Ruwe gasprijs per kubieke meter nu hoger dan totale prijs 2020 – en dan komt de belasting er nog bovenop

Een monteur installeert een slimme gasmeter. De gasprijs is in één maand tijd verdubbeld. Beeld ANP

Nadat de beursprijs van het belangrijkste aardgascontract voor Nederland, TTF Future Gas, woensdag even boven de 160 euro per megawattuur kwam, daalde deze in de middag weer razendsnel naar 104 euro. Dat is nog altijd bijna een verdubbeling in een maand tijd.

De prijs die wordt betaald op de beurs is een andere dan de prijs die de gebruiker ziet op haar of zijn energierekening. Die is gebaseerd op het aantal gebruikte kubieke meters gas, in plaats van op de hoeveelheid energie die hierdoor wordt opgewekt.

Voor een megawattuur stroom is ruwweg 102 kubieke meter Gronings gas nodig, volgens berekeningen van het CBS. De beursprijs van woensdagmiddag komt dan neer op 1,02 euro per kubieke meter.

Voor de consument komen daar nog allerlei kosten bij. In 2020 bedroeg de leveringsprijs van een kubieke meter gas, zonder belastingen, ruim 30 cent per kubieke meter. Klein onderdeel van deze prijs zijn vaste leveringskosten die leveranciers rekenen. Hier bovenop komen nog kosten voor netwerkonderhoud en belastingen, die het grootste deel uitmaken van de totale prijs. Al met al betaalde een huishouden in 2020 zo’n 98 cent per kubieke meter, aldus het CBS. Met de huidige beursprijs zal dit zeker oplopen.

Hoewel de recente stijging abrupt is, zijn huishoudens laatste jaren sowieso meer gaan betalen voor gas. In 2020 betaalde een gemiddeld huishouden ruim 1.200 euro per jaar, in 2016 nog geen 1.000. Elektriciteit is afgelopen jaren goedkoper geworden, maar inkomsten uit zonne-energie vallen dit jaar tegen, waardoor ook hier een prijsstijging wordt verwacht.