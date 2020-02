Saïd R., rechterhand van Ridouan T., opgepakt in Colombia

De ‘verouderingstekeningen’ van Ridouan T. en en Saïd R. Beeld Politie / Opsporing Verzocht

R. was lange tijd voortvluchtig en wordt beschouwd als de adjudant van de verdachte topcrimineel Ridouan T., die in december werd opgepakt in Dubai.

Uit identificatie door middel van vingerafdrukken staat vast dat het om Saïd R. gaat, zo werd zaterdagochtend bekendgemaakt in aanvulling op een eerder bericht over zijn arrestatie.

De rechterhand van Ridouan T. is opgepakt in een woning, waar hij alleen was. Hierbij is R. licht gewond geraakt, liet hoofd van de Nationale Recherche, Andy Kraag, weten.

R. wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Er waren eerder al signalen dat R. in Colombia zat. De broer van Saïd, Mo R., zit al enige tijd vast als verdachte in het liquidatieproces Marengo.

Alle kopstukken ‘mocromaffia’

De arrestatie van Saïd R. zou betekenen dat alle kopstukken van de zogenoemde ‘mocromaffia’ achter tralies zitten. Inmiddels heeft het OM al zestien verdachten voor de rechter gebracht in het Marengo-proces.

Wanneer en hoe R. naar Nederland zal komen, is niet bekend. Hij heeft nog geen advocaat in Nederland. Bovendien heeft Nederland geen uitleveringsverdrag met Colombia.

Er zijn ook andere mogelijkheden, zegt Goran Sluiter, hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Dat hebben we gezien bij Ridouan T. Nederland had immers ook geen uitleveringsverdrag met Dubai.’

Dubai heeft T. uitgezet, waardoor hij naar Nederland gehaald kon worden. ‘Daar is ook wel kritiek op geweest,’ zegt Sluiter. ‘De meest voor de hand liggende optie is dat Nederland een uitleveringsverzoek indient bij de Colombiaanse overheid. Tot die tijd ligt de zaak bij de Colombiaanse autoriteiten.’

Gecoördineerde actie

De arrestatie is de gezamenlijke inspanning van de Colombiaanse politie, de Landelijke Eenheid en de Amerikaanse FBI en Drug Enforcement Administration (DEA). ‘Met zo'n grote gecoördineerde actie waarbij meerdere partijen betrokken zijn, is het waarschijnlijk dat er ook al afspraken zijn gemaakt over eventuele uitlevering’, zegt Jannemieke Ouwerkerk, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden.

Hoe dit precies gaat, is lastig te achterhalen. ‘Veel gebeurt achter de schermen. Maar als er geen bestaande overeenkomsten zijn, kunnen staten altijd ad-hoc afspraken maken. Uiteindelijk heeft Colombia er ook belang bij om een gevaarlijke crimineel uit te leveren.'

Op dit moment wordt verwacht dat het om een reguliere uitlevering zal gaan. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Hoe snel R. in Nederland is, hangt verder nog af van in hoeverre hij mee zal werken aan uitlevering. Het OM had een beloning van 100 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Hetzelfde bedrag stond er voor de tip die naar Ridouan T. zou leiden.