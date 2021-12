Rutte verliest laatste VVD-minister uit Rutte III: ook Dekker laat het Binnenhof achter zich

Het kabinet-Rutte III in 2017 op het bordes van Paleis Noordeinde. Beeld ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT

Dekker liet maandag in een interview met De Telegraaf weten dat het ‘tijd is voor iets anders’. Hij werd in 2017 de eerste minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III, een portefeuille die is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Ik ben ooit begonnen als jongste bewindspersoon in het kabinet-Rutte II, inmiddels ben ik de nestor van het gezelschap’, aldus Dekker in De Telegraaf. Hij weet nog niet wat hij gaat doen nu hij het kabinet verlaat. ‘Maar mijn hart ligt bij de publieke zaak’, zegt hij. ‘Hoe maken we de wereld waarin we leven een beetje beter? Dat zal bij een volgende stap steeds mijn toetssteen zijn.’

In de VVD is de leegloop daarmee compleet. Dekker was de laatste nog actieve minister in het demissionaire kabinet die ook in 2017 op de bordesfoto stond. Eerst vertrok Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) vanwege zijn leugentje over zijn verblijf in een Russische datsja. Bruno Bruins (Volksgezondheid) bezweek onder de druk van de coronacrisis. Eric Wiebes (Economische Zaken) trad af vanwege de toeslagenaffaire. Cora van Nieuwenhuizen vertrok nadat ze een baan vond als lobbyist voor de energiesector.

Eindstreep

Ook de twee tussentijdse vervangers Bas van ’t Wout (burn-outklachten) en Tamara van Ark (aanhoudende rugklachten) haalden de eindstreep niet. De oudgedienden Stef Blok en Henk Kamp, die tussentijds werden opgetrommeld om de gaten te vullen, hebben eerder al laten weten dat zij niet beschikbaar zijn voor Rutte IV. De VVD levert als grootste partij acht ministers aan het nieuwe kabinet. Op Rutte zelf na, zullen dat dus allemaal nieuwe gezichten zijn bij de presentatie op de trappen van het paleis.

Ook de ChristenUnie nam onlangs afscheid van twee van de drie bewindslieden uit Rutte III. Minister Slob van Onderwijs en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid keren niet terug. Alleen demissionair vice-premier Carola Schouten wordt verwacht in het nieuwe kabinet. D66 en CDA hebben nog weinig laten doorschemeren over hun bewindslieden. Wel is bekend dat D66-minister Koolmees van Sociale Zaken iets anders gaat doen.

Zeker is dat Rutte IV in de bezetting een heel ander gezicht krijgt dan Rutte III, dat sowieso al het kabinet is met de meeste tussentijds vertrokken bewindslieden in de Nederlandse geschiedenis. Sinds het ontslag van CDA-bewindsvrouw Mona Keijzer in september staat de teller op zeven vertrokken ministers en vier vertrokken staatssecretarissen. Daarmee is Rutte III ook het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) voorbij. Het vertrek van minister Van 't Wout, die officieel in de ziektewet zit en dus niet ontheven is uit zijn functie, is daarbij nog niet meegeteld. Dat geldt ook voor het vertrek van PvdA-bewindsman Martin van Rijn, die het kabinet in 2020 een paar maanden te hulp kwam na het uitvallen van Bruno Bruins.

De verwachting is dat Rutte IV in januari op het bordes staat. Formateur Rutte maakt komende zondag de lijst met nieuwe bewindspersonen bekend. Daar zitten in elk geval vier ministers bij die zich speciaal gaan richten op enkele prioriteiten van de nieuwe regering. Er komen extra ministers voor Stikstof, Klimaat, Armoede en Volkshuisvesting. Welke mensen die banen krijgen en bij welke partij zij horen, is nog niet bekendgemaakt.