Ryanair wil vrijdag gewoon vliegen vanaf Eindhoven, stakende piloten overwegen kort geding

Toestellen van Ryanair op Weeze Airport, vlak bij de Duits-Nederlandse grens. Foto REUTERS

Piloten en cabinepersoneel van Ryanair uit diverse landen leggen vrijdag het werk neer uit onvrede met hun arbeidsvoorwaarden. VNV wil onder meer dat voor de Nederlandse piloten het Nederlandse arbeidsrecht gaat gelden.

De luchtvaartmaatschappij zegt te verwachten dat vrijdag ongeveer 150 vluchten in Europa komen te vervallen. Ryanair denkt niettemin dat het overgrote deel van het personeel aan het werk gaat en dat 2.400 vluchten gewoon uitgevoerd worden. Personeel uit Duitsland, Spanje, België, Portugal en Italië heeft aangekondigd het werk neer te leggen.

Volgens VNV hebben alle Nederlandse piloten op één na aangekondigd vrijdag te zullen staken. Deze piloot zou in het management van het concern zitten en mag daardoor niet staken. Of Ryanair vrijdag, net als eerder piloten uit het buitenland zal invliegen, is niet duidelijk. Dat er geen vluchten zijn geannuleerd lijkt hierop te wijzen.

VNV overweegt een kort geding als dit gebeurt, omdat dit volgens de bond tegen een rechterlijke uitspraak in gaat. Die verbiedt het inzetten van buitenlandse piloten als de staking minstens 72 uur van tevoren is aangekondigd.

Ryanair heeft Eindhoven Airport laten weten dat het niet kan uitsluiten dat er vrijdagochtend verstoringen kunnen plaatsvinden.