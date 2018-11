Ruzie Mueller met ‘liegende’ getuige Manafort kan goed uitpakken voor Trump

Paul Manafort met Trump en Ivanka in 2016 toen hij enkele maanden de campagne van de Republikein leidde. Beeld reuters

Het is nog niet duidelijk waarover Manafort (69) de afgelopen maanden heeft gelogen. Maar dat Mueller, die de mogelijke samenspanning onderzoekt van de Trump-campagne met Rusland, een vooraanstaande getuige verliest, kan een lichtpuntje zijn voor de president.

Naar verluidt is de aanklager in de afrondende fase van het onderzoek. Mogelijk wordt het in de komende maanden afgerond. Vorige week werd bekend dat Trump voor het eerst schriftelijk vragen heeft beantwoord van Mueller en zijn team. De president weigert zich echter te laten ondervragen door de aanklager.

Het wegvallen van Manafort als belangrijke getuige opent nu de deur voor Trumps advocaten om hem en het Rusland-onderzoek af te schilderen als onbetrouwbaar. Zonder Manafort te noemen, opende Trump dinsdag direct de aanval op Mueller. ‘De heksenjacht die nu dertig miljoen dollar heeft gekost, gaat maar door', aldus de president in een tweet. ‘Het enige wat het heeft opgeleverd, zijn levens die vernietigd zijn.’

Anderzijds moet de president niet te vroeg juichen, want Manafort kan de aanklager al op belastende feiten hebben gewezen die daarna door andere bronnen zijn bevestigd.

Terwijl een demonstrant hem uitmaakt voor verrader, loopt Manafort (rechts) in maart naar de rechtbank in Virginia waar hij is aangeklaagd. Beeld REUTERS

Schuldig bevonden

Manafort leidde in 2016 enkele maanden Trumps verkiezingscampagne. Hij werd vorig jaar, samen met enkele andere campagnemedewerkers, aangeklaagd door de speciale aanklager. Manafort koos in september eieren voor zijn geld door een schikking te treffen met Mueller.

Een maand daarvoor was hij schuldig bevonden aan onder andere belasting- en bankfraude, strafbare feiten die aan het licht kwamen tijdens het onderzoek van Mueller. In ruil voor zijn medewerking, voorkwam Manafort een tweede rechtszaak waarin hij onder meer werd beschuldigd van witwassen.

De voormalige Trump-medewerker pleegde deze strafbare feiten voor 2016, toen hij jarenlang als lobbyist werkte voor pro-Russische politici in Oekraïne. Een deel van de miljoenen die hij verdiende, zo’n 58 miljoen euro tussen 2010 en 2014, sluisde hij door naar buitenlandse rekeningen.

Ook de andere Trump-medewerkers die besloten mee te werken aan het onderzoek, deden dit nadat ze waren betrapt op strafbare zaken uit het verleden of wegens liegen tegen de FBI of Muellers onderzoekers. Tot nu toe is geen enkele voormalige medewerker van Trumps campagne aangeklaagd door de aanklager voor samenspanning met Moskou om de presidentsverkiezingen te winnen.

Al maanden wordt gespeculeerd dat Trump zijn voormalige campagnevoorzitter Paul Manafort uit de gevangenis zal houden door hem een presidentieel pardon te geven. Beeld AP

Zware druk op Manafort

Het wegvallen van Manafort als getuige kwam maandag aan het licht in een aanklacht van het OM. Volgens Mueller zou hij over ‘diverse zaken’ hebben gelogen, maar Manafort ontkent dit. Het einde van de schikking betekent dat de vroegere campagnevoorzitter mogelijk voor minimaal tien jaar achter de tralies belandt.

Manafort zit nu al in de cel omdat hij eerder dit jaar de voorwaarden van zijn huisarrest schond. Volgens Mueller probeerde hij een getuige te bewerken. Trumps advocaat Rudy Giuliani maakte direct dankbaar gebruik van Muellers conflict met Manafort. Volgens Giuliani, oud-burgemeester van New York, toont het einde van de schikking opnieuw aan dat de speciale aanklager koste wat kost aan informatie probeert te komen.

‘Ze proberen een vogel niet te laten zingen, maar te laten componeren’, aldus Giuliani over de druk op Manafort. Het geruzie tussen Mueller en Manafort vergroot volgens sommige deskundigen de kans dat de oud-campagnevoorman door de president uit de gevangenis zal worden gehouden.

Volgens Trumps advocaat Rudy Giuliani toont het geruzie tussen Mueller en Manafort aan dat de speciale aanklager te veel druk uitoefent op getuigen om mee te werken aan het Rusland-onderzoek. Beeld AP

Presidentieel pardon

Zowel Giuliani als Trump hebben niet uitgesloten dat Manafort mogelijk een presidentieel pardon krijgt als hij wordt veroordeeld. Opvallend is dat de president Manafort nooit heeft aangevallen sinds hij werd aangeklaagd, ook niet toen hij een schikking trof met Mueller.

Trump haalde daarentegen wel hard uit naar zijn voormalige advocaat Michael Cohen, die ook meewerkt aan het Rusland-onderzoek. ‘Het diskwalificeert hem niet daarvoor’, zei Giuliani in september of een pardon van de baan was na Manaforts schikking met Mueller. ‘Er is geen enkele reden om dit in de toekomst uit te sluiten. Paul heeft altijd de waarheid verteld. En de president heeft hem nooit iets aangedaan.’