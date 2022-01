Rutte wil geen ‘harde garanties’ geven over reparatie van koopkracht van alle Nederlanders

Winkelend publiek in het centrum van Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

‘Geef ons de kans om het uit te werken. Het is niet de tijd om ons de pin op de neus te zetten’, zei Rutte woensdagochtend tijdens het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring. Opvallend is dat de fractievoorzitter van VVD, Sophie Hermans, dinsdag nog beloofde dat ‘iedereen’ er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaat. Haar partijgenoot Rutte belooft nu slechts de kijken 'wat realistisch kan'.

Het zorgt voor woedende reacties bij de oppositie. In het regeerakkoord worden miljarden uitgetrokken voor klimaat- en stikstofplannen, zorg en onderwijs, terwijl de gewone burger er in de portemonnee niet op vooruit gaat: de boodschappen zijn duurder geworden, de energierekening is opgelopen en de prijs aan de pomp is gestegen. Onder meer de PvdA, SP, de PVV en GroenLinks willen dat het kabinet nu al concrete voorstellen doet om de dalende koopkrachtcijfers te herstellen, maar dat wil premier Rutte niet.

AOW stijgt niet mee

De dringende oproep van de Kamer om de AOW ook komend jaar mee te laten stijgen met het minimumloon zoals al sinds de jaren tachtig gebeurt – legt Rutte voorlopig dus ook terzijde. Als ook de AOW meestijgt zou dat miljarden kosten. Daarom wil het kabinet eenmalig een uitzondering maken en de AOW voor een keer loskoppelen van het minimumloon.

SP-leider Marijnissen noemt het ‘de zoveelste gebroken belofte van Rutte'. PVV-leider Geert Wilders vindt het ‘onfatsoenlijk’. Rutte zou de miljarden voor stikstof- en klimaatplannen beter kunnen besteden aan de bevolking, vindt Wilders. Ook de partijen die Ruttes plan aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer waarschuwen dat zij tegen zullen stemmen. Joost Eerdmans van JA21: ‘Bespaar u de moeite.’

De premier benadrukt dat er in het voorjaar wordt onderzocht hoe de koopkracht van ouderen alsnog verbeterd kan worden; hij vraag alleen tijd om uit te zoeken hoe dit moet. Rutte memoreert dat in het regeerakkoord staat dat het kabinet een ‘evenwichtig en positief’ koopkrachtbeeld wil.

Begrip voor onrust

Ook de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie toonden zich verrast over de negatieve koopkrachtcijfers waarmee zowel het Centraal Planbureau als het Nibud deze week kwamen. Daaruit blijkt dat veel groepen er in koopkracht op achteruitgaan en ouderen het meest.

Toen het regeerakkoord in december af was, rekende de coalitie nog op een plusje voor iedereen. Dat is door de hoge inflatie echter een min geworden. ‘Dat is niet wat wij beoogd hebben’, aldus VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans dinsdag. ‘Natuurlijk begrijp ik die onrust daarover.’

Rutte beloofde een ‘uitgestoken hand’ naar de bezorgde oppositie en nodigde ‘positieve krachten’ nadrukkelijk uit om mee te denken over het aanpassen van regeringsbeleid. ‘Invloed is mogelijk', aldus Rutte. De premier noemde het woensdag de ‘politieke realiteit’ dat het kabinet van VVD, D66, CDA en CU geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en dat hij daarom op zoek moet naar steun van partijen zoals JA21, PvdA en GroenLinks. Hij zal met pannen komen om deze partijen ‘tevreden te stellen.’