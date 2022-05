Rutte tegen Oekraïens parlement: ‘We steunen jullie tot vrijheid en democratie zijn hersteld’

Minister-president Mark Rutte spreekt het Oekraïense parlement toe via een videoverbinding. Beeld ANP

Rutte is een van de eerste westerse leiders die het Oekraïense parlement – via een videoverbinding – heeft toegesproken sinds Ruslands hernieuwde invasie. Begin mei ging de Britse premier Boris Johnson hem voor. Rutte plaatste zich vierkant achter de Oekraïense strijd en benadrukte dat Nederland het Oekraïense volk zal steunen tijdens en na de oorlog, als het land heropgebouwd moet worden.

Rutte verwees naar de moderne artillerie die Nederland in samenwerking met Duitsland naar Oekraïne stuurt en zei: ‘Samen met onze vrienden en bondgenoten zullen we er staan als meer militaire goederen nodig zijn in een nieuwe fase van de oorlog. Nogmaals: we staan naast jullie tot het einde (every inch of the way).’

Ook pleitte de Nederlandse premier voor een zo spoedig mogelijke stop op het kopen van Russische olie, een maatregel die nu in EU-kringen wordt besproken en die stuit op verzet van enkele lidstaten die hier zeer afhankelijk van zijn. Rutte: ‘De sancties moeten worden gehandhaafd tot de Russische agressie beëindigd is en de Oekraïense soevereiniteit hersteld.’ Of hij daarmee de volledige soevereiniteit van Oekraïne bedoelde, dus inclusief de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim, liet Rutte in het midden.

It was an honour to address the Ukrainian Parliament this morning, at the invitation of President @ZelenskyyUa.



Watch my full address here: https://t.co/tkRYpqcHbw



Full text: https://t.co/JDVZ5In4tF pic.twitter.com/8Z4lrZnDhF — Mark Rutte (@MinPres) 12 mei 2022

Rutte memoreerde zijn bezoek aan Kyiv vlak voor de oorlog. ‘Wat het meeste indruk op me maakte, was de vastberadenheid van iedereen die ik ontmoette. De bereidheid om vrijheid en democratie te verdedigen. En om te vechten voor de toekomst van Oekraïne, mocht het zover komen.’ Hij sprak van een gevecht tussen David en Goliath – ‘en we weten hoe dat is geëindigd’.

‘Ruslands agressie tegen uw land is roekeloos, ongerechtvaardigd en verwoestend’, zei Rutte tegen de Oekraïense parlementariërs. ‘Het is gebaseerd op onjuiste redeneringen en complete leugens.’

Ook refereerde de premier aan de Nederlandse ervaringen met het neerhalen van passagiersvlucht MH17 in juli 2014. Hij verwees tevens naar de ‘speciale verantwoordelijkheid’ die Nederland als gastland van het Internationaal Strafhof heeft om te helpen bij het zo spoedig mogelijk verzamelen van bewijzen van gepleegde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

‘Bijna acht jaar zijn we bezig dichter in de buurt te komen van de Russen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 nabij Donetsk. Stap voor stap komen we in de buurt. (...) En Nederland zal net zo hard werken om te zorgen dat recht geschiedt inzake de afschuwelijke daden die Rusland begaat tegen uw land en zijn moedige mensen.’

Europese familie

Rutte sprak niet over de vurig gekoesterde Oekraïense wens om snel EU-lidmaatschap te bemachtigen, waar Nederland, Frankrijk en andere EU-lidstaten tegen zijn. Hij zei wel dat Oekraïne al voor de oorlog een ‘gewaardeerd lid van de Europese familie’ was, en sinds 2017 een associatieakkoord met de EU heeft. ‘Voor mij is het duidelijk dat deze familieband dagelijks sterker wordt. Het belangrijkste is nu dat de EU-landen verenigd blijven in hun steun voor Oekraïne en de strijd tegen Russische agressie. Zelfs als de prijs daarvoor hoog is.’

Diplomatiekenner Robert van de Roer zegt in een reactie dat Ruttes toespraak ‘rijk is aan woorden van loyaliteit en steun, maar arm aan concrete nieuwe toezeggingen’. Het enige waar Nederland zich volgens hem wel aan committeert is ‘nieuwe wapenleveranties als dat nodig is’.

Toch noemt hij het een ‘stevige speech’, die niet zonder gevolgen blijft. ‘Dit is een verhoging van de Nederlandse inzet, politiek en militair, omdat je na deze toespraak niet zomaar kunt stoppen. In zekere zin verbindt Nederland zich aan het lot van Oekraïne, als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat.’

Rutte’s presentatie van de Nederlandse inspanningen inzake MH17 is volgens Van de Roer ‘te positief’. ‘Dat Nederland steeds dichterbij de verantwoordelijken voor het neerhalen van MH17 komt, kun je met de beste wil van de wereld niet beweren als je ziet dat er alleen onderknuppels in het beklaagdenbankje zitten en geen enkele eindverantwoordelijke. Daar komt geen verandering in zolang Poetin aan de macht is.’