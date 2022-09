Rutte waarschuwt Bergkamp: als FvD niet aan banden wordt gelegd stapt het kabinet vaker op

De bewindslieden Kaag, Van der Wal, De Jonge en Vijlbrief woensdagavond na hun vertrek uit de vergaderzaal. Beeld Sem van der Wal / ANP

De vraag hing al een tijdje boven de Tweede Kamer: wie van de Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie zou als eerste worden uitgesloten van een debat?

De druk van een Kamermeerderheid op Kamervoorzitter Vera Bergkamp om harder in te grijpen groeide al sinds begin dit jaar, nadat ze in het debat over de Regeringsverklaring de ene na de andere belediging liet passeren, toen overigens met name uit de mond van PVV-leider Wilders. Daar was eind 2021 al de ophef aan vooraf gegaan over FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die in een debat dreigende woorden sprak tegen D66-collega Sjoerd Sjoerdsma: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’

En bijna was het al zover, toen FvD’er Gideon van Meijeren in januari in een coronadebat opriep tot wetteloosheid: hij noemde het coronabeleid misdadig, riep op tot ‘opsporing, vervolging en opsluiting’ van de verantwoordelijken, en antwoordde bevestigend op de vraag van CDA-Kamerlid Joba van den Berg of hij daarmee opriep tot wetteloosheid.

Daarmee had Bergkamp haar houvast gevonden om te kunnen optreden: ze ontnam hem het woord en beriep zich daarvoor op artikel 8.16 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat Kamerleden zich dienen te onthouden van het gebruik van beledigende uitdrukkingen, het verstoren van de orde en ‘het instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen’. De voorzitter kan een spreker het woord ontnemen als deze na een waarschuwing niet inbindt.

Van Meijeren mocht toen na een korte afkoelperiode het woord weer nemen, al ging het opnieuw mis toen hij zei dat Ernst Kuipers alleen minister van Volksgezondheid is geworden ‘door te likken naar boven en te trappen naar beneden’. Opnieuw greep Bergkamp in.

‘Westerse geheime diensten’

Sindsdien werkt de voorzitter in gesprek met alle fracties aan een strenger ordebeleid. Nog niet eerder echter zette zij de stap die woensdagavond wel volgde op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen: FvD-leider Baudet werd voor de rest van de dag uitgesloten van de beraadslaging. De aanleiding was zijn opmerking dat het college van de Oxford-universiteit waar minister Kaag heeft gestudeerd een opleiding voor spionnen is, voor mensen die later bij ‘westerse geheime diensten’ gaan werken. ‘Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen bepalen...’

De implicatie was duidelijk: minister Sigrid Kaag zou een geheim agent zijn van een of andere buitenlandse entiteit.

Het leidde tot zijn uitsluiting van het debat voor de rest van de dag, maar opnieuw riep Bergkamp ook discussie op over haar eigen handelwijze. Ze was het immers niet zelf die in eerste instantie ingreep: ze reageerde op een hoogst unieke demonstratie in vak K. Niet eerder in de parlementaire geschiedenis vertrok een kabinet uit protest uit de vergadering.

Toen Baudet aan het spreken was, verliet eerst staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) de zaal, onmiddellijk gevolgd door Kaag zelf en de ministers Hugo de Jonge (CDA), Christianne van der Wal (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) – niet toevallig bewindslieden die harde aanvaringen met Baudet en collega’s achter de rug hebben. Daarna volgde in ganzenmars de hele ploeg.

Niet alleen bij Kaag maar ook bij andere bewindslieden, zoals Hugo de Jonge, groeit al sinds maanden de overtuiging dat FvD de sfeer van verdachtmakingen rondom hen bewust aanjaagt, soms met bedreigingen tot gevolg. Kaag beklaagde zich daar eerder deze maand nog over. In en rond het kabinet leefde al langer de wens om het niet langer willoos aan te kijken. De Jonge verklaarde donderdag dat het hem al stoorde dat ‘die complotwaanzin’ de ruimte krijgt in de Tweede Kamer. ‘Die leidt regelrecht tot bedreigingen op sociale media en aan de deur (...) Onkruid blijft groeien als je het er niet uittrekt. Als je dit laat gaan, wordt het van kwaad tot erger.’

Kees van der Staaij

Maar pas toen ze de bewindslieden zag weglopen, besloot Bergkamp het debat te schorsen en Baudet het woord te ontnemen. Het leidde tot kritiek van onder anderen SGP-leider Kees van der Staaij en SP-leider Lilian Marijnissen omdat nu de indruk is gewekt dat het kabinet bepaalt wat in de Tweede Kamer wel of niet gezegd mag worden. Staatsrechtelijk is dat een omkering van de verhoudingen. ‘Ik respecteer dat u een ordebeslissing neemt. Niet dat het kabinet bepaalt wat hier door de beugel kan’, aldus Van der Staaij.

Kaag toonde zich na afloop niet onder de indruk van dat bezwaar: ‘Ik moet de grenzen van mijn integriteit bewaren. Dit is mijn grens. Ik laat mij door niets en niemand op die manier wegzetten. Ook niet in het parlement waar ik te gast ben.’

Bergkamp zal zich intussen realiseren dat er binnen de Kamer wel opnieuw gesprekken gevoerd moeten worden over de orde. Makkelijk is dat niet – altijd is er de angst dat Forum voor Democratie vooral een slaatje wil slaan uit de beschuldiging dat een hele politieke beweging de mond wordt gesnoerd.

Voor het begin van de tweede dag van de Algemene Beschouwingen kon dat gesprek er niet meer komen. Baudet werd woensdag voor één dag uitgesloten van het debat. Hij was donderdag dus weer welkom in de zaal, maar liet verstek gaan. Even later dook hij wel op in de tv-studio van Ongehoord Nederland om zich daar te beklagen over de manier waarop hij was behandeld.

Zijn vervanger, Freek Jansen, deed in de Kamer nog wel een poging om de minister-president tot de orde te roepen en excuses te laten maken voor de bejegening van Baudet. Daar moest Rutte niet aan denken. ‘Wat hier gisteravond gebeurde was een alt-right conspiracy-theorie de Kamer inslingeren over een collega in het kabinet, met alle risico’s die dat met zich meebrengt voor veiligheid, voor het verder opjutten van bevolkingsgroepen.’

Het is bovendien niet de laatste keer geweest. Als in de Kamer weer zoiets gebeurt, waarschuwde hij Bergkamp alvast: ‘Dan vertrekken wij als team. Ik ben ontzettend blij dat wij dat gedaan hebben.’