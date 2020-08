Rutte waarschuwt actievoerders: ‘Je mag alles vinden en denken, maar blijf met je poten van anderen af’

In Den Haag moest de politie donderdag in actie komen bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Beeld Raymond Rutting

‘Ik begrijp dat er mensen zijn die niet altijd het zegenrijke werk van het kabinet steunen. Dat mag. En je mag demonstreren. Maar politici lastigvallen gaat echt een grens over’, zei Rutte. Ook minister Grapperhaus van Justitie sprak vrijdag over ‘schandalige’ taferelen. ‘Dit mag niet en hoort niet thuis in onze democratie.’

Ze reageren op de protesten tegen het coronabeleid in Den Haag. Daar werd de politie donderdag overvallen toen de demonstratie van de actiegroep Viruswaarheid zich plotseling fysiek richtte tegen agenten en tegen politici die het Kamergebouw in- en uitgingen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd achtervolgd, staande gehouden en uitgescholden. Bij de demonstratie raakte een agent gewond en werden enkele betogers aangehouden.

Kamervoorzitter Arib houdt het niet bij kritiek. Zij heeft vrijdag aangifte gedaan vanwege belaging en bedreiging van Omtzigt. Ook Arib noemt het gedrag van de actievoerders ‘onbeschoft en onacceptabel’.

Eerder deze week wekte een lid van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) brede verontwaardiging in de Kamer met zijn oproep om Kamerleden thuis te bezoeken en hen daar te dwingen zich uit te spreken tegen de omstreden veevoermaatregelen van minister Schouten. Onacceptabel, oordeelden onder anderen de fractievoorzitters Dijkhoff (VVD) en Heerma (CDA). Het bestuur van FDF benadrukte dat het niet om een gecoördineerde actie ging. De veevoermaatregel werd later in de week geschrapt, omdat die onvoldoende effect sorteert.

Vrij debat

De optelsom van incidenten is zorgelijk, maakte Grapperhaus vrijdag duidelijk. ‘We hebben in Nederland een heel vrij democratisch debat en daar mag je behoorlijk ver in gaan. Maar dat doen we niet met bedreiging, intimidatie, leugens, beledigingen en relschoppen.’

Van de klachten van de betogers over politiegeweld is hij niet onder de indruk. Agenten hebben ‘afgewogen’ opgetreden. ‘Daar leggen ze ook verantwoording over af. Het is bijzonder jammer dat die relschoppers dat zelf nooit ergens doen.’ Hij kreeg bijval van minister Dekker van Rechtsbescherming. ‘Je mag demonstreren, je mag brieven schrijven of je kan bij de verkiezingen op een andere partij stemmen. Maar geweld hoort daar echt niet bij.’

Ook premier Rutte benadrukte vrijdag dat hij niet gevoelig is voor kritiek op het optreden van agenten. ‘Nee, de politie in Nederland is zó geweldig. Een agent is iemand die niet terugstapt, maar naar voren stapt. Ze verschijnen voor ons allemaal in het veld op het moment dat er gevaar is, als er onrust dreigt. Ik heb daar onbeperkt respect voor.’

Hij raadt de betogers aan de hand in eigen boezem te steken. ‘Je mag kritiek hebben, je mag vinden dat het onzin is om anderhalve meter afstand te houden, je mag denken dat het door 5G komt, maar je blijft met je poten van anderen af. Dat gaat echt een grens over. Dat is niet onze democratie, niet onze samenleving.’