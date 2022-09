Sabotage Nord Stream toont aan hoe kwetsbaar kritische infrastructuur op de zeebodem is

Een speciaal schip legt een deel van de pijpleiding van Nord Stream 2. Beeld AFP

Dag Remco! Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen, en de leveringen via Nord Stream 1 liggen sinds augustus al stil. Voor energielevering maakt het dus weinig uit. Waarom is er dan toch zo veel heisa over?

‘De oorlog in Oekraïne dreigt hiermee te escaleren. Dit hele conflict is voor het Westen een balanceeract om er niet direct bij betrokken te raken. We leveren wel wapens aan Oekraïne, maar niet te geavanceerd. We sturen wel luchtafweer, maar geen vliegtuigen. De oorlog lijkt zich nu ook buiten Oekraïne te begeven: op het moment dat er kritieke infrastructuur wordt opgeblazen, dan gaan mensen zich veel zorgen maken.

‘En dit zet ook de schijnwerper op hoe kwetsbaar vitale infrastructuur is, waar de Oostzee maar ook de Atlantische Oceaan vol mee ligt. Er is een ongeschreven regel tussen staten dat je kritieke infrastructuur, zoals pijplijnen en it-kabels onder zee met rust laat. Anders is het hek van de dam. Je kunt ook niet honderden kilometers aan pijplijnen op 70 meter diepte beveiligen. Dus als er zoiets gebeurt, is dat reden tot zorg. What’s next?

‘Het klopt dat er geen gas via Nord Stream geleverd werd, maar er zat nog wel 500 miljoen kubieke meter gas in de pijpleidingen. Het is sowieso zonde dat die nu verloren gaat. En voor deze winter zitten we waarschijnlijk wel goed, maar ergens was er nog de hoop dat Nord Stream 1 ook volgend jaar nog bij zou kunnen dragen aan het vullen van de gasvoorraad, zodat Europeanen niet in de kou zouden zitten.

‘Dat is nu zeer de vraag. Hoewel: één van de twee pijpleidingen waaruit Nord Stream 2 bestaat, is nog heel. Wie weet wat Rusland daar volgend jaar mee van plan is.’

Wat weten we nu over wie er achter zou kunnen zitten?

‘Het is allemaal puur speculatie. Wat we kunnen zeggen is dat sabotage wel zeker is. Denemarken zegt dat onomwonden, andere landen zeggen er rekening mee te houden en ook Rusland gaat uit van sabotage. Polen zegt dat het gaat om sabotage en wijst zelfs naar Rusland.

‘Duidelijk is ook dat de dader een zogenoemde state actor moet zijn: een ander land dus. Het gaat om pijpleidingen op 70 en 88 meter diepte. Nord Stream 1 bestaat uit twee pijplijnen en Nord Stream 2 ook, dus het zijn in totaal vier pijpen waarvan er drie kapot zijn. Dit zijn geen activisten die kattenkwaad hebben uitgehaald.

‘Over wie er achter zit doen allerlei theorieën de ronde. Er zijn veiligheidsexperts die wijzen naar Rusland dat een signaal zou willen afgeven. Gisteren is de nieuwe Baltic Pipe van Noorwegen naar Polen geopend en Rusland zou hiermee kunnen zeggen: ook die pijplijn kunnen we raken. Anderen zeggen dat het een false flag kan zijn: een operatie om een ander land de schuld in de schoenen te schuiven.

‘Sommigen wijzen naar Amerika en Oekraïne, die nooit voorstanders van de Nord Stream geweest zijn. Op deze manier zouden ze Duitsland minder afhankelijk willen maken van Rusland, waardoor ze zich harder durven op te stellen naar Rusland.

‘Maar dat is allemaal uiterst onwaarschijnlijk. Oekraïne kan zo'n operatie vrijwel zeker niet uitvoeren en als ze gepakt worden kunnen ze het wel schudden qua steun van het Westen. Bovendien kwam er al geen gas door de pijpleiding. Dat de VS infrastructuur van een bondgenoot op zouden blazen, is zo mogelijk nog onwaarschijnlijker, al helemaal omdat de VS Nord Stream 2 al met sancties en politieke druk wist te stoppen.’

Er zit dus een staat achter, maar onduidelijk is wie en welk signaal er überhaupt mee afgegeven wordt. Dan lijkt het me geen heel geslaagde actie.

‘Landen zullen nooit direct toegeven dat ze er achter zitten. Als in het Verenigd Koninkrijk een voormalige Russische inlichtingenofficier en zijn dochter worden vergiftigd, zal Rusland niet zeggen: dat waren wij. Maar voor de goede verstaander is het wel helder. Internationale diplomatie en sabre-ratlling spelen zich vooral achter de schermen af.’

Het gaat nu veel over diplomatieke gevolgen. Zijn er ook geluiden van mensen die zich druk maken over de milieu-impact van de lekken?

‘Ja, dat hoor je ook wel. Er zit vooral methaan in de pijplijnen. Dat is een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is dan CO2 voor het opwarmen van de aarde. Maar het is lastig om de impact te voorspellen, het mengt ook met zeewater. En misschien dat het zeeleven er ook last van heeft, maar gas is natuurlijk geen olie. Er zal ongetwijfeld lokale schade optreden, maar we hebben het niet over een catastrofale milieuramp.’