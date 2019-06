Ruzie VS-Turkije over aankoop Russisch verdedigingswapen escaleert: Turkse F-35-piloten mogen VS niet meer in

Amerika en Turkije zijn al maanden verwikkeld in een escalerend geschil over de plannen van Ankara om het Russische luchtverdedigingssysteem S-400 te kopen. Volgens Washington vormt dit een bedreiging voor de Lockheed Martin Corp F-35.

‘De S-400 is een Russisch systeem dat is ontworpen om een ​​vliegtuig als de F-35 neer te schieten’, zei Kathryn Wheelbarger, een van het Pentagons meest ervaren medewerkers en optredend als onderminister van Defensie. ‘En het is ondenkbaar te veronderstellen dat Rusland niet zou profiteren van de kans om daarover informatie te halen.’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dinsdag dat het ‘onbespreekbaar’ is dat Turkije afziet van de overeenkomst met de Russen. Wheelberger noemde daarop een mogelijke Turkse deal met de Russen ‘verwoestend’ en een zware klap voor het F-35-programma en de Turkse rol binnen de NAVO.

De VS zegt dat Turkije niet beide kan hebben, maar heeft tot nu toe geen stappen ondernomen om de geplande training van Turkse piloten in het programma in te perken of te stoppen, een represaille die als een schande in Turkije kan worden gezien.