Rutte wiste tijdens de pandemie ook sms-verkeer met Hugo de Jonge

Premier Mark Rutte met zijn telefoon tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat Rutte tijdens de coronacrisis zijn communicatie met De Jonge wiste, blijkt uit een inventarislijst die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opgesteld in verband met een informatieverzoek van de Volkskrant op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarin wordt melding gemaakt van iMessage-verkeer tussen Rutte en De Jonge tussen maart 2020 en juni 2020. Een woordvoerder erkent dat het om nog niet eerder geopenbaard materiaal gaat.

Dat Rutte jarenlang op dagelijkse basis al zijn sms-berichten wiste, kwam in mei dit jaar aan het licht nadat deze krant bij de premier zijn sms-verkeer tijdens de coronacrisis had opgevraagd. De communicatie die het ministerie van Algemene Zaken in juni 2021 openbaar maakte, was zeer beperkt. Hoewel Rutte erom bekendstond ‘per sms te regeren’, bleken weinig tekstberichten gearchiveerd te zijn, en nog geen handvol sms’jes naar De Jonge.

In een door de Volkskrant aangespannen rechtszaak verklaarde de landsadvocaat uiteindelijk dat Rutte dagelijks zijn sms’jes wiste. Alleen de in zijn ogen belangrijke berichten stuurde hij door naar zijn ambtenaren om te archiveren.

Geheim

De inhoud van de communicatie tussen Rutte en De Jonge kan voorlopig niet achterhaald worden. In juni, een maand nadat aan het licht kwam dat Rutte zijn telefoon dagelijks leegveegde, besloot het kabinet alle communicatie tussen bewindspersonen tot geheim te verklaren. Anders zou de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ in gevaar komen. Door die stap kan moeilijker gecontroleerd worden welke berichten Rutte verwijderde, die wel bij andere ministeries werden gearchiveerd.

Dat Rutte berichten vernietigde was opmerkelijk, omdat de politieke en ambtelijke top ervan doordrongen was dat er waarschijnlijk een parlementaire enquête zou komen naar het coronabeleid. De covidcrisis werd bovendien uitgeroepen tot een zogenoemde ‘hotspot’, waardoor er nog meer dan gebruikelijk gearchiveerd moest worden.

Rutte was eerder ook al in opspraak gekomen, omdat een sms-bericht dat Unilever-topman Paul Polman naar hem had gestuurd over de afschaffing van de dividendbelasting gewist bleek. Het ministerie van Algemene Zaken deed dat toen nog voorkomen als incident.

In strijd met Archiefwet

De onafhankelijke toezichthouder, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, constateerde na onderzoek dat Ruttes omgang met sms-berichten in strijd was met de Archiefwet. Premier Rutte zelf weigert zich bij dat oordeel neer te leggen, omdat in een richtlijn van het minister van Binnenlandse Zaken stond dat een bewindspersoon zelf mag beslissen wat gewist wordt en wat niet.

De premier blijft er ook nu bij dat hij het sms-verkeer met De Jonge terecht heeft verwijderd. ‘De minister-president handelde bij het archiveren van zijn sms’jes conform de toen geldende rijksbrede handreiking’, laat een woordvoerder weten. ‘Minister De Jonge heeft al zijn berichten bewaard. Dit verklaart dat er bij VWS meer sms’jes aanwezig zijn.’ Inmiddels bewaart Rutte wel al zijn chatberichten.

De Volkskrant vecht de beslissing van het kabinet om al het chatverkeer tussen bewindspersonen tot geheim te verklaren aan bij de rechter. In het verleden werd die communicatie wel vrijgegeven als er een maatschappelijk belang was. Ambtenaren hebben intern ook twijfels geuit of de geheimhouding voor een rechter stand kan houden.

Hooiberg-tactiek

Het door Rutte gewiste sms-verkeer met De Jonge dook op in een informatieverzoek van de Volkskrant over de Sywert van Lienden-mondkapjesdeal, maar door de manier waarop het ministerie van VWS dat verzoek afhandelt kan niet worden vastgesteld of het geheim verklaarde contact tussen de premier en de CDA-minister überhaupt over Van Lienden ging. VWS heeft het informatieverzoek ongevraagd samengevoegd met alle andere informatieverzoeken over alle andere onderwerpen uit die periode. Daardoor kan het contact tussen De Jonge en Rutte over Van Lienden zijn gegaan, maar ook over een ander onderwerp waarover informatie is opgevraagd.

De ministeries van AZ en VWS stellen nu in een gemeenschappelijke verklaring dat het sms-contact tussen Rutte en De Jonge niet ging over ‘de deal met Relief Goods Alliance (het bedrijf van Van Lienden en zijn compagnons, red.)’. Ook zou de Jonge met andere bewindspersonen geen contact hebben gehad over ‘de deal’.

Wat daar precies mee bedoeld wordt, kan door de geheimverklaring van de contacten tussen ministers niet meer gecontroleerd worden. Minister De Jonge verklaarde eerder dat er alleen sprake is van betrokkenheid als iemand daadwerkelijke mee-onderhandelt. De Jonge zelf gaf alleen de eerste aanzet voor de gesprekken en daarom had hij naar eigen zeggen ‘geen betrokkenheid bij de deal'.

VWS zal de komende week de interne communicatie over de mondkapjesdeal, al dan niet zwartgelakt, naar de Tweede Kamer sturen. Het eventuele contact tussen bewindspersonen blijft hoe dan ook geheim. Het contact tussen ministers en topambtenaren wordt wel openbaar.