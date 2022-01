Rutte: Wilders zakt met het in twijfel trekken van de loyaliteit van minister Yeşilgöz door ondergrens

Wilders en Rutte tijdens hun debat van woensdag. Beeld ANP

‘Ik ken Wilders als iemand die op orkaankracht debatteert, maar in de persoonlijke verhoudingen de fatsoensnormen overeind houdt’, aldus Rutte. De premier sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat Wilders ‘niet het lef had’ om na zijn uitspraken over Yeşilgöz de VVD-bewindsvrouw telefonisch te woord te staan.

Rutte reageerde daarmee op het eerste deel van het Kamerdebat over de regeringsverklaring dat dinsdagochtend volledig ontspoorde. Wilders haalde toen uit in de richting van Yeşilgöz vanwege haar dubbele nationaliteit. De PVV-leider richtte zijn pijlen op de openingsdag van het debat ook op de Tweede Kamerleden Fonda Sahla (D66) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), beiden met een islamitische achtergrond. Hij maakte die twee collega’s onder meer verdacht vanwege het dragen van een hoofddoek.

Verder neemt Wilders het de VVD kwalijk dat Soumaya Sahla lid is van die partij. Sahla is veroordeeld voor verboden wapenbezit en deelname aan een terreurorganisatie. Ze is de zus van D66-Kamerlid Fonda Sahla. Wilders verwierp woensdag Ruttes kritiek met de opmerking dat niet hij maar juist Rutte zijn excuses zou moeten aanbieden. En wel vanwege de rol die Soumaya Sahla speelt in de VVD. ‘Waar haalt de minister-president het gore lef vandaan om mij op een telefoontje aan te spreken terwijl bij de VVD een terrorist in dienst is.’

Rutte, die naast premier ook VVD-leider is, herhaalde dat Soumaya Sahla niet werkt voor de VVD-fractie en ook geen toegang heeft tot het gebouw van de Tweede Kamer. Verder wilde hij niet ingaan op haar betrokkenheid bij de VVD. ‘Het gaat hier om een persoon die zich hier in de Kamer niet kan verweren.’ Dat Wilders het er toch over wilde hebben noemde Rutte een afleidingsmanoeuvre ‘om het vervolgens niet te hebben over de ondergrens’.

Rutte moest na vragen van Farid Azarkan (Denk) erkennen dat hijzelf in het verleden ook ‘stellige dingen’ heeft gezegd over de dubbele nationaliteit van bewindspersonen. In 2007 vroeg Rutte, toen nog als lid van de oppositie in de Kamer, Nebahat Albayrak (PvdA) afstand te doen van haar Turkse nationaliteit toen zij toetrad tot het kabinet. Albayrak nam het Rutte kwalijk dat hij daarmee miljoenen mensen met een dubbel paspoort had weggezet als ‘potentieel niet loyaal en niet integer’.

In zijn eerste kabinet had Rutte geen moeite met de Nederlandse en Zweedse nationaliteit van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten. Tegelijkertijd zei hij destijds dat een bewindspersoon met een Nederlandse en een Turkse nationaliteit wél onderwerp van discussie zou zijn geweest. Rutte zegt nu die woorden niet te herhalen. ‘Mijn denken heeft niet stilgestaan’, aldus de premier. Nu zegt hij te zien dat de situatie rond het hebben van een dubbele nationaliteit ‘complexer’ ligt. ‘Daarnaast zegt het niets over loyaliteit.’