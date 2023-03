’s Lands invloedrijkste econoom geloofde niet in een homo economicus. ‘Bij hem ging het over relaties’

Lans Bovenberg Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Er zitten nog wel eens economen in de vele talkshows die de meningsvorming in het land reguleren. Maar economen met het statuur van Jan Pen, Hans van der Doel of Arnold Heertje, die de autoriteit hadden om politici te maken en te breken, zijn er niet meer.

Lans Bovenberg, die vrijdag afscheid namen als hoogleraar aan Tilburg University, had bijna onmerkbaar toch grote invloed in het politieke debat. ‘Hij was de sociaal-economisch intellectueel van het CDA’, zegt UvA-hoogleraar Arnoud Boot. ‘Dat maakte hem dominant in het Nederlandse beleidsdebat, althans het sociale zekerheid-deel ervan. Onderschat daarbij de enorme kracht van de tandem Tilburg en CDA in die tijd niet!’ Veel hoogleraren in Tilburg waren katholiek en meerdere CDA-denkers studeerden en bestuurden daar.

Nieuw pensioenstelsel

Jarenlang leidde Bovenberg niet voor niets de polderparade van meest invloedrijke Nederlandse economen. ‘Hij was breed en diep. Hij combineerde wetenschappelijke publicaties met beleidspublicaties. En op allebei de terreinen werd hij veelvuldig geciteerd’, aldus zijn naaste collega hoogleraar Theo Nijman, die vanaf de kleuterschool − ‘leeftijdsgenoten en allebei uit een gereformeerd nest in Oosterbeek’ − met hem optrok.

Bovenberg zette de toon, van de politiek tot de polder en de pers. Het nieuwe pensioenstelsel is bijvoorbeeld gebaseerd op het denkwerk van Bovenberg en Nijman, die in hun publicaties al pleitten voor ‘een persoonlijker pensioen met risicodeling’. ‘Hogere Hekken, Betere Buren’, was een gevleugelde uitspraak van Bovenberg, waarmee hij erop doelde dat deze stelselwijziging zou leiden tot minder generatieconflicten.

In 2003 won Bovenberg de Spinozaprijs. Het geld − zo’n 1,5 miljoen euro − gebruikte hij voor de oprichting van de denktank Netspar. Deze ging onderzoek doen naar de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’. Bovenberg werd bij de uitreiking erkend als expert van wereldfaam. Dat dankte hij mede aan het door hem ontwikkelde ‘double dividend’-model, waarin voor het eerst inzicht werd geboden in de lastig economisch te benaderen combinatie van milieu en belastingen. Ook Bovenbergs artikel Macro-oplossing voor hypotheekberg, dat hij samen schreef met Arnoud Boot, bracht door de talrijke reacties veel citatiepunten op voor Bovenberg. In dit artikel werd het voorstel gedaan 300 miljard euro van het pensioenvermogen aan te wenden om hypotheken van banken over te nemen en zo de bankbalansen na de crisis op te schonen.

CDA-ideoloog

Lans Bovenberg was de zoon van een accountant en lokale politicus in Oosterbeek. In 1976 ging hij econometrie studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Leeftijdsgenoot Nijman maakte dezelfde keuze, maar dan aan de VU. Vervolgens promoveerde Bovenberg aan de Universiteit van Californië - Berkeley. Hij bleef werken in de VS, onder meer als wetenschappelijk medewerker op Berkeley en later bij het IMF in Washington. Aan het einde van de jaren tachtig keerde hij terug in Nederland. Eerst werkte hij enige tijd bij Economische Zaken. Daarna werd hij hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Tilburg, nu Tilburg University. Dat zou hij korte tijd onderbreken voor een baan als onderdirecteur bij het Centraal Planbureau.

Bovenberg manifesteerde zich meteen in het maatschappelijk debat. Hij stelde dat mensen ertoe moeten worden aangezet om hun capaciteiten te benutten en behalve rechten ook plichten hebben − en derhalve ook op hogere leeftijd nog een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Nijman twijfelt er ook niet aan dat hij na zijn emeritaat actief zal blijven.

Hij werd gezien als een CDA-ideoloog, maar vaak was hij het niet eens met de standpunten van die partij. Hij was te veel een autonoom denker om de partijdiscipline te passen en een bestuursfunctie voor de partij te vervullen. Maar Nijman noemt hem ook een bruggenbouwer. ‘In Tilburg was er een richtingenstrijd gaande tussen de algemene economen die zich vooral richtten op internationale publicaties en de bedrijfseconomen die vonden dat de universiteit zich meer op Nederland zou moeten richten. Lans wist dit conflict te slechten.’ Toen hij kwam, was Tilburg nog een provinciale universiteit. Mede dankzij Bovenberg kreeg die een internationale reputatie.

Blinde marktprofeten

Bij studenten was hij populair, hoewel hij volgens zijn collega ‘op Amerikaanse wijze’ college gaf. Studenten moesten zich tot het uiterste inspannen om bij te blijven. Hij had er een hekel aan als studenten wel de wiskundesommetjes konden oplossen, maar niet de economische betekenis van de oplossingen zagen. De homo economicus, de mens die op basis van ratio keuzes bepaalt, bestond voor hem niet. Arnoud Boot: ‘Hij dacht in relaties als kern van de economie, in tegenstelling tot de blinde marktprofeten die alleen nog maar aan transacties dachten. Economie is relaties, wederkerigheid en elkaar iets gunnen.’

De laatste jaren concentreerde Bovenberg zich vooral op de verbetering en vernieuwing van het economie-onderwijs. Met die opdracht ging hij in 2015 de F.J.D. Goldschmedingleerstoel bekleden. Hij hield vast aan zijn christelijke geloofsovertuiging, die zich in de VS had verdiept. Hij sloot zich later aan bij het pinkstergenootschap Rafaël Nederland. Twee keer per jaar preekt hij tot op de dag vandaag aan de Charismatische Evangelische Kerk Jefta in Breda.