Ruzie tussen Baudet en Otten eindigt in finaal moddergevecht

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet (links) en senator en medeoprichter van de partij Henk Otten (rechts). Beeld ANP

Directe aanleiding voor deze escalatie was een melding van het partijbestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over ‘een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie’. De klacht was overduidelijk tegen Otten gericht, hoewel er geen namen werden genoemd.

Voor Otten is daarmee de maat vol. ‘Nu is het klaar. Ik heb heel lang gezwegen in het belang van de partij, maar dit accepteer ik niet’, zegt de voormalige rechterhand van Baudet. ‘Met mijn advocaat bereid ik een aangifte wegens smaad voor. Dat gaan we heel zorgvuldig doen.’

De zaak die bij Binnenlandse Zaken aanhangig is gemaakt, zou draaien om een factuur van een ex-medewerker die volgens FvD ten onrechte bij het internationale instituut van de partij is ingediend door Otten. Een woordvoerder van het ministerie van BZK liet donderdag weten dat er na de eerste bestudering van de stukken geen reden was om aan te nemen dat er gefraudeerd is. Dat komt ook omdat de regels soepel zijn: partijen hebben veel vrijheid bij de besteding van subsidiegelden.

Forum beweert verder dat door de externe accountant is vastgesteld dat er in 2018 ‘geen deugdelijke administratie’ is gevoerd en dat verantwoording ontbreekt over aanzienlijke contante betalingen. Otten was in dat jaar penningmeester. Tegen NRC Handelsblad heeft de externe accountant donderdag echter gezegd dat de jaarrekening van FvD is goedgekeurd en dat het totaalbeeld ‘correct’ is.

In een reactie liet Forum op Twitter weten dat er ‘zorgvuldig en langdurig onderzoek’ is gedaan naar de poging tot fraude. Omdat er inmiddels een procedure is gestart om Otten te royeren, wil de partij verder geen mededelingen doen.

Escalatie

Otten meent dat Baudet doelbewust uit is geweest op escalatie. ‘Er is binnen de partij onrust over de boreale koers en de rare dingen die hij zegt over vrouwen. Forum is een soort filosofieclub geworden met verhalen over het bouwen van een eigen zuil en zo. Veel mensen willen een zakelijkere aanpak. Blijkbaar voelen ze die druk zelf ook en is besloten dat ze snel van mij af moeten.’

Baudet was zelf niet bereikbaar voor commentaar, maar heeft altijd volgehouden dat er geen sprake is van een inhoudelijk conflict met Otten. Volgens de FvD-leider draait de ruzie om gerommel met de boekhouding en heeft Otten er later een richtingenstrijd van gemaakt. ‘Hij heeft zich ingedekt door te doen alsof er een inhoudelijk meningsverschil was’, verklaarde de FvD-leider eerder.

Het is niet duidelijk of Otten nog veel medestanders heeft binnen de partij. Zelf houdt de voormalige tweede man wel rekening met meer afsplitsingen in de Eerste Kamer en de provinciale staten. ‘Er zijn meer mensen die zich niet meer op hun gemak voelen.’ Hij wil niet zeggen of hij van plan is een eigen partij te beginnen. ‘Dat is voorbarig. Ik ga nadenken over mijn politieke toekomst.’

Gesust

Eind april leek de ruzie tussen Otten en Baudet nog gesust. Otten trad toen terug als penningmeester en als betaald adviseur van de Tweede Kamerfractie. Hij mocht alleen senator blijven, het eerder beloofde fractievoorzitterschap ging aan hem voorbij. In ruil voor die concessies beschuldigde FvD hem niet langer van ‘een greep in de kas’, maar werd er gesproken over ‘een gecorrigeerde banktransactie’. Baudet sprak destijds van ‘een laatste kans’ en meende dat zijn voormalige rechterhand moest werken aan ‘herstel van vertrouwen’.

De rust duurde niet lang. In een recent interview met De Telegraaf uitte Otten kritiek op de slecht verlopen campagne voor de Europese verkiezingen. Hij suggereerde dat Baudet daar debet aan was door ‘rare dingen’ te schrijven over vrouwen.

De partijleider sloeg begin juli terug bij een uitzending van de talkshow Café Hendriks & Genee, waar hij volhield dat Otten zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan malversaties. ‘Greep in de kas blijft greep in de kas. Je hebt geld gejat. Dat accepteren we niet. Punt.’

Na het weekend verwacht Forum een definitief besluit te nemen over het royement van Otten.