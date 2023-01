Rutte zegt Biden in ontspannen sfeer deelname toe aan Patriot-missie. Toch sluimert er een conflict

Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden tijdens hun ontmoeting in de Oval Office. Beeld ANP

De geur van rook walmt over het vergeelde gazon van het Witte Huis. Buitenlandse leiders worden traditioneel ontvangen bij een open haard. Medewerkers dralen onrustig voor de deur. Eigenlijk had het bezoek van premier Mark Rutte al moeten beginnen. Maar Joe Biden is te laat. De medewerkers glimlachen – de president heeft een reputatie.

Dan is het zover. De terreinwagen met Nederlandse vlaggen mag de poorten door. In de Oval Office, de presidentiële werkkamer, schudden Rutte en Biden elkaar de hand. Dit is de derde Amerikaanse president die Rutte als premier bezoekt. Maar, lacht hij: ‘De eerste keer dat de open haard aan is!’

Deze ontvangst is in elk opzicht warmer dan de vorige. Waar Trumps visie op internationale samenwerking vaak botste, delen Biden en Rutte dinsdag juist één groot belang: de oorlog in Oekraïne.

Vlak na binnenkomst zegt Rutte de Nederlandse steun toe aan de Patriot-missie, een initiatief van Duitsland en de VS om geavanceerd luchtafweergeschut naar Oekraïne te sturen. ‘Wij gaan meedoen’, belooft Rutte.

Gevoelige kwestie

Oekraïne vormt, voor de buitenwereld, het hoofdmotief van Ruttes bezoek. ‘Samen beschermen wij de democratische waarden wereldwijd’, zegt Biden in een welkomstpraatje dat hij opleest van een spiekbriefje op zijn been. ‘Poetin en Rusland mogen hier nooit mee wegkomen’, zegt Rutte, die vandaag uit het hoofd spreekt.

Patriots zijn dure systemen die veel training en mankracht vergen. Welke vorm de Nederlandse deelneming zal krijgen, wordt dinsdag niet duidelijk. Het gaat volgens Rutte niet alleen om training, maar ook over ‘spullen’. Hoeveel, en waar dat materiaal vandaan komt, moet nog worden besloten.

De twee regeringsleiders ogen ontspannen. Biden noemt Rutte ‘een sterke bondgenoot en persoonlijke vriend’. Toch schuilt er, onder de oppervlakte, wel degelijk conflict. Dat gesprek voltrekt zich dinsdag achter gesloten deuren.

Biden oefent al langer druk uit op Nederland om de export van Nederlandse chipmachinefabrikant ASML naar China te beperken. De VS vrezen dat China de technologie militair zal inzetten. Biden nam in oktober zelf de stap om de Amerikaanse uitvoer naar China flink te beperken.

Voor Rutte ligt dit ‘zo simpel niet’, zegt de premier na afloop van het bezoek. ‘Nederland is op dit punt een wereldspeler.’ De export van het Veldhovense ASML aan China loopt potentieel in de miljarden. ‘Een gevoelige kwestie.’

Klimaat

Wat hij met Biden precies heeft besproken, wil Rutte achteraf niet toelichten. Ook niet hoe hard de eis van de Amerikaanse president achter de schermen was. Volgens Rutte is Bidens verzoek ‘niet zo zwart-wit’ als een totaalverbod. Een toezegging, zoals over de Patriot-missie, heeft hij niet gedaan.

Ander onderwerp van discussie is de Inflation Reduction Act (IRA), een ambitieus pakket aan maatregelen dat de Amerikaanse transitie naar een groene economie moet aanjagen. In Europa bestaat de vrees dat de IRA een verkapte vorm van protectionisme is: de vele groene belastingvoordelen en subsidies zouden de handel met Europa bedreigen. Rutte zegt Biden te hebben gewaarschuwd voor ‘onbedoelde consequenties’.

Het laatste bezoek van Rutte aan Trump verliep weinig harmonieus. Rutte onderbrak de president toen voor het oog van de pers. ‘Als we eruit komen is dat positief’, zei Trump over het handelsconflict met Europa, ‘en zo niet, dan is dat ook positief.’ Rutte sprak hem tegen. ‘Nee, dat is niet positief.’

De ontmoeting met Biden noemt Rutte achteraf ‘uitermate plezierig’, vanwege de ‘essentiële waarden’ die de twee regeringsleiders met elkaar delen. ‘Het was wel een beetje heet. Die open haard trekt behoorlijk.’