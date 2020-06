Ruttes uitnodigingsbeleid valt niet overal in goede aarde

Rapper en politicus Gideon Everduim staat de pers te woord bij het Catshuis na afloop van het gesprek met premier Mark Rutte. Beeld ANP - Sem van der Wal

Goedemiddag,

Opnieuw had de premier een ‘goed gesprek’ op het Catshuis, al was het niet tot ieders genoegen. Intussen veranderde Mona Keijzer van mening over de PVV.

GESPREK VAN DE DAG

Betogers op het Catshuis

Het is een beproefd deel van de pr-strategie van de minister-president: staan ze voor de deur te protesteren? Haal ze naar binnen! Luister, toon begrip, druk ze aan de borst, zeg dat je de zorgen zal delen met de collega-ministers en dat je graag contact houdt. ‘Bel me hè.’ De gele hesjes, de klimaatstakers, de boeren, de bouwers, de natuurbeschermers, de jongerenorganisaties...allemaal maakten ze het al een keer mee. Sommigen al twee keer.

Deel van het ritueel is de nevenschade: naarmate er meer mensen te gast zijn op het Catshuis, valt het anderen op dat zij niet worden uitgenodigd. Zo zagen nogal wat organisatoren van de Black Lives Matter-demonstraties vandaag tot hun verbazing de berichten dat de premier in gesprek ging met een aantal mensen ‘naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties’, terwijl zij van niks wisten.

‘Succes aan wie er ook straks in het Catshuis wordt ontvangen', aldus de reactie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. ‘Laat het duidelijk zijn dat Black Lives Matter Nederland dus NIET is uitgenodigd en deze mensen straks niet onze eisen, beweging en achterban vertegenwoordigen. Laat je niet uitspelen door Rutte’s verkiezingscampagne!’

Maar wie waren er dan wel, vanmiddag tijdens dat urenlange gesprek op het Catshuis? In elk geval rapper en Denk-politicus Gideon Everduim - beter bekend onder zijn artiestennaam Gikkels - en Sosha Duysker, tv-presentatrice van onder meer Het Klokhuis en De Buitendienst. Zij was vorig jaar al eens op het Torentje voor een uitzending over de rol van de premier in de democratie.

De premier zei na afloop dat het een ‘bijzonder’ gesprek was, dat racisme moet worden uitgebannen (waarop Amnesty International meteen vier suggesties deed) en dat hij ook heus nog graag met Kick Out Zwarte Piet wil praten.

OP KOMST

Het corona-zomerregime

Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) op weg naar een van hun eerdere persconferenties. Beeld ANP - Bart Maat

Ook een ritueel: ruim voor de persconferentie van vanavond is het meeste wel bekend van wat het kabinet daar gaat aankondigen. De voorlopig laatste bijeenkomst van het crisisteam wordt aangegrepen voor een nieuwe ronde versoepelingen waarmee het land de zomer in moet.

Dat brengt het kabinet, in navolging van de rest van het land, wel bij het zoveelste dilemma in deze gezondheidscrisis: ja, er zijn te veel coronamaatregelen, maar welke kunnen weg? ‘Ieder veiligheidssysteem is erop gebaseerd dat er enige overshoot in zit’, zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog bij het Amphia Ziekenhuis en hoogleraar epidemiologie in Utrecht. Vergelijk het met dijken: gebouwd op tienduizend jaar zekerheid, niet op de stormen van de afgelopen paar jaar.

Die wetenschap zal vanavond meespelen in het hoofd van de minister-president, als hij u voor de zoveelste keer oproept te genieten van weer wat herwonnen vrijheid maar intussen wel voorzichtig te blijven.

WAT WE LAZEN

Baudets lijfwachten

Jasper van den Elshout werd op de Parade in Den Bosch door beveiligers van Thierry Baudet afgevoerd en vastgehouden Beeld Rob Engelaar

Een eenzame actievoerder die hardhandig tegen de grond wordt gewerkt en vervolgens twintig minuten wordt vastgehouden: als de Bossche kunstenaar Jasper van den Elshout begin deze maand zo zou zijn aangepakt door agenten, hadden die wat uit te leggen gehad. Maar in dit geval waren het niet eens agenten, maar twee beveiligers van FvD-voorman Thierry Baudet. Verslaggever Toine Heijmans sprak in Den Bosch met alle betrokkenen, in afwachting van het nog lopende onderzoek door de politie. ‘Iedereen vroeg zich af: mag dit wel? Er was behoorlijk wat geweld.’

OOK IN HET NIEUWS

Schipperen hoort erbij, als politiek leider van een brede middenpartij die verschillende stromingen in zich bergt. Mona Keijzer, kersvers kandidaat-partijleider van het CDA, is er alvast mee begonnen: gisteren hield zij de deur naar samenwerking met de PVV en Forum voor Demoratie nog open, vandaag valt de PVV toch af. Daar gaat zij niet aan beginnen, op grond van de ervaringen in het verleden. ‘Dat gaan we echt niet meer doen, het heeft de partij verscheurd', aldus Keijzer bij WNL.

Over de kwestie-Forum wil zij pas beslissen na de verkiezingen. Die deur blijft open. Niet verrassend krijgt zij daarin steun van partijcoryfee Piet Hein Donner, die in 2002 en 2010 nauw betrokken was bij de samenwerking met respectievelijk de LPF en de PVV en die keuze ook altijd heeft verdedigd.

DEN HAAG - Mona Keijzer (CDA) maakte dinsdag op het Plein in Den Haag bekend dat ze meedoet voor de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Beeld Freek van den Bergh

