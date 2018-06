Rutte wrijft nog wat in de vlek die dividendbelasting heet

Goedemiddag, terwijl de oppositie zich verheugt op alweer een dividenddebat, voerde de Eerste Kamer het boerkaverbod in en zint minister Grapperhaus op maatregelen om de media te beschermen.

GESPREK VAN DE DAG

De Telegraaf belaagd

Politici en journalisten houden er doorgaans een haat-liefdeverhouding op na, maar dit is zo'n dag dat de liefde komt bovendrijven. De aanslag op het gebouw van De Telegraaf leidde in het Vragenuur tot een stroom adhesiebetuigingen vanuit Kamer en kabinet. 'Een aanval op de journalistiek is een aanval op ons allemaal', verwoordde het CDA-Kamerlid Van Dam de stemming. Het SP-Kamerlid Kwint sprak van 'een aanval op de democratie'.

Dat was ook de eerste reactie van premier Rutte, vanmorgen vroeg meteen: 'Een klap in het gezicht van de democratie.' Zijn collega Grapperhaus van Justitie moest naar de Kamer komen om te vertellen hoe hij dergelijke vormen van intimidatie wil gaan voorkomen. Vorige week was het immers al raak bij Panorama. Wil de minister strengere straffen voor geweld tegen media? Komt er een speciaal meldpunt voor bedreigde journalisten? Krijgen de beveiligingsteams van de politie extra capaciteit?

Dat waren de ideeën die uit de Kamer zelf kwamen, maar dat gaat Grapperhaus iets te snel. 'Journalisten moeten ongehinderd en veilig hun werk kunnen doen', zei de minister, die 'zeer onder de indruk' is van de gebeurtenissen. 'En ook van het feit dat de journalisten van De Telegraaf zich niet laten intimideren.'

Maar concrete maatregelen kon hij nog niet aankondigen. Daarover gaat hij de komende dagen en weken in gesprek met de gemeenten en vertegenwoordigers van de journalistiek.

De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2) Mark Rutte

WET VAN DE DAG

Het boerkaverbod

Dertien jaar moest Geert Wilders erop wachten, maar vanmiddag was het zover: 4571 dagen nadat zijn motie voor het Boerkaverbod werd aangenomen in de Tweede Kamer, stemde de Eerste Kamer het voorstel tot wet. Daar is zelfs in politieke termen een eeuwigheid overheen gegaan. Ga maar na: de PVV bestond destijds nog niet eens. Het waren de Lijst Pim Fortuyn en de Groep-Nawijn die de motie aan een meerderheid hielpen.

In de tussenliggende jaren is geen argument onbesproken gebleven, reppen de tegenstanders nog steeds van zinloze symboolpolitiek en benadrukken de voorstanders dat juist die symbolische waarde hier van belang is: zij hopen tot uitdrukking te brengen dat bepaalde geloofsuitingen in Nederland niet gewaardeerd worden.

Of dat ook tot bekeuringen gaat leiden? Minister Ollongren hoopt dat het zover niet zal komen.

VLEK VAN HET JAAR

De dividendbelasting

Als de afschaffing van de dividendbelasting binnen de regeringscoalitie inmiddels als een vervelende vlek wordt beschouwd - zoals binnenskamers steeds vaker valt te horen - dan zou het wellicht helpen als de hoofdrolspelers niet voortdurend zelf in die vlek wrijven.

Vandaag is het de beurt aan de minister-president, die vanavond met de Kamer in debat moet over over de gunstige belastingafspraken die Shell het afgelopen decennium had met de Nederlandse overheid. In aanloop naar dat debat moest Rutte vanmiddag door de knieën. Vorige week beweerde hij in de Kamer immers nog dat hij persoonlijk nooit op de hoogte is gesteld van dit soort deals tussen bedrijven en de Belastingdienst, zoals PvdA-leider Asscher hier nog even in herinnering roept:

Hier het fragment waar @MinPres aangeeft niet te weten van de ruling over dividendbelasting 👇



Dat was dus ̷V̷o̷o̷r̷b̷a̷r̷i̷g̷ niet waar pic.twitter.com/oH0ylDhFq8 Lodewijk Asscher

Vandaag corrigeert de minister-president zijn geheugen: hij is wel degelijk op de hoogte gebracht. In 2014 informeerde het ministerie van Financiën hem over een afspraak met een bedrijf.

Om wat voor afspraak het gaat en om welk bedrijf, wil de premier niet zeggen. Zoals hij ook vanavond weinig zal willen prijsgeven over de details van de deal met Shell. Er staan immers ook bedrijfsbelangen op het spel.

De oppositie maakt zich niettemin op voor een feestelijk debat. Jesse Klaver is zelfs al toe aan een parlementair onderzoek naar de hele gang van zaken maar heeft daarvoor vooralsnog te weinig steun.

“Voorbarig”



Bedoeld is: onjuist, verkeerd



Premier Rutte was wel degelijk op de hoogte van bestaan afspraken Belastingdienst met bedrijven over de #dividendbelasting pic.twitter.com/vceGtXC2BG Lodewijk Asscher

Eerst waren er geen herinneringen. Toen geen memo’s. Vervolgens geen kennis over de deal tussen de belastingdienst en Shell. En Sinterklaas bestaat.



Keer op keer blijkt het rond de dividendbelasting anders te zitten dan Rutte zegt. Dit moet door het parlement onderzocht worden. Jesse Klaver

