’ te doden. Khomeini deed op Valentijnsdag 1989 hetzelfde door tijdens een ‘boekbespreking’ op de Iraanse radio met een fatwa opdracht te geven de schrijver van De duivelsverzen ‘waar ook ter wereld’ te doden. Trotski leefde na ‘Stalins fatwa’ nog tien jaar: in 1940 werd hij op de vlucht in Mexico met een ijsbijl bewerkt. Salman Rushdie is nog altijd onder ons. Afgelopen 12 augustus was het wel kantje boord: een jonge man die in 1989 nog niet was geboren bewerkte hem op een podium in de VS met een mes.

In één klap was het gedaan met die geleidelijk afgenomen naamsbekendheid die voor Rushdie zo welkom was. Vóór 12 augustus had je een hele generatie die zijn naam weinig meer zei. De afgelopen weken boekte Rushdie zijn hoogste verkopen sinds 1989. Volkskrant-recensent en Rushdie-kenner Hans Bouman beschouwt Middernachtskinderen uit 1981 als diens echte meesterwerk. Maar het was een andere recensent, Ruhollah Khomeini, die er met zijn korte en heldere bespreking van De duivelsverzen voor zorgde dat hij wereldberoemd werd. De jaren negentig van de 20ste eeuw bracht de schrijver goeddeels ondergronds door. Daarna bleken zelfs fatwa’s aan vergetelheid onderhevig. De zaak werd langzaam ‘oude koek’. Rushdie bleek daarbij over een ijzersterk zenuwstelsel te beschikken en veerkrachtig en koelbloedig in de omgang met zijn lot. Motto: ‘Terrorisme versla je niet door je te laten terroriseren.’ Hij schreef onverdroten door en keerde geleidelijk in de openbaarheid terug, aan zijn zijde telkens weer jongere echtgenotes. Achteraf is het makkelijk roepen dat je kon wachten op iemand die de fatwa nog níét was vergeten, dat het een wonder was dat er vóór die 24-jarige Hadi Matar geen andere geradicaliseerde jongeman zijn messen sleep na via Facebook kennis te hebben genomen van de boekbesprekingen van R. Khomeini.

Rushdie moet sinds 12 augustus een oog missen, maar hij leeft nog. De ultieme overwinning op totalitarisme en terreur wordt geboekt als deze schrijver ooit een natuurlijke dood sterft.