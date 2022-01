Rutte verwijt zichzelf dat hij zich niet genoeg had verdiept in zaak-Soumaya Sahla

Premier Rutte vrijdag op de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Dat zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij bevestigde dat Sahla en haar mentor, VVD-coryfee Frits Bolkestein, een paar jaar geleden bij hem op bezoek zijn geweest in het Torentje. Rutte vindt dat Sahla na alle commotie van de afgelopen twee weken voorlopig geen functie in de partij kan vervullen. Ze mag wel lid blijven van de VVD.

Sahla heeft voor haar betrokkenheid bij de Hofstadgroep een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten. Zij spant zich tegenwoordig in om te voorkomen dat anderen dezelfde fouten maken als zij, benadrukte Rutte. Maar ‘daar hoort ook diepe spijt bij’, en die had zij tot dusver nooit uitgesproken. Die spijt is vooral relevant voor de mensen die zich door haar bedreigd hebben gevoeld, onder wie Geert Wilders.

De PVV-leider stelde Kamervragen over de positie van Sahla binnen de VVD en bracht het onderwerp uitgebreid ter sprake tijdens het debat over de regeringsverklaring. Rutte en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans probeerden aanvankelijk de zaak te sussen, maar zondag zei Hermans een ‘ongemakkelijk gevoel’ te hebben en voor een ‘dilemma’ te staan.

Sahla schreef uiteindelijk woensdag in een verklaring de keuzes die zij in het verleden had gemaakt te betreuren. Dat noemde Rutte ‘belangrijk’. Maar als ‘tafelvoorzitter’ binnen het thematische netwerk Justitie en Veiligheid van de VVD was zij volgens hem niet te handhaven.