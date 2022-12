Ruttes komma schrijft geschiedenis: niet eerder waren Nederlands excuses zo uitdrukkelijk een begin en geen afsluiting

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandag bij het Slavernijmonument op Curaçao. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Excuses voor hoe overlevende Joden bij terugkeer na de Tweede Wereldoorlog werden behandeld (2000), excuses voor het bloedbad in Rawagede op Java (2011), excuses voor de houding van de Nederlandse regering tijdens de Holocaust (2020), excuses voor het extreme geweld in Indonesië (2022), excuses voor het falen in Srebrenica (2022).

De Nederlandse staat probeert de laatste jaren in het reine te komen met de eigen geschiedenis. De excuses voor het slavernijverleden zijn daar het recentste voorbeeld van. Hoe die uitwerken, is nog onduidelijk. Of Suriname en de Caribische eilanden de excuses aanvaarden, hangt af van welke stappen nu volgen. Hoe ging dat bij eerder aangeboden excuses?

Drie historische thema’s overheersen bij Nederlandse excuses: de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië en de rol van Nederland in Srebrenica. Maar de staat bood bijvoorbeeld ook excuses aan voor het werken met de giftige stof chroom-6 bij defensie of voor de transgenderwet die gold tot 2014.

Hoewel er overeenkomsten zijn, zijn de excuses voor het slavernijverleden ook anders. Dan gaat het om de totstandkoming, de presentatie en, waarschijnlijk, het gevolg dat wordt gegeven aan de excuses.

1. Eerst schadevergoeding, dan excuses

Er komt naar aanleiding van de slavernij-excuses een bewustwordingsfonds, maar herstelbetalingen of schadevergoedingen zijn niet aan de orde, heeft premier Rutte gezegd. Dat was wel het geval bij voorgaande excuses.

In 2011 bood het kabinet excuses aan aan de nabestaanden van het bloedbad dat Nederlandse militairen aanrichtten in het Javaanse dorp Rawagede in 1947, tijdens Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Van Nederlandse zijde ging dat niet van harte. Pas nadat een rechter had besloten dat negen nabestaanden recht hadden op een schadevergoeding van 20 duizend euro, volgden ook officiële excuses. Later kwamen er ook excuses voor executies op Zuid-Sulawesi.

Iets vergelijkbaars gebeurde in het geval van Srebrenica. In 2013 oordeelde de Hoge Raad dat Nederland aansprakelijk was voor de dood van drie moslimmannen die in 1995 werden weggestuurd van de Dutchbat-basis in Srebrenica. Minister Hennis bood binnenskamers excuses aan aan de nabestaanden. Publiekelijke excuses aan alle nabestaanden en overlevenden van de genocide in de Bosnische enclave volgden pas afgelopen zomer.

‘Vaak zie je een soort opbouw, zoals in Indonesië’, zegt hoogleraar Juliëtte Schaafsma van de Tilburg University, die onderzoek doet naar politieke excuses. ‘Eerst is er een rechtszaak, dan de ambassadeur die voor één gebeurtenis excuses aanbiedt, dan voor nóg een, culminerend in excuses voor het geheel van de premier en de koning.’ Voor het kabinet golden die excuses als eindpunt, zegt Schaafsma: ‘Omdat er al schadevergoedingen waren toegezegd. Het was de uitkomst van rechtszaken.’

Bij de slavernij-excuses is in het verleden wel eerst ‘diepe spijt, neigend naar berouw’ (2001) en ‘diepe spijt en berouw’ (2013) betuigd, maar de excuses die nu zijn aangeboden zijn voor het hele slavernijverleden, uitgesproken door de premier, onder druk van een maatschappelijk debat. Zowel de opbouw als de aanleiding voor de excuses zijn daarmee anders.

De weduwen van mannen die in 1947 door Nederlandse militairen werden vermoord in het Javaanse dorp Rawagede kregen in 2011 excuses van Nederland. Daar gingen rechtszaken over schadevergoeding aan vooraf. Beeld AP

2. De verwachtingen

Dat het kabinet excuses eerder als eindpunt beschouwde, betekent niet dat het voor de nabestaanden ook zo voelde. De schadevergoedingen voor Rawagede brachten bijvoorbeeld praktische problemen met zich mee, zegt Nicole Immler, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, die onderzoek doet naar welke rol dialoog kan spelen bij erkennings- en herstelvraagstukken. ‘Om het geld te kunnen ontvangen, moesten de weduwen een rekening openen, maar in het dorp waren geen banken. Het betekende een inbreuk op hun dagelijkse bestaan.’

Daarnaast was er de immateriële schade. Als hun vaders niet waren vermoord, hadden ze beter onderwijs kunnen krijgen, zeiden de kinderen. Hun maatschappelijke positie en de ongelijkheid die ze dagelijks ervoeren, is niet verbeterd door de schadevergoedingen. Maar excuses aanbieden schiep daar wel bepaalde verwachtingen over, aldus Immler.

Bij de slavernij-excuses geeft het kabinet meer blijk van bewustzijn wat betreft bijkomende verwachtingen, constateert Schaafsma: ‘Bij excuses hoor je vaak metaforen die een breuk met het verleden moeten markeren. Politici spreken van bladzijden die worden omgeslagen, van nieuwe hoofdstukken. De komma waar Rutte nu over spreekt, zet het nadrukkelijker neer als beginpunt.’

Daarnaast was maandag de erkenning van wat de Nederlandse staat fout heeft gedaan ruimhartiger dan bij eerdere excuses. De toenmalige ambassadeur in Indonesië Tjeerd de Zwaan sprak in Rawagede over ‘een actie van Nederlandse militairen in uw dorp’. De excuses van premier Rutte en koning Willem-Alexander over het extreme geweld in Indonesië vermeden de term oorlogsmisdaden. In Srebrenica faalde Nederland als onderdeel van de internationale gemeenschap, zei minister Ollongren zonder expliciet op de Nederlandse rol in te gaan.

De excuses voor de slavernij waren ‘een heel inclusief excuus’, zegt Immler. ‘Vele perspectieven werden er in meegenomen, zoals van de Marrons, en het benoemen van Tula, de leider van de slavenopstand op Curaçao. Sterk was dat Rutte benoemde dat hij het zelf mis had gehad. Dat toegeven is een belangrijke impuls voor het maatschappelijke debat.’

3. De afwikkeling van de excuses

Hoewel de gevolgen ook in het heden doorwerken, is niemand meer in leven die de slavernij heeft meegemaakt. Dat maakt reflecteren op de betrokkenheid van de Nederlands staat zonder anderen voor het hoofd te stoten wellicht makkelijker. Bij de excuses voor het extreme geweld in Indonesië voelden sommige veteranen zich bijvoorbeeld weggezet als oorlogsmisdadigers.

Het maakt de afwikkeling van de slavernij-excuses ook onontgonnen terrein. Bij eerdere excuses leefden er vaak nog wel slachtoffers of directe nabestaanden. Goed is dat het kabinet duidelijk heeft gezegd dat het proces mét de Surinaamse en Caribische gemeenschap wordt vormgegeven, zeggen Immler en Schaafsma.

Dat is een les uit de gesprekken over herstelbetalingen voor de Joodse gemeenschap, vindt Immler. ‘Samenspraak is deel van het herstel.’ Destijds kwamen de Maror-gelden tot stand: herstelbetalingen waaruit projecten van en voor de Joodse gemeenschap konden worden gefinancierd. ‘Maar de Maror-gelden die toen zijn afgesproken zijn geen goed model voor wat nu moet gebeuren.’

Het kabinet kondigde voor het slavernijverleden een bewustwordingsfonds aan. Wat daaruit voortkomt, zou gericht moeten zijn op veranderingen in de hele maatschappij, zegt Immler, juist omdat de gevolgen van de slavernij daarin dagelijks doorspelen: ‘Er zitten structuren in onze instituties waardoor mensen ongelijk worden behandeld.’

Van Ketikoti een feestdag maken en de bouw van een Nationaal Slavernijmuseum zijn prima initiatieven: ‘Maar er moet meer gebeuren om structuren te veranderen. Uiteindelijk willen nazaten niet alleen dat hun geschiedenis wordt gezien, maar ook dat hun rechten worden erkend en dat daardoor iets tastbaars verandert in hun leven.’