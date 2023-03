Rutte vindt in Italiaanse premier Giorgia Meloni een partner in de strijd tegen migratie

Premier Mark Rutte heeft bloemen meegebracht bij het bezoek aan zijn Italiaanse ambtsgenoot Giorgia Meloni in Rome. Beeld Domenico Stinellis / AP

Stralend staan Giorgia Meloni en Mark Rutte – lengteverschil dertig centimeter – woensdag naast elkaar in Rome. De eerste ministers van Italië en Nederland komen superlatieven tekort om het ‘pragmatisme’ van de ander te prijzen, na een ontmoeting die voor het grootste deel over migratie ging.

Het onderwerp staat in Italië altijd hoog op de agenda, maar helemaal sinds er eind februari een boot met vluchtelingen en migranten zonk voor de kust van Calabrië. Meer dan zeventig mensen, onder wie negentien jonge kinderen, verdronken.

Zulke tragedies moeten worden voorkomen, herhalen Rutte en Meloni in Rome. De oplossing die zij daarvoor aandragen is allesbehalve nieuw – het ‘aanpakken van criminele smokkelbendes’ – maar de eensgezindheid waarmee Italië en Nederland op dit dossier naar buiten treden, is dat wel.

Over de auteur Rosa van Gool is correspondent Italië, Griekenland en de Balkan. Zij woont in Rome.

Rutte en Meloni vonden elkaar tijdens de Europese migratietop in februari. Een voor velen verrassende combinatie, benadrukt Rutte tijdens zijn bezoek aan Rome (‘de rest van de Europese Unie is er nog van aan het bijkomen’), omdat Italië en Nederland het juist vaak oneens zijn over migratie.

Voorafgaand aan de top in februari hamerde Rutte namelijk nog op betere naleving van het Dublin-akkoord, dat voorschrijft dat asielzoekers hun aanvraag moeten afwachten in het eerste EU-land van aankomst. In Italië is dat akkoord niet populair, omdat de vervolgstap – bereidheid van andere lidstaten tot herverdeling – vaak ontbreekt.

Minder mensen, minder herverdeling

In Brussel lijken Rutte en Meloni op dat punt een compromis te hebben gesloten. In Ruttes woorden luidt de ‘pragmatische’ deal tussen hem en Meloni als volgt: ‘Wil Dublin werken, dan moet het businessmodel van smokkelaars doorbroken worden, zodat de stromen beheersbaar worden.’

Met andere woorden: als er minder mensen de EU binnenkomen, hoeft Italië minder mensen eerste opvang te verlenen, en hoeft er ook minder herverdeling plaats te vinden. ‘Minder’ is kortom het sleutelwoord, maar de weg naar dat gezamenlijke doel blijft ongewis, al benadrukken beide leiders samenwerking met Afrikaanse landen als deel van de oplossing.

‘Als het nuttig is, zijn Giorgia Meloni en ik bereid samen een reis te maken’, zegt Rutte. Hij verwees daarbij naar de werkwijze bij de Turkije-deal, die hij en Angela Merkel in 2016 in sloten namens de EU. Die deal houdt in dat Turkije vluchtelingenboten tegenhoudt in ruil voor financiële steun en herverdeling.

Volgens critici is dat akkoord in strijd met internationale asielverdragen. Bovendien liet Nederland vorig jaar weten de verplichting om duizend mensen uit Turkse kampen over te nemen op te schorten, en kwam de onlangs in Calabrië gezonken boot uit Turkije. Toch haalt Rutte de afspraak in Rome nog altijd aan als succesvoorbeeld, dat volgens hem aantoont dat het drastisch terugbrengen van het aantal asielzoekers mogelijk is.

Over de hulporganisaties die migranten redden op zee uit Rutte zich nu voorzichtiger, na kritiek uit zijn eigen coalitie op eerdere uitspraken over ‘goede en slechte ngo’s’. ‘Op dat punt gaat Italië verder dan wij’, luidt het standpunt van de Nederlandse premier in Rome.

Toch schemert, een week voor de Provincialestatenverkiezingen, ook het felle antiemigratiestandpunt van VVD-leider Mark Rutte (‘we kunnen de aantallen niet aan’) regelmatig door. Hij is hier als premier ter voorbereiding op de nieuwe EU-migratietop eind maart – en dus heus niet op campagne, bezweert Rutte meermaals. Maar slecht zullen de vrolijke foto’s met een van de meest rechtse leiders in Europa hem niet uitkomen.