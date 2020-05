Rutte vraagt de jeugd om ideeën tegen corona: ‘Ik weet niet zeker of dit mijn kinderen heeft bereikt’

Frank Aarts en zijn dochters. ‘Dat Rutte heeft gezegd dat middelbare scholieren maar lopend of met de fiets naar school moeten, viel hier niet in goede aarde.’ Beeld Sabine van Wechem

Mark Rutte richtte zich dinsdagavond tot een specifieke doelgroep, en wel een die zijn persconferentie hoogstwaarschijnlijk grotendeels aan zich voorbij heeft laten gaan. Veel kinderen en jongeren die volgens de premier zo fantastisch gehoor geven aan het naleven van de coronaregels, zullen tijdens zijn tv-optreden andere dingen te doen hebben gehad: gamen, Netflixen, sporten, huiswerk maken, of appen met vriend(inn)en, om eens wat te noemen.

Na de jongeren in het zonnetje te hebben gezet (‘Voor iedereen is deze tijd ingrijpend, maar zeker ook voor jongere mensen’), riep Rutte ze op met ideeën, suggesties en ‘liefst opbouwende’ kritiek te komen om de coronasamenleving nog beter in te richten. Met een selectie van beste ideeënbedenkers gaat hij in gesprek op het Catshuis.

‘Ik vind het belangrijk dat jongeren niet afwachten wat wij bedenken, maar actief meedoen’, lichtte hij zijn oproep toe. Voor de zekerheid stipte Rutte nog wel aan dat over zaken als de anderhalve meter afstand en het handen wassen niet te onderhandelen valt.

‘Ik weet niet helemaal zeker of dit appèl mijn kinderen heeft bereikt’, reageert Frank Aarts na de persconferentie. Maar hij wil best even nagaan of zijn twee puberdochters en puberzoon iets van de oproep hebben meegekregen.

De respons blijkt karig. Oudste dochter Jasmijn (16), de enige die de app van haar vader beantwoordt, was de persconferentie vergeten’. Aarts: ‘Dat is synoniem voor: ik heb er totaal niet aan gedacht.’ Ook over zijn andere kinderen durft hij met zekerheid te zeggen ‘dat niemand bezig is met een kladblokje om Mark Rutte van ideeën te voorzien.’ Thomas (14) was dinsdagavond vermoedelijk aan het gamen, Sara (12) een spelletje met haar moeder aan het doen.

Niet dat corona zijn kinderen niet bezig houdt. Volgens Aarts, zelf werkzaam in het (hoger) onderwijs, beroert het heropenen van de middelbare scholen de gemoederen in huis. En wie weet is Rutte dinsdagavond bewust genegeerd door zijn pubers: ‘Dat hij heeft gezegd dat middelbare scholieren maar lopend of met de fiets naar school moeten om het ov te ontlasten, viel hier niet in goede aarde.’

Bij het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, zaten ze dinsdag handenwrijvend voor de tv. ‘Dit komt als geroepen’, zegt voorzitter Pieter Lossie over de oproep van Rutte. ‘We beschouwen dit als een compliment voor alle jongeren. En als erkenning: dat jongeren misschien niet het slachtoffer zijn van het virus, dat zijn de ouderen, maar dat ze zich solidair voelen met oudere generaties en zich zonder veel geklaag aan de regels houden. Fijn dat iemand op het hoogste niveau dat opmerkt.’

Het LAKS is ‘al langer bezig om te kijken hoe we de stem van jongeren beter kunnen positioneren’, aldus Lossie. Op mogelijke ideeën wil hij niet vooruitlopen. Eerst maar eens de eigen achterban raadplegen.

Wel vraagt Lossie zich af waar jongeren met hun vlammende ideeën terecht kunnen. Spreek je sportclub, je gemeente of je school aan, suggereerde Rutte op tv. ‘Maar de vraag is wat jouw voetbalclub aan dit beleid kan veranderen dat het kabinet bepaalt. Die ideeën kunnen beter op een landelijke plek centraal worden geïnventariseerd.’