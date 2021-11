Rutte vreest dat strenge aanpak van ongevaccineerden ‘averechts’ werkt

Partijleider Mark Rutte tijdens een digitaal congres van de VVD. Beeld ANP

Dat heeft Rutte zaterdag gezegd tijdens het online VVD-partijcongres. Op een vraag van een VVD-lid waarom hij er niet voor kiest om strenger te zijn voor degenen die zich niet willen inenten, antwoordde Rutte:

‘Ja, het is waar: mensen die gevaccineerd zijn, hebben 25 keer minder kans om op de ic-afdeling terecht te komen. Dat betekent dat er minder druk zou zijn op de gezondheidszorg als meer mensen gevaccineerd zouden zijn’, aldus Rutte. ‘Maar het risico als je mensen teveel in een hoek duwt, is dat het ook averechts kan werken. Dat ze dan helemaal niet meer meedoen.’

Opmerkelijk is dat Rutte tijdens het congres onthulde dat zijn opvattingen ‘misschien verder zouden gaan’ als hij geen premier was. ‘Sommige mensen zeggen: het is leiderschap om je uit te spreken tegen ongevaccineerden. Maar ik kan dat nu zelfs hier niet zeggen. Mijn idee van mijn rol is om de boel bij elkaar te houden.’ Volgens Rutte leidt zijn aanpak ertoe dat er nog steeds ‘elke week tienduizenden mensen extra zich laten vaccineren: de vaccinatiegraad groeit nog steeds’.

Gevoelig moment

Het pleidooi van de premier om ongevaccineerden niet teveel onder druk te zetten komt op een gevoelig moment. Dit weekeinde gaan strengere maatregelen in voor alle Nederlanders om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Dat zorgt niet alleen binnen de VVD, maar ook daarbuiten voor veel discussie onder Nederlanders.

Niet-gevaccineerde mensen belanden onevenredig vaak op de intensive care-afdeling. Zij maken maar zo’n 10 procent van de bevolking uit, terwijl zo'n 60 procent van de ic-bedden wordt bezet door ongevaccineerde personen.

Het kabinet twijfelde afgelopen week daarom openlijk of het een goed idee was om heel streng te worden voor ongevaccineerden (zij zouden dan bijvoorbeeld niet overal meer naar binnen mogen). Lijnrecht daar tegenover stond de opvatting dat het beter was om iederéén beperkende maatregelen op te leggen (en wederom een lockdown af te kondigen). Het kabinet koos voor de laatste optie.

Nuances in kabinet

Rutte benadrukte zaterdag dat er binnen zijn kabinet hetzelfde over de aanpak wordt gedacht. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) kan zich weliswaar soms scherper uitdrukken over ongevaccineerden dan hijzelf, erkende Rutte, maar hij bezwoer dat beide bewindspersonen uiteindelijk dezelfde opvattingen delen. ‘Wij voelen het allebei wel zo, maar ik denk dat hij nog minder dan ik in staat is om zich daarin iets in te houden — dat is ook weer zijn kracht. We zijn natuurlijk wie we zijn.’

Begin november erkende het duo juist dat ze soms wat anders in de wedstrijd staan. ‘Gij zult, daar ben ik niet van’, zei Rutte destijds. Hij noemde dat een opvatting van ‘liberalen’. De Jonge daarentegen zei: ‘Als je weet dat je voor jezelf een veel groter risico loopt, ook voor anderen een veel groter risico neemt door je niet te laten vaccineren dan vind ik het mijn werk als minister van Volksgezondheid om niet te zeggen ‘joh kijk maar wat je doet, maakt me verder niet uit’; nee, het maakt me wél uit wat je doet. En dat ga ik je vertellen ook.’

Excuses

Het besluit om vanaf dit weekeinde te kiezen voor een avondlockdown voor alle Nederlanders valt niet bij iedereen goed, hoewel grootschalige rellen vooralsnog zijn uitgebleven. Een week eerder sloeg de vlam nog in de pan in onder meer Rotterdam.

Rutte en De Jonge namen vrijdag voor het eerst in anderhalf jaar de tijd voor enige zelfreflectie, nu in Nederland eerder dan in vrijwel alle andere West-Europese landen weer een noodsituatie van kracht is. Het virus ontwikkelt zich anders dan verwacht, benadrukte de premier. ‘Maar ik zeg dit niet om onszelf vrij te pleiten van kritiek. We zijn er niet doof voor. Er is geen manier om dit foutloos te doen. Daar willen we dus ook niet voor weglopen. We proberen mensen steeds opnieuw te overtuigen van het belang van het naleven van de basisregels. Blijkbaar slagen we daar steeds minder goed in.’

Zaterdag stak Rutte tijdens zijn partijcongres nogmaals de hand in eigen boezem. ‘Kennelijk lukt het mij niet om alle mensen te overtuigen. Dat is heel vervelend, want als het wel zou lukken, zou je geen extra maatregelen nodig hebben. Natuurlijk heb ik nagedacht hoe kan ik effectiever zijn’, aldus de premier. Maar de vraag hoe het dan beter zou moeten, bleef onbeantwoord.