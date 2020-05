Ruzie bij Denk loopt verder op: bestuur zet fractieleider Farid Azarkan uit partij

Farid Azarkan Beeld ANP

Of hij het royement gaat aanvechten, wilde Azarkan niet zeggen. Öztürk kan wat hem betreft gewoon deel uitmaken van de driekoppige Kamerfractie. Azarkan zei met Öztürk en Tunahan Kuzu te willen praten ‘om te kijken of we een weg kunnen vinden'.

Enkele weken geleden had Azarkan aan Öztürk, en met hem het voltallige bestuur, gevraagd af te treden. Drie van de vijf bestuursleden gaven aan die oproep gehoor. De twee resterende bestuursleden – die volgens de partijstatuten nog wel bevoegd zijn als bestuur te handelen – beschuldigen Azarkan ervan medewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders te hebben geïntimideerd. In de persoonlijke brief die het partijbestuur vandaag aan Azarkan stuurde – in het bezit van de redactie – staat dat prominente leden van Denk hebben gezegd dat Azarkan druk op hen uitoefende met de woorden: ‘Als je deze verklaring niet tekent, dan scheiden onze wegen.’

Istanbul

De schade aan de partij begon volgens het bestuur met de tweets die Azarkan verstuurde toen hij eind vorig jaar met toenmalig partijleider Kuzu naar Istanbul ging. Daar zouden ze ‘in een ontspannen sfeer praten over de toekomst van Denk #lijsttrekker #campagne2021 #leiderschapDenk’. Öztürk was daar niet van op de hoogte. ‘Dit ziet het bestuur als openlijke rebellie’, zegt het bestuur nu. In de brief aan Azarkan staan details: ‘Opmerkelijk dat u uzelf als politiek leider naar voren schuift, terwijl u bij de laatste twee verkiezingen in campagnetijd koos voor een skivakantie.’

Ook is het bestuur ongelukkig met de opstelling van Azarkan in de kwestie met de vrouwelijke medewerker van Denk die bij hem in 2018 haar beklag deed over ongewenste intimiteiten van de kant van Kuzu. Azarkan heeft daarbij volgens het bestuur verzuimd haar getuigenis te delen. ‘U sloot uw oren, ogen en hart voor deze dame in kwestie’, schrijft het bestuur in de brief aan Azarkan, en wilde vervolgens de schuld in de schoenen van Öztürk schuiven. Ook zou Azarkan een onafhankelijk onderzoek – het bestuur wil daarvoor bureau Berenschot in de arm nemen – actief hebben tegengewerkt.

Azarkan zou ook het bestuur de inloggegevens van het Facebookaccount van de partij hebben geweigerd, zodat hij dit voor Denk cruciale communicatiekanaal voor eigen informatie kon reserveren. Ten slotte zou hij financiële verplichtingen niet zijn nagekomen. Daarbij gaat het om vierduizend euro die hij volgens afspraak als Kamerlid jaarlijks zou moeten afdragen aan Denk.

‘Krankzinnige actie’

Het bestuur zegt te hopen met Azarkans verwijdering uit de partij de rust in Denk te laten terugkeren. Op 6 juni houdt Denk een ledenvergadering. Wat voor vorm die krijgt, is nog niet bekend.

Kuzu noemt de ingreep van het bestuur ‘een krankzinnige actie’ en ‘een tweede broedermoordaanslag van Öztürk’, die hij rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent noemt. Kuzu en Öztürk richtten in 2015 samen Denk op, nadat ze uit de PvdA-fractie waren gezet. Een reeks gemeentelijke fracties, zoals Amsterdam, Rotterdam en Enschede, spreekt publiekelijk steun uit voor Azarkan.