Ryanair vraagt ontslag aan voor Eindhovens personeel - een vergeldingsactie voor stakingen?

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kwam sinds deze zomer meerdere keren in conflict met werknemers en heeft nu collectief ontslag aangevraagd voor al het in Nederland gevestigde personeel. Beeld REUTERS

Ryanair kwam sinds deze zomer meerdere keren in conflict met werknemers. In augustus staakten piloten en cabinepersoneel voor betere arbeidsvoorwaarden. De luchtvaartmaatschappij stapte toen vergeefs naar de rechter om de staking middels een kort geding te voorkomen. In oktober maakte Ryanair bekend zijn vier in Eindhoven gestationeerde vliegtuigen weg te halen. Zestien Nederlandse piloten vochten daarop bij de rechter hun aanstaande, gedwongen verhuizing aan.

De voorzieningenrechter in Den Bosch blokkeerde in november de verhuizing nog na een kort geding. ‘Het heeft het er alle schijn van dat het besluit (van de verhuizing, red.) is genomen als sanctie op eerdere stakingsacties’, klonk de uitspraak toen. Ryanair werd door de rechter ook veroordeeld tot het doorbetalen van het loon van zijn medewerkers. De zestien piloten worden nu ontslagen, met nog vijftien man cabinepersoneel.

Ryanair heeft altijd ontkend dat zijn besluiten neerkwamen op vergeldingsacties. Het sluiten of verplaatsen van vliegbases behoort simpelweg tot het economische model, zo betoogt de prijsvechter.

Ryanair sloot zijn basis in Eindhoven in november alsnog. Het meldde toen dat het personeel dat zich verzette, wilde ‘uitfaseren.’ Nu volgt dus het collectieve ontslag. Vakbonden VNV en FNV Luchtvaart hebben aangekondigd verweer aan te tekenen namens hun leden. Volgens VNV had het UWV de aanvraag überhaupt niet in behandeling moeten nemen, omdat de opgegeven reden - tegenvallende resultaten - cijfermatig niet kan worden onderbouwd.