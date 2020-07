Sabushimike schrijft als Batwa-pygmee geschiedenis met ministerspost in Burundi

Imelde Sabushimike Beeld .

Sabushimike maakt deel uit van het deze week gepresenteerde kabinet van Évariste Ndayishimiye, die vorige maand de plotseling overleden Pierre Nkurunziza opvolgde als president.

Een ministerpost is iets waarvan de Batwa in Burundi lange tijd alleen maar konden dromen, want net als hun lotgenoten in Rwanda, Congo en Oeganda leven ze al decennia als verschoppelingen. De Batwa belandden in diepe armoede nadat ze uit de regenwouden waren verdreven, waar ze duizenden jaren hadden doorgebracht als jagers en verzamelaars. Sabushimike is er als een van de weinigen in geslaagd om, met de hulp van een belangenorganisatie voor Batwa, een opleiding te volgen.

Wat ook veel zegt over de marginale positie van de Burundese Batwa is dat ze geen automatisch recht hebben op ministersposten, terwijl de grondwet wel voorziet in een verdeling van zulke posten onder de twee andere bevolkingsgroepen in Burundi, de Hutu’s en de Tutsi’s. Zij bedachten vijftien jaar geleden dat zo’n verdeelsleutel wel handig zou zijn, na jaren van onderlinge strijd, maar ze besteedden geen aandacht aan de Batwa, die slechts 1 procent van de Burundese bevolking uitmaken.

Door nu Sabushimike als eerste van de Batwa tot minister te benoemen, laat president Ndayishimiye zich dus van zijn attente kant zien, al kent zijn goedertierenheid wel grenzen. In zijn kabinet van vijf vrouwen en elf mannen biedt Ndayishimiye, een ex-generaal, ook plek aan twee hardliners uit het bewind van zijn voorganger Nkurunziza. Zowel de premier als de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken van Burundi staat op een Amerikaanse sanctielijst, wegens hun geweld tegen de Burundese bevolking.

Met zulke collega-ministers wordt het voor Sabushimike nog een hele uitdaging om haar stempel te drukken op haar portefeuille van mensenrechten, maar dat doet weinig af aan de waarde die de Batwa aan haar benoeming hechten. ‘Ik ben zo ontzettend blij, als de grenzen niet dicht waren geweest door de lockdown dan was ik naar Burundi gegaan om Sabushimike te feliciteren’, zegt Alice Nyamihanda, een vertegenwoordiger van de Batwa in Oeganda. ‘Ik hoop dat wij ook ooit zo’n minister krijgen.’