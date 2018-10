Rutte wil ceo's vaker bij talkshows zien

Goedemiddag. Premier Mark Rutte deed na de ministerraad een boekje open over zijn Catshuissessie met topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Boodschap: ceo's moeten vaker het gesprek zoeken met de gewone Nederlander.

Verder: Afzwaaiend D66-leider Alexander Pechtold krijgt een afscheidsreceptie in een ruimte vol 'horreur'.

Dagkoersen Foto de Volkskrant

Rutte wil zakenmannen op tv zien

Als het aan Mark Rutte ligt, ziet de argeloze televisiekijker binnenkort Paul Polman (Unilever) bij Hart van Nederland opdagen en schuift Jeroen van der Veer (tegenwoordig Philips) aan als tafelheer bij De Wereld Draait Door. De zakelijke toppers zouden volgens de premier hun standpunten eens beter moeten uitleggen voor een groot publiek.

'Ga bij Pauw zitten, ga bij Hart van Nederland zitten. Zoek meer het gesprek', aldus de premier. Veel effect heeft de hartenkreet van Rutte vooralsnog niet gehad. Nieuwsuur nodigde onmiddellijk een trits topmensen uit. Niemand wilde komen.

Het pleidooi van Rutte komt naar eigen zeggen niet voort uit de frustratie dat hij het afgelopen jaar helemaal alleen de omstreden afschaffing van de dividendbelasting moest verdedigen. Sterker nog: het d-woord is volgens de premier helemaal niet gevallen bij de Catshuissessie. Misschien speelde mee dat de twee grootste belanghebbenden, Shell en Unilever, niet kwamen opdagen.

Rutte zegt geen idee te hebben waarom de bedrijven afwezig waren, maar hij denkt niet dat de multinationals boos op hem zijn. 'En anders moeten ze bellen.'

Waarschijnlijk komt er volgende week meer duidelijkheid over het niet afschaffen van de dividendbelasting. Het kabinet heeft daardoor 1,9 miljard extra te besteden. Dat geld zal grotendeels besteed worden aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Pechtold zegt weer adieu

Pechtold op de plek waar hij afscheid gaat nemen. Foto g

Collega’s, hoogwaardigheidsbekleders, vrienden en mediafiguren zwaaien dinsdag Alexander Pechtold uit bij een afscheidsreceptie in de Tweede Kamer. Of het heel gezellig wordt, moet nog blijken. Het gros van de politici leeft inmiddels als een topsporter (niet roken, niet drinken, licht dineren, op tijd naar bed), maar Pechtold permitteerde zich soms wel een Bourgondische trekje.

Zo is geen politicus waarschijnlijk vaker gestopt met roken dan hij. Uiteindelijk bleek de partijleider dan toch weer paffend te vinden op het balkonnetje van het Kamergebouw boven Lange Poten. Heel soms zat de D66’er met een glas whiskey in de Chesterfield fauteuil van zijn werkkamer. Een bezienswaardigheid, want anders dan in de jaren zestig en zeventig wordt er 'nauwelijks meer gezopen op het Binnenhof', zo analyseerde NRC Handelsblad-redacteur Thijs Niemantsverdriet eerder al.

Hoe de drank verdween van het Binnenhof. Mijn afscheidsverhaal als Haags verslaggever 👇https://t.co/BOMr2g3wMK T Niemantsverdriet

Wie weet vloeien er dinsdag wel jenevertranen. Heel blij van zijn omgeving zal Pechtold in elk geval niet worden. Het afscheid vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Dit vertelde de D66'er eerder over die locatie tegen Ariejan Korteweg: 'Verbazing overheerst in de Oude Zaal: een quasi-klassieke balzaal – de wanden zijn van gemarmerd hout – waar nu een tapijt met grote gekleurde vlakken ligt en kolossale ruimtelijke vormen hangen. Pechtold: ,,Die objecten zijn een horreur. Je verwacht elk moment een trapezewerker. Het tapijt bevalt beter, misschien ook omdat je het kunt oprollen. Hier gebruikt moderne kunst de traditie om een statement te maken: kijk mij eens lekker confronteren. Goed als oud en nieuw op elkaar botsen, maar dan graag met respect".'

Ex-Kamerleden timmeren aan de weg

AMSTERDAM - Portret van oud D66-Kamerlid Wassila Hachchi in Amsterdam. FREEK VAN DEN BERGH

Het onder mysterieuze omstandigheden vertrokken ex-D66-Kamerlid Wassila Hachchi keert weer terug in de moederschoot. Nu Pechtold weg is als leider gaat de spreker, coach en trainer in (zelf)dialoog zich weer inschrijven als lid. Ze wil nog steeds niet duidelijk maken waarom ze in 2016 plotseling met behoud van wachtgeld verhuisde naar de VS.

Oud-PVV-Kamerlid Roland van Vliet heeft een nieuwe baan: hij stapt over naar de Belastingdienst https://t.co/QRPqcYUApf Tom-Jan Meeus

Ex-PVV-Kamerlid Roland van Vliet heeft een nieuwe baan als belastingadviseur/fiscalist bij de Belastingdienst. Met dank waarschijnlijk aan de faliekant mislukte afvloeiingsregeling die ex-staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes eerder bij de Belastingdienst doorvoerde. De VVD'er gaf 70 miljoen uit om precies de verkeerde mensen te laten vertrekken. Sindsdien schreeuwt de dienst om experts. Ex-PVV'er Van Vliet is fiscalist en dus van harte welkom.

Siriz houdt voorlopig subsidie

Foto ANP

ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zwicht niet voor druk vanuit de Kamer om de overheidssteun aan Siriz te staken. De organisatie die vrouwen ondersteunt in hun keuze om wel of geen abortus te plegen, behoudt vooralsnog haar overheidssubsidie van 17,1 miljoen euro.

Een meerderheid in de Kamer is eigenlijk tegen de samenwerking met Siriz, omdat de organisatie wel erg nauwe banden onderhoudt met de christelijke anti-abortus lobby, schrijft onze verslaggever Sandrine Thelosen. Dat Blokhuis desondanks volhardt, noemt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet 'onacceptabel'.

Thelosen: 'De zaak ligt uiterst gevoelig in de coalitie. Waar de ChristenUnie zich al jaren verzet tegen de legalisering, hebben andere regeringspartijen een liberaal abortusstandpunt. VVD en D66 houden Blokhuis nog even uit de wind. Hij is bezig kwaliteitseisen op te stellen waar organisaties zich aan moeten houden, zoals het geven van neutraal advies. ‘We zullen er scherp op blijven letten’, laat Kamerlid Pia Dijkstra van D66 weten. Als Siriz niet aan de kwaliteitseisen voldoet, moet de subsidie alsnog stoppen.

Volgende week wordt de begroting van VWS besproken. Volgens Ellemeet kan Blokhuis zich vast voorbereiden op een stevig debat: ‘Ik laat het er niet bij zitten'.'

