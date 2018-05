Rwanda hoopt met advertentie op Arsenal-shirt meer toeristen en investeerders te lokken

Rwanda sponsort op het shirt van Arsenal

Rwanda wil zijn naamsbekendheid vergroten en toeristen en potentiële investeerders interesseren voor het staatje midden in Afrika. ‘Visit Rwanda’, komt er in zwarte lettertjes tegen een lichtrode achtergrond te staan op de shirts van Arsenal, getuige een officiële foto van het nieuwe tenue. Er is niet bekendgemaakt hoeveel geld gemoeid is met de sponsordeal, die voor drie jaar is getekend.

De president van Rwanda, Paul Kagame, is een echte fan van Arsenal. Daar zijn er veel van in Afrika: in menig land heeft de Premier League een bijna mythische status. Zoals veel liefhebbers bejubelt Kagame het attractieve spel van Arsenal en deelt hij in het leed als er weer eens naast de prijzen wordt gegrepen. Hij doet dat geregeld via Twitter. In 2012 verklaarde @PaulKagame dat coach Arsène Wenger maar eens moest opstappen. Wenger stopt inmiddels, na 22 jaar, wat overigens op sociale media heeft geleid tot vragen of het voor Kagame zelf niet eens de hoogste tijd wordt, na 24 jaar als machthebber in Rwanda.

De sponsordeal met Arsenal past in Kagames strategie om Rwanda internationaal aan de man te brengen. Hij wil het door land ingesloten, dichtbevolkte staatje minder afhankelijk maken van de zelfvoorzienende landbouw. Rwanda wordt gepresenteerd als modern en open for business. Toeristen moeten vreemde deviezen binnenbrengen; ondernemers worden aangespoord om hun zaak te starten in Rwanda. De overheid lokt ze met gunstige vestigingsvoorwaarden en moderne hotels en een groot conferentiecentrum. Of deze strategie financieel houdbaar is, is onderwerp van discusssie, maar Kagame wil vooruit. De staatskrant New Times juicht de sponsordeal met Arsenal natuurlijk toe. ‘Innovatie is het buzz word van dit land’, meldt een hoofdcommentaar.

Op sociale media vragen anderen zich af of shirtsponsoring prioriteit moet zijn voor Rwanda. Buiten de opgeruimde hoofdstad Kigali, op het platteland, bestaat nog bittere armoe. De Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian wijst op de gebrekkige ruimte voor kritische media en politieke oppositie in Rwanda. ‘Voordat je een ticket boekt, kan het de moeite waard zijn om je af te vragen of je met je toeristendollars riskeert de mensenrechtenschendingen van een onbeschaamd autoritair regime te legitimeren’, schrijft de krant naar aanleiding van het wervende ‘Visit Rwanda’. Volgens de krant hadden de eigenaren van Arsenal hier ook wel wat dieper over mogen nadenken.