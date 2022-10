Rutte wil gasprijs verder omlaag met extra EU-maatregelen

Premier Mark Rutte woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de aankomende Europese top. Beeld Bart Maat / ANP

Dit heeft Rutte woensdag gezegd in debat met de Tweede Kamer. Rutte was in de Kamer om toe te lichten wat de Nederlandse inzet wordt op de aankomende EU-top, die deze donderdag en vrijdag voor een groot deel in het teken staat van de torenhoge gasprijzen, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Eerder deze maand bleek al dat de 27 EU-leiders het eens zijn dat de gasprijs omlaag moet, maar dat er onenigheid is over hoe dit te bereiken.

‘Wat op de zeef blijft liggen, is de gezamenlijke inkoop van gas door Europese lidstaten’, zei Rutte. ‘Dat gaat helpen om meer marktmacht te krijgen.’ Als grote klant kan de Europese Unie immers onderhandelen voor lagere prijzen, vooral als er langetermijncontracten worden afgesloten.

Nederland pleitte vorige week met Duitsland ook al voor Europese gasinkoop en kreeg daarvoor toen brede steun van de andere lidstaten. Op de EU-top wordt volgens Rutte het voorstel besproken om ‘15 procent van de Europese gasopslagen’ samen in te kopen. Brussel kijkt voor dit scenario vooral naar betrouwbare gasproducenten als Noorwegen en de VS.

De gezamenlijke inkoop moet niet alleen meer onderhandelingsmacht creëren, maar moet ook voorkomen dat lidstaten straks weer tegen elkaar opbieden waardoor de gasprijs tot extreme hoogte wordt opgestuwd, zoals afgelopen zomer gebeurde. Daarnaast moet de gezamenlijke inkoop ertoe leiden dat de gasvoorraden voor de winter 2023-2024 net zo vol zitten als nu.

Europees prijsplafond

Rutte is geen voorstander van een Europees prijsplafond voor gas, betoogde hij woensdag nogmaals in de Kamer. Hoewel een meerderheid van de EU-lidstaten – waaronder Frankrijk en Italië – zo’n maximumprijs wel ziet zitten, vrezen Nederland en Duitsland dat gasproducenten dan uitwijken naar andere regio’s die wel bereid zijn om een hogere prijs betalen.

‘Komt het gas dan nog wel deze kant op?’, zei Rutte tegen de Kamer over het prijsplafond. ‘Het risico is leveringszekerheid.’ Vanwege de onenigheid hierover onder lidstaten, zal op de EU-top donderdag en vrijdag vooral worden gesproken over het voorstel om extreme prijsuitschieters alleen met tijdelijke maatregelen af te vlakken.

Zo wil de Europese Commissie de lidstaten om toestemming vragen om binnenkort met een uitgewerkt voorstel te komen om korte pieken in de gasprijzen af te vlakken met een ‘dynamische prijslimiet’. Op de Nederlandse gasbeurs mag gas dan tijdelijk niet duurder worden verkocht dan deze maximumprijs.

Maar ook over dit plan is Rutte ‘bezorgd’. Hij denkt dat hier nog wel een ‘robbertje over gevochten wordt.’ Zijn verwachting is dat er pas in november definitieve besluiten worden genomen over Europese maatregelen. Hij benadrukt dat de ‘inzet nu is om de energieprijzen omlaag krijgen’.

Daarnaast vindt Rutte dat het energieverbruik omlaag moet. ‘Nog even los van het feit of je wel of niet gelooft in klimaatverandering, het is ook echt nodig omdat we de komende tijd te weinig gas hebben’, zei Rutte. ‘Dus die transitie is van groot belang: weg van het gas.’ Nu het conflict met Rusland alleen maar verder oplaait, is een uitweg uit de energiecrisis nog lang niet in zicht. Rutte benadrukte dat Nederland inzet op het ‘versneld afbouwen’ van de afhankelijkheid van Russisch gas.