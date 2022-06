Rutte vindt de tijd rijp om zich uit te spreken over boerenprotesten: sommigen gaan ‘ver over alle grenzen heen’

Boeren zijn met hun trekkers aangekomen bij het Kamergebouw in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Om zich uit te spreken over de boerenprotesten laste premier Rutte samen met minister minister Dilan Yeşilgöz (Justitie, VVD) dinsdagochtend een persmoment in. Vlak daarna meldden zich bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer de eerste boeren voor een aangekondigd protest.

Vooralsnog zou het gaan om ongeveer dertig trekkers. Bij de demonstratie bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer is extra politie aanwezig. De ingangen richting de Tweede Kamer worden bewaakt door meerdere agenten. Er staan ook twee koeien.

‘Nu we de afgelopen dagen zien wat de demonstraties in de praktijk opleveren, en dan bedoel ik niet de goedwillende demonstranten, maar de demonstranten die gevaarlijke situaties creëren, die intimideren, dan vind ik het noodzakelijk om ons uit te spreken’, zei de premier.

Dringende oproep aan boeren

De twee bewindslieden deden een dringende oproep aan de boeren om bij hun protesten niet de grenzen van de wet op te zoeken. ‘Het recht om te demonstreren is een groot goed en gewoon demonstreren is geen enkel probleem’, aldus Rutte. Sommige boeren gaan volgens hem met hun acties ‘ver over alle grenzen heen’.

De afgelopen tijd werd Rutte verweten hij onzichtbaar zou zijn in deze stikstofcrisis. Rutte zei daarop dat hij zich al weken bemoeit met de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zijn rol bestond de afgelopen tijd uit het ‘beslechten van interne discussies’ en zorgen dat er besluitvorming komt, aldus Rutte.

Rutte zei verder te begrijpen dat het stikstofbeleid ‘ingrijpend’ is voor veel boeren en dat ze liever een concreet perspectief voor hun bedrijven hadden gezien. Tegelijkertijd benadrukte de premier dat de besluiten ‘noodzakelijk’ zijn. Als het kabinet niets aan de bodemverzuring doet, heeft dit volgens Rutte op de lange termijn ook gevolgen voor de agrarische sector. Bovendien kunnen door rechterlijke uitspraken de aanleg van wegen en de bouw van woningen in het geding komen.

Boerenactie rondom stemming over moties

Farmers Defence Force had voor vanmiddag een actie in Den Haag aangekondigd. Daar stemt de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend tijdens het stikstofdebat van vorige week. De gemeente Den Haag liet eerder weten ‘waar mogelijk’ op te treden bij gevaarlijke situaties, zoals bij het ‘onbesuisd rondrijden van tractoren’. De land- en touwbouworganisatie LTO Nederland riep boeren andermaal op hun acties ‘passend en waardig’ en volgens de wet te laten verlopen.

Elders in het land trokken demonstrerende boeren dinsdag naar provinciehuizen. Onder meer in Groningen en Assen stonden tientallen boeren met trekkers op de stoep. In Groningen hebben de actievoerders een grote berg zand op het Martinikerkhof, bij het Provinciehuis, gestort. Bij Meppel is de snelweg A28 in beide richtingen geblokkeerd. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn acties geweest of aangekondigd.

Brandjes langs snelwegen

Eerder op de ochtend staken boeren uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet langs verschillende snelwegen hooibalen in brand. Op de A12 tussen Den Haag en Utrecht veroorzaakte dat ter hoogte van Bodegraven enige verkeershinder. In verband met vuur moest ook op de A2 bij Kerkdriel een rijstrook worden afgesloten. Ook langs de A2 bij Beesd, de A7 bij Wijdewormer en de A15 bij Andelst werden brandjes gesticht.

Het is de tweede dag op rij dat boeren met hun protestacties het wegverkeer verstoren. Maandag was het onder meer raak op de A2, A9, A12, A28 en A67. In de avond trokken verscheidene boeren naar het Mediapark in Hilversum en doken er opnieuw boeren op bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD).

Stikstofplannen

De boeren zijn boos over de stikstofplannen die het kabinet ruim twee weken geleden presenteerde. Daarin staat dat de ammoniakuitstoot van de landbouw gemiddeld met 40 procent omlaag moet. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot volgens de plannen zelfs vrijwel volledig worden uitgebannen. In de directe omgeving is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Vorige week woensdag protesteerden al duizenden boeren in het Gelderse Stroe tegen het stikstofbeleid. Volgens Mark van den Oever van Farmers Defence Force heeft dat protest ‘helemaal niks uitgehaald’: tijdens een debat in de Tweede Kamer bleef een dag later een meerderheid de stikstofplannen van het kabinet steunen.