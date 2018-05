Rutte: wij blijven de ‘vrrroempartij’

De samenwerking in het kabinet-Rutte III tussen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is ‘veel complexer’ dan die in Rutte II tussen VVD en PvdA. Niettemin zijn het gasbesluit, de voorgenomen sluiting van kolencentrales en het opstellen van de Voorjaarsnota in een ‘goede sfeer’ tot stand gekomen.

Partijleider Mark Rutte spreekt de aanwezigen toe op de tweede dag van het voorjaarscongres van de VVD. Foto ANP

Dat zei VVD-leider Mark Rutte zaterdag op het voorjaarscongres van zijn partij. ‘We vergaderen op maandagochtend met de fractieleiders en de vicepremiers. Dan zitten we met acht mannen en vrouwen aan tafel. Soms is de minister van Financiën erbij en dan zijn we met negen. Heel anders dan in het vorige kabinet. Maar we hebben de grote onderwerpen tot een goed einde gebracht.’

Rutte kondigde nieuwe lastenverlichtingen aan per 1 januari. De partijen hebben overeenstemming over de Voorjaarsnota, de tussenstand in de begroting die op Prinsjesdag definitief wordt gepresenteerd. ‘Dat was een testcase voor het kabinet. Dat het is gelukt, geeft vertrouwen.’

Stuntelen

De premier noemde ook dingen die fout zijn gegaan. ‘U heeft mij zien stuntelen in het debat over de dividendbelasting’, zei Rutte, maar ook dat hij nog steeds achter deze maatregel staat. Eind april steunde bijna de gehele oppositie een motie van afkeuring tegen Rutte, omdat er 1,4 miljard belastinggeld mee is gemoeid zonder dat dit voornemen in enig verkiezingsprogramma was vermeld.

Wat ook mis ging: het aftreden van Halbe Zijlstra, ‘een heel goede vent’. De minister van Buitenlandse Zaken bleek te hebben gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Rutte vertelde onlangs met Zijlstra en voormalig PvdA-leider Diederik Samsom te hebben gegeten. Zijlstra had gezegd: ‘Ik was als een vis in het water en ik werd er met een heel grote haak uitgehaald.’

Rutte zei dat hij in zijn denken op twee punten is ‘verschoven’: Europa en klimaat. Vroeger dacht Rutte over Brussel vooral als een instrument voor markt en munt. ‘Je haalt eruit wat je erin stopt.’ Nu ziet hij inbedding in de Europese Unie vooral als voorwaarde voor een veilig en stabiel Nederland. ‘De wereld verandert. Grote vraagstukken als de vluchtelingenstroom en de opstelling van de Amerikanen nu op handelsgebied kunnen we alleen oplossen als we deel uitmaken van internationale structuren als de EU, de NAVO en de VN.’

Ivo Opstelten, Barbara Visser, Mark Rutte en Klaas Dijkhoff tijdens de tweede dag van het voorjaarscongres van de VVD. Foto ANP

Vrrroempartij

Hij riep zijn partijgenoten op stevig campagne te voeren voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. ‘We zijn tegen een Nexit en tegen de Verenigde Staten van Europa, maar wel voor een stabiele EU in het belang van een sterke economie.’

Rutte zei lang aangehikt te hebben tegen het probleem van de klimaatverandering, maar inmiddels de noodzakelijke energietransitie als een enorme kans voor Nederland te zien. ‘De milieubeweging is links georiënteerd, maar ze zijn stiekem heel blij dat wij nu het voortouw hierin nemen. Wij hebben niet die GroenLinks-sfeer dat je alleen in een zwart-witfoto mag wonen en geen auto mag rijden. En wij kunnen afspraken maken en coalities bouwen.’

Volgens Rutte kun je ook in elektrische auto’s hard rijden. ‘Dus het blijft leuk voor VVD’ers. We blijven de vrrroempartij.’

Op het VVD-congres waarschuwden zowel Splinter Chabot, voorzitter van jongerenvereniging JOVD, als partijvoorzitter Christianne van der Wal voor de vele integriteitsschendingen waarmee de partij kampt. ‘Wij moeten van onbesproken gedrag zijn’, zei Van der Wal.