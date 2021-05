Sadiq Khan met ruime meerderheid herkozen als burgemeester van Londen

De Londense burgemeester Sadiq Khan Beeld AFP

In zijn overwinningsspeech zei Khan dat zijn prioriteit voor zijn tweede termijn bij de werkgelegenheid ligt. ‘Banen, banen, banen.’ Ook zal hij de enorme uitdaging aan moeten gaan om Londen bij de top van de wereld te houden, in een tijd dat de gevolgen van de coronacrisis en Brexit een duidelijke bedreiging vormen voor de positie van de Britse hoofdstad in Europa.

‘Het vertrouwen dat Londenaren in mij hebben gesteld om de grootste stad ter wereld te blijven leiden maakt mij erg nederig’, zei Khan. ‘Ik beloof dat ik mijn uiterste best zal doen om na de donkere dagen van de pandemie te helpen bouwen aan een betere en mooiere toekomst voor Londen.’