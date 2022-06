Ryanair denkt dat elke Zuid-Afrikaan Afrikaans praat, maar dat blijkt een misrekening

Vliegtuigen van Ryanair op de luchthaven van Dublin. Beeld Reuters

Dit heeft de woede opgewekt van veel Zuid-Afrikanen, voor wie het Afrikaans synoniem is met het racistische regime van de witte minderheid in de vorige eeuw. Het aan het Nederlands verwante Afrikaans is maar voor 13 procent van de Zuid-Afrikanen de eerste taal. Het is daarmee de derde taal van het land, na het Zulu en het ichiXhosa, en vóór het Engels dat voor 9 procent van de bevolking de eerste taal is.

In de jaren van het apartheidsregime werd het Afrikaans op de scholen verplicht gesteld. Het was voor veel Zuid-Afrikanen vooral de taal van de onderdrukking. Ryanairs keus voor het Afrikaans is daarom uiterst bedenkelijk. De Ierse luchtvaartmaatschappij heeft niet aangegeven waarom het bij het opstellen van de test voor het Afrikaans heeft gekozen. Vragen van de BBC daarover werden door Ryanair niet beantwoord.

Test is nergens voor nodig

De test is bovendien nergens voor nodig. Uit navraag van de BBC blijkt dat het Verenigd Koninkrijk noch Ierland een test van Zuid-Afrikanen verlangt. Toch legt Ryanair het vragenformulier voor aan elke Zuid-Afrikaan die met Ryanair naar het VK of Ierland wil vliegen. Wie zakt, moet uitstappen en krijgt van Ryanair zijn geld terug. Want wie zakt, denkt de vliegtuigmaatschappij kennelijk, kan geen echte Zuid-Afrikaan zijn, en moet dus een vals paspoort hebben. Ryanair wil daar kennelijk geen gedonder over hebben.

De test, en het gebruik van het Afrikaans, stuit veel Zuid-Afrikanen tegen de borst. De BBC laat haar eigen medewerker Nomsa Maseko in Johannesburg aan het woord over de gevoeligheden rond de ‘taal van de onderdrukker die ons op school door de strot werd geduwd’. ‘De laatste keer dat ik de taal sprak of schreef was op de middelbare school. Het was daar de tweede taal en als leerlingen moesten we goede cijfers voor Afrikaans halen om over te gaan. Als gevolg hiervan heb ik na de middelbare school gezworen dat ik nooit meer Afrikaans zou spreken.’ De test bracht negatieve herinneringen aan die schooltijd terug. ‘Ik zou zijn gezakt. Ik had maar vijf vragen goed.’

Het is onduidelijk of Ryanair de test, na alle ophef die erover is ontstaan, nog steeds gebruikt. Ook op vragen daarover geeft het bedrijf geen antwoord.