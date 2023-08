’s Werelds meest succesvolle dragqueen is in Brazilië haar leven niet zeker

Pabllo Vittar tijdens een optreden eerder dit jaar in het Braziliaanse Sao Paulo. Beeld Getty Images

Aan het einde van haar show op muziekfestival Lollapalooza in São Paolo neemt een euforische Pabllo Vittar het applaus van duizenden fans in ontvangst. Tijdens een buiging met haar dansers roept de Braziliaanse zangeres onder luid gejuich ‘Fora Bolsonaro’, weg met Bolsonaro. Jair Bolsonaro is dan nog president van Brazilië.

Pabllo Vittar is de dragnaam van Phabullo Rodrigues da Silva. Voor de dragqueen Pabllo Vittar gebruiken we hier vrouwelijke voornaamwoorden, voor Phabullo Ridrigues da Silva mannelijke.

Vittar (29) is de succesvolste dragqueen van de wereld. Ze bracht vijf goed verkopende studioalbums uit. De videoclip van haar grootste hit K.O. is meer dan vierhonderd miljoen keer afgespeeld op YouTube, op Spotify heeft ze miljoenen luisteraars per maand. In 2019 en in 2020 won ze een MTV EMA voor beste Braziliaanse act. Op sociale media heeft ze miljoenen volgers en in 2020 was ze het gezicht van een wereldwijde Calvin Klein-campagne. Ze toert over de hele wereld, aanstaande vrijdag treedt ze op in Paradiso in Amsterdam. ‘Ik ben op plekken gekomen waar ik alleen van heb kunnen dromen, dat voelt nog steeds onwerkelijk’, zei de artiest tegen het Britse magazine Icon.

Maar tegelijkertijd is ze haar leven niet zeker.

Kritisch over Bolsonaro

Vittar valt op door haar uitgesproken politieke optredens. Tijdens het presidentschap van Bolsonaro laat ze zich regelmatig erg kritisch over hem uit. Ze noemt hem incapabel, respectloos, zelfzuchtig en huichelachtig. Het openlijk bekritiseren van de politicus komt haar op bedreigingen te staan, waardoor ze haar beveiliging noodgedwongen flink moet opvoeren. Desondanks blijft ze zich politiek uitspreken, vooral over de economische ongelijkheid in haar land en lhbti-rechten.

De lhbti-gemeenschap is niet veilig in Brazilië, vorig jaar werden er 131 transpersonen vermoord. Vittar voelt een verantwoordelijkheid om zich over dit soort zaken uit te spreken, zei ze tegen Vice: ‘Ik ben een homojongen uit het noordoosten van Brazilië die wat aandacht heeft gekregen, dus ik wil aan iedereen vertellen hoe ver we kunnen komen.’

Rodrigues da Silva groeide op in een arm gebied in het noorden van Brazilië met zijn moeder en twee zussen. Zijn vader kent hij niet: die verliet zijn moeder tijdens haar zwangerschap. Met verschillende baantjes lukt het zijn moeder om in haar eentje de drie kinderen te voeden. Da Silva wordt als kind gepest, omdat hij zich vrouwelijk gedraagt en kleedt. Zijn moeder moedigt hem echter aan om altijd zichzelf te blijven. ‘Mijn moeder verdedigde me als een leeuwin en leerde me hoe het leven werkt. Dankzij haar bestaat Pabllo Vittar’, aldus Da Silva tegen Vice.

Pabllo Vittar werd geboren toen Da Silva in drag mee ging lopen in lhbti-parades en deelnam aan schoonheidswedstrijden. Schoonheidswedstrijden zijn een belangrijk onderdeel van dragcultuur en lijken op traditionele missverkiezingen. Vittar maakte indruk bij deze verkiezingen en won meerdere keren. Dit gaf haar bekendheid in de drag scene, maar naar eigen zeggen wilde ze liever als zangeres op het podium staan.

Grote doorbraak

Ze beleeft uiteindelijk haar grote doorbraak dankzij een cover van Whitney Houstons I have nothing op YouTube. De video gaat viraal en levert haar een uitnodiging op voor het Braziliaanse tv-programma Altas Horas, waar ze de cover nog eens uitvoert. Niet lang daarna brengt Vittar haar succesvolle eerste album Vai Passar Mal uit, met eigen muziek.

Vittar combineert dance-invloeden uit house, trap en techno met meer traditioneel Braziliaanse stijlen als bijvoorbeeld tecno brega en forró. In haar grootste hit, K.O., zingt ze op een elektronische forró-beat over een hevige verliefdheid. Zo bewerkt ze de muziekstijlen waarmee ze opgroeide in het noorden van Brazilië tot opzwepende hits.

Haar muziek is altijd dansbaar, vaak dankzij een stevige beat die gemaakt lijkt voor clubs. Met haar kenmerkende stem zingt Vittar over het nachtleven, liefde en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Ze beschreef haar laatste album Noitada in Metro Weekly als ‘een verhaal over hoe een nacht uit met mij zou zijn, van begin tot eind’.

Dans en muziek

Bij een show van Pabllo Vittar speelt de dans bijna net zo’n grote rol als de muziek. Vittar en haar achtergronddansers dansen vol overgave uitgebreide choreografieën. Vaak zijn hierin elementen van vogue te zien, een dansstijl die voortkomt uit de dragcultuur.

Vittar zegt vooral een jonge generatie fans te willen bereiken om hen te laten zien dat ze zichzelf kunnen zijn. Tegen Billboard zei de zangeres: ‘Ik streef ernaar om kunst te maken met een boodschap, zodat ik anderen kan inspireren om hetzelfde te doen.’

Ondertussen blijft ze zich, ongeacht de risico's voor haar veiligheid, onverminderd politiek uitspreken. Zoals bij het concert op Lollapalooza in São Paolo. Tijdens haar zegerondje door het publiek pakt ze een handdoek mee van een fan met daarop (toen nog) presidentskandidaat Lula da Silva en zwaait die triomfantelijk in de lucht. Onder luid gejuich van een publiek dat duidelijk ook Lula boven Bolsonaro verkiest, rent ze sierlijk terug naar het podium om daar met het grootste gemak in een spagaat te landen.