Salderen voor zonnepanelenbezitters waarschijnlijk op de schop: ‘Niet heel eerlijk om mensen zoveel aan stroom te laten verdienen’

Een installatiebedrijf die zonnepanelen plaatst op een dak in een Geldrop. Beeld ANP / Venema Media

Dag Tjerk. Eerst nog even naar ander nieuws over de energiemarkt. De gasprijzen zijn het laagst sinds september 2021. Voor wie is dat goed nieuws?

‘Als de gasprijzen zo laag blijven, zien we de komende maanden dat met name de aanbieders die elke maand een ander tarief rekenen, uitkomen op consumentenprijzen onder het prijsplafond. Dat gaat dan bijvoorbeeld om Greenchoice en BudgetEnergie. Je ziet het al bij leveranciers met dynamische energietarieven, die per dag kunnen verschillen. Daarvan zit de prijs per kubieke meter nu rond het prijsplafond.

‘Voor met name Vattenfall en Essent zal het wat langer duren. Zij passen hun prijzen minder vaak aan. Het wordt interessant om te zien of mensen hun hogere prijzen blijven betalen of dat ze overstappen. In potentie is het voor die leveranciers riskant om nog lang dezelfde prijs te blijven berekenen.’

Vandaag gaat het met name over de elektriciteitsprijs. De Kamer debatteert over de salderingsregeling. Wat houdt die in?

‘Salderen is een maatregel die al bijna twintig jaar van kracht is om het bezit van zonnepanelen te stimuleren. Je mag de stroom die je teruglevert op zonnige momenten wegstrepen tegen de stroom die je consumeert als de zon niet schijnt. Bij hoge energieprijzen is dat ontzettend lucratief, maar de regeling wordt nu feitelijk betaald door mensen zonder zonnepanelen.

‘Op de groothandelsmarkt varieert de stroomprijs elk kwartier. Op het moment dat er heel veel aanbod is van stroom, is de prijs laag, soms zelfs negatief. Nederland is bijna wereldkampioen zonnepanelen, dus als de zon schijnt en zonnepanelenbezitters terugleveren, is de prijs heel laag. Maar op het moment dat zij stroom afnemen, is de prijs hoog. Dat is als het donker is. Als er dan ook nog eens weinig wind waait, is de prijs nog hoger.

‘Dat betekent dus dat je met salderen in feite goedkope energie weg mag strepen tegen dure energie. Dat verlies moet ergens betaald worden. Het energiebedrijf verrekent die kosten in de prijs voor alle klanten. Dus klanten zonder zonnepanelen betalen daardoor voor de mensen met zonnepanelen.’

Wat wil het kabinet aan die regeling doen?

‘Uiteindelijk moet het salderen helemaal worden afgeschaft. Dat begint dan vanaf 2025 en bouwt in zes stappen af tot 1 januari 2031. De eerste stap zal gelijk de grootste zijn. Vanaf 2025 mag je nog maar maximaal 60 procent van je verbruik salderen.

‘Wat nog wel onduidelijk is, is wat er gebeurt met het tarief van de stroom die je niet meer mag salderen, maar wel teruglevert aan het net. In de nieuwe regeling spreekt het kabinet van ‘een redelijke minimale vergoeding’. Maar wat is een redelijke vergoeding? Kan die ook negatief zijn? Naar marktbegrippen is een negatieve vergoeding soms misschien redelijk, maar als consument kan dat onredelijk voelen.’

Welke kritiek hoor je met name op het voornemen salderen af te schaffen?

‘Ik heb heel veel reacties gekregen van lezers op een stuk dat ik gisteren schreef waarin de Autoriteit Consument en Markt zich ook uitsprak voor het afschaffen van salderen. Mensen zijn met name boos om het feit dat het nu lijkt of ze worden neergezet als uitvreters. Het is toch juist goed als iedereen zonnepanelen op z’n daken legt?

‘Dat is een begrijpelijke reactie en je hoeft je ook niet te schamen dat je hebt verdiend aan je zonnepanelen. Het punt is: dat kan niet eindeloos zo blijven. Doel van de regering is overigens dat het nog altijd loont om zonnepanelen aan te schaffen, maar minder royaal dan nu.

‘Een ander kritisch geluid komt van de woningcorporaties. Zij moeten investeren om sociale huurwoningen duurzamer te maken, maar daardoor gaat de huur omhoog. Daar is de salderingsregeling een enorme hulp bij. Zij kunnen het makkelijker verkopen om zonnepalen te plaatsen op sociale huurwoningen als daarmee de energierekening van hun huurders omlaag gaat. Ze zijn bang dat die investeringen nu op losse schroeven komen te staan.

‘Aan de andere kant zijn het juist de sociale huurders die opdraaien voor de salderingsregeling. Zij hebben meestal geen zonnepanelen. Het voordeel van het afschaffen van het salderen gaat het eerst naar de mensen die ervoor betalen. Dat zijn veel sociale huurders.

‘In de Kamer heeft onder meer de SP zich uitgesproken voor de salderingsregeling. Ik verwacht dat de coalitie ermee instemt, maar interessant is ook om te zien hoe de SP zich opstelt, aangezien er niet veel zonnepanelenbezitters in hun achterban zitten.’

Een achterliggend probleem is dus dat er met zonnepanelen op sommige momenten te veel aanbod is, en op andere momenten te weinig. Kan de energie die op zonnige momenten wordt opgewekt niet worden opgeslagen?

‘Het opslaan is een belangrijk deel van de oplossing. Of stroom gebruiken op het moment dat die goedkoop is. Er komen allemaal bedrijven op die daarop focussen. Als je die opgeslagen energie dan op de juiste momenten gebruikt, kun je daar zeker slim van profiteren.

‘Nu is zo’n prikkel om stroom op te slaan er niet voor mensen die hun zonnestroom kunnen salderen. Dat is ook waarom de ACM voorstander is om de salderingsregeling af te schaffen. Zonnepanelenbezitters zullen dan overdag bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten of hun elektrische auto opladen, omdat de stroom dan goedkoop is. Of overdag die stroom opslaan om die ’s avonds te gebruiken.

‘Dat soort prijsprikkels kunnen ertoe leiden dat we stroom met z’n allen slimmer gaan gebruiken. Vanuit de overheid bekeken is het niet heel eerlijk en tamelijk inefficiënt om mensen zoveel aan stroom te laten verdienen.’

In een eerdere versie van dit stuk stond dat de prijs voor een kubieke meter gas met 75 cent bij dynamische energietarieven nu ruim onder het prijsplafond ligt. Daarbij was geen rekening gehouden met de energiebelasting. In de tekst hierboven is dat aangepast.