Ruzie om de laatste pot pastasaus: ‘Klanten zijn van God los’

Volgeladen karretjes, zware boodschappentassen, geruzie om de laatste pot tomatensaus: consumenten zijn aan het hamsteren geslagen, uit angst voor tekorten door het coronavirus.

Bezoekers verbazen zich bij het betreden van het gangpad met toiletpapier bij de Albert Heijn XL in Tilburg. Half één ’s middags en alles is op. Een teleurgestelde klant uit zijn frustratie luidkeels. ‘Dit is toch niet normaal. Moet ik dan bij de friettent poepen vanavond?’ De vrouw in zijn gezelschap komt niet meer bij van het lachen.

Even verderop heeft bezoeker Hanneke (‘achternaam en leeftijd liever niet in de krant’) zojuist moeten vaststellen dat het doorgaans zo rijk gevulde schap met pasta’s zo goed als leeg is. Dat komt slecht uit, want vanavond komen haar kleindochters op bezoek. En die hebben grootmoe verzocht hun lievelingsgerecht te maken: tagliatelle. Daar is nog slechts één merk van verkrijgbaar. ‘Ik heb maar gelijk twee zakken meegenomen’, zegt ze.

Hamsteren

Het coronavirus heeft er, naast de mondkapjes, een nieuwe zichtbare uitingsvorm bij: lege supermarktschappen. Consumenten lijken massaal aan het hamsteren geslagen, uit angst voor een totale lockdown: op sociale media verschijnen talrijke foto’s van klanten die hun supermarktkarretjes tot de nok toe gevuld hebben, om ze vervolgens in hun buiten geparkeerde auto’s te laden.

Asociaal, is een veelgehoorde sneer. Wie uit eigenbelang aan het hamsteren slaat, zorgt ervoor dat de volgende klant voor een leeg schap staat. En dat is onnodig, stelt ook de branchevereniging van de supermarkten, CBL. ‘Voorlopig is er genoeg voedsel in Nederland en worden de schappen gewoon aangevuld’, zegt woordvoerder Else de Kwaasteniet. ‘Bijna 70 procent van wat er in Nederland wordt geproduceerd, wordt geëxporteerd, dus mochten er nou echt grote problemen ontstaan, dan kunnen we daar nog naar kijken.’

Na vliegschaamte, nu ook Hamsterschaamte. Mensen komen met winkelwagens vol wc-papier naar buiten en beweren dat het de wekelijkse boodschappen. Dan zouden ze de rest van de week op plee zitten. Slecht een enkeling erkent “mee te doen”. De meesten spelen toneel. #coronageddon pic.twitter.com/rwwk00lsIT — wessel de jong (@wesselNOS) 13 maart 2020

De leveranciers draaien intussen overuren om aan de toegenomen vraag van supermarkten te te voldoen. ‘Het is alle hens aan dek’, zegt De Kwaasteniet. Ze verwacht dat de topdrukte, als de paniek enigszins in de kiem is gesmoord, na enkele dagen voorbij is.

Het zijn vooral lang houdbare producten die als warme broodjes over de toonbank gaan: pasta, rijst, toiletpapier, blikvoer. In de Lidl in Amsterdam laadt een klant zijn winkelwagen vol met diepvriespizza’s en afbakbroodjes, om vervolgens 113 euro af te rekenen. ‘Valt nog mee’, vindt de man, die niet met naam in de krant wil. Eigenlijk vindt hij het maar overdreven dat iedereen zo massaal inslaat, maar hij wil niet de enige zijn die zo met een lege vriezer zit. ‘Wat ik nog mis, is meel. Dan had ik thuis kunnen bakken.’

‘We houden de prijzen laag.’ Drie dagen later... Groetjes van de @JumboSupermarkt pic.twitter.com/Ulf0RMBWHA — Tom Kreling (@TomKreling) 12 maart 2020

‘Vraag neemt toe’

Waar het coronavirus tot nog toe de beurzen in het rood drijft, zijn er ook partijen die er wel bij varen: de verwerkers van blik- en diepvriesvoedsel en online-supermarkten bijvoorbeeld. ‘We zien de vraag van supermarkten met 10, 30 of soms wel 40 procent toenemen’, zegt Olivier Blindenbach, verkoopdirecteur bij Oerlemans, gespecialiseerd in diepvriesgroenten en conserven. ‘In Duitsland, waar we ook leveren, ligt die vraag zelfs nog iets hoger.’

Voorlopig kan Oerlemans, gevestigd in het Noord-Brabantse Waalwijk, alles nog bijbenen. ‘We hebben genoeg op voorraad’, aldus Blindenbach. Hoeveel precies? Hij lacht: ‘Daar kan ik niets over zeggen.’

Bij online-supermarkt Picnic worden op sommige dagen drie keer zoveel groenteconserven, vijf keer zoveel zakdoekjes en tien keer zoveel antibacteriële handzeep verkocht, laat het bedrijf desgevraagd weten. Omdat de bezorgmomenten voor het weekend allemaal vol zitten, wordt nu meer doordeweeks geleverd.

Ruzie

‘Klanten zijn van God los’, zegt Brian Rambhajan, teamleider van de Jumbo in Amsterdam. Hij heeft zijn werknemers net opdracht gegeven om de laatste dozen pasta en rijst op de grond te zetten in plaats van in de schappen te laden. Bespaart weer wat werk: ‘Ze zijn toch zo op.’ De Jumbo was voorbereid op grote drukte: in plaats van de gewoonlijke 48 containers waren vandaag 200 containers aan voedingswaren besteld. ‘Maar zelfs dat lijkt soms niet genoeg’, aldus Rambhajan. ‘Ik zag net twee mensen ruziemaken over de laatste pot pastasaus. ‘Nee ik had hem eerst’, ‘nee, ik!’ Gelukkig had ik nog een doos in het magazijn staan.’

In de Albert Heijn XL in Tilburg legt een klant iets voor half één beslag op enkele van de laatste toiletrollen in het schap. Hij pakt drie verpakkingen, later komt hij terug voor een vierde. ‘Het gaat nergens over, maar je moet meedoen aan deze gekte. Anders is het vervelend poepen.’