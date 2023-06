Saboteert de Griekse kustwacht het onderzoek naar de scheepsramp?

Migranten aan boord van de boot die twee weken geleden kapseisde voor de Griekse kust. Beeld REUTERS

Dat is het beeld dat opstijgt uit onderzoek van Lighthouse Reports, een internationaal collectief van samenwerkende onderzoeksjournalisten van onder andere Der Spiegel, ARD, The Times en El País.

De journalisten interviewden zeventien migranten die de scheepsramp twee weken geleden overleefden. Zij getuigen onafhankelijk van elkaar dat het de Griekse kustwacht was die het ongeluk veroorzaakte, door touwen aan de vissersboot vast te maken om het schip naar Italiaanse wateren te slepen – een zogeheten pushback. Hierop kapseisde de boot en verdronken vijfhonderd mensen, onder wie honderd kinderen.

Verschillende mensenrechtenorganisaties trokken al eerder de ijzingwekkende conclusie dat de Grieken medeverantwoordelijk zijn voor de ramp. ‘Tijdens het slepen veranderde de kustwacht van richting en begon de boot te zinken’, stelde advocaat Maria Papamina van de Griekse hulporganisatie Greek Council for Refugees (GCR), die tientallen migranten sprak. Overlevenden vertelden tegen hulpverleners van Artsen Zonder Grenzen dat ze om hulp riepen, urenlang wachtten en zagen hoe hun vrienden verdronken.

Bewijs verduisteren

Maar de journalisten van Lighthouse Reports vonden ook bewijs dat de Griekse kustwacht het onderzoek poogt te saboteren en bewijs probeert te verduisteren.

Hier begon de kustwacht direct na de ramp al mee, toen ze negen overlevenden verhoorden. De omstandigheden waaronder het verhoor plaatsvond, waren discutabel, stellen de journalisten: de negen waren nog geen uur aan wal en verkeerden in staat van shock toen ze werden ondervraagd. Het gesprek vond bovendien in het Engels plaats, een taal die de meesten − afkomstig uit Syrië, Egypte, Palestina en Pakistan − niet of nauwelijks spreken. De aanwezige vertaler was een medewerker van de kustwacht zelf.

In het verhoor waren de Grieken vooral uit op namen van smokkelaars, vertelden de migranten. Over de rol die de kustwacht had gespeeld bij het drama zou het nauwelijks zijn gegaan. Toen een migrant uit zichzelf over het slepen door de Griekse kustwacht begon, zou hij zijn geïntimideerd.

In de schriftelijke uitwerking van de verhoren van de kustwacht − die Lighthouse Reports in handen heeft − is belastend bewijs weggelaten, aldus het journalistencollectief. Als oorzaak van de ramp zouden de negen letterlijk hetzelfde hebben gezegd. ‘De boot was oud, er waren geen zwemvesten en de motor hield er telkens mee op, daarom is hij gezonken’, blijkt uit het verslag.

Zeer verdacht, vinden de journalisten. En al helemaal omdat uit verklaringen die dezelfde mensen afgaven aan de Griekse openbaar aanklager, die ook bezig is met een onderzoek, blijkt dat zij wel degelijk de kustwacht noemen als oorzaak van de ramp.

Ook vonden de journalisten aanwijzingen dat de Grieken bewijs vernietigden. Verschillende migranten moesten hun telefoons afgeven, waar bijvoorbeeld videobewijs op stond, en kregen die niet terug van de autoriteiten. ‘Ik heb alles gefilmd met mijn telefoon’, zegt een overlevende. ‘Het moment dat ze het touw aanbrachten, het moment dat ze begonnen met slepen, en het moment dat de boot naar links helde.’

Contact nauwelijks mogelijk

De overlevenden van de scheepsramp worden sinds vorige week vastgehouden in een zwaar beveiligd opvangkamp in Malakasa, Griekenland. Contact met de buitenwereld, waaronder familieleden, is nauwelijks mogelijk. De journalisten wisten echter telefoons naar binnen te smokkelen om de migranten toch te spreken.

De Griekse kustwacht wordt al jaren van mensenrechtenschendingen beschuldigd. Hulporganisaties documenteerden onder andere al dat Griekenland migranten en vluchtelingen met geweld de Grieks-Turkse grens over zet en bootjes naar Turkse wateren versleept. Talloze verhalen van vluchtelingen ondersteunen die beschuldigingen. Ingrijpen vanuit Europa blijft echter telkens uit.

Er zijn tekenen dat het deze keer misschien anders zal gaan. Volgens Le Monde zou Frontex overwegen de activiteiten in Griekenland op te schorten. Ook Lighthouse Reports heeft van bronnen vernomen dat er bij het EU-grensagentschap interne memo’s rondgaan waaruit blijkt dat ze het verhaal van de Griekse kustwacht niet vertrouwen en eigen onderzoek willen doen.