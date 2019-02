Rutte steunt Elbers in machtsstrijd Air France-KLM: ‘Wij moeten zorgen omzetten in actie’

Premier Mark Rutte probeerde een deel van de Nederlandse zorgen weg te nemen. ANP LEX VAN LIESHOUT Beeld ANP

‘Een sterke KLM is van vitaal belang voor Nederland,’ zei Rutte vrijdagmiddag. Tegelijkertijd probeerde hij het personeel gerust te stellen. ‘Ik heb niet het idee dat de opheffing van KLM aanstaande is of dat er banen op het spel staan.’ Over zijn eigen rol en die van het kabinet: ‘Wij zijn de laatste die ons zorgen moeten maken, maar de eersten die ze om moeten zetten in actie.’

De premier vindt dat Smith de tijd moet krijgen een strategie te ontwikkelen. ‘De organisatie is niet in gevaar, maar presteert niet briljant goed. Het is logisch dat een topman daar iets aan wil veranderen. Wij moeten ervoor zorgen dat de genomen besluiten in lijn zijn met het Nederlands belang.’

Onderhoud

Ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spraken vrijdagochtend al met Smith. In het gesprek op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdedigden zij namens het kabinet de Nederlandse belangen.

Binnen AIR France-KLM woedt een machtsstrijd omtrent de positie van Pieter Elbers, de president-directeur die leiding geeft aan de Nederlandse tak van de luchtvaartmaatschappij. Het Nederlandse personeel is bang dat de Canadese topman het aflopende contract van Elbers niet gaat verlengen.



Woensdag sprak Smith met het bestuur van de Nederlandse vliegervakbond VNV. In dat gesprek gaf de bestuursvoorzitter garanties over de autonome positie van KLM, zo bevestigt een woordvoerder. Smith heeft toegezegd dat KLM niet gemarginaliseerd zal worden binnen de Frans-Nederlandse onderneming. KLM behoudt zeggenschap over de kaspositie, de vloot, het netwerk en de werkgelegenheid. Ook de positie van Elbers kwam ter sprake, maar daarover zijn geen beloftes gedaan.

Een dag na het gesprek met de vakbond, verzamelden KLM-medewerkers ruim 25 duizend handtekeningen als steunbetuiging aan Elbers. De ondernemingsraad van KLM zegt naar de rechter te willen stappen als de Nederlandse bestuurder niet opnieuw wordt benoemd.

Kabinet

Intussen mengt ook het kabinet zich heviger in de discussie. Hoekstra en Van Nieuwenhuizen gaven aan ‘intensief’ te hebben gesproken met Smith. Daarbij onderstreepten ze het belang van Schiphol en KLM voor de Nederlandse economie.

Het kabinet zegt veel waarde te hechten aan de zelfstandige positie van KLM. Ook spraken de ministers hun zorgen uit over een mogelijke naamsverandering. Bij de fusie met Air France in 2003 is afgesproken dat de identiteit van het Nederlandse concern behouden blijft.

Over de verdere inhoud van het gesprek, hield Hoekstra zich op de vlakte. ‘Het is niet netjes om te vertellen wat er precies is besproken. De crux is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We willen zeker stellen dat dat op lange termijn gewaarborgd blijft. En KLM maakt daar een belangrijk deel van uit.’ De minister benadrukte wel dat dit niet het laatste gesprek was met Smith.

Strijd

In september werd Smith aangesteld als bestuursvoorzitter van Air France-KLM, tot onvrede van een groot deel van het Franse personeel. De Fransen zagen liever een landgenoot op de toppositie. De commissarissen kozen voor een Canadees, die al snel een einde maakte aan de Franse dochteronderneming Joon. Ook de Franse stakingen ebden langzaam weg onder Smiths gezag.

Nadat de rust leek teruggekeerd bij Air France-KLM, wil Smith meer grip krijgen op de Nederlandse tak. Het gevolg is dat Elbers nu moet vrezen voor zijn plek, tot groot ongenoegen van het Nederlandse personeel.

‘Het grote belang nu is om rust in het bedrijf te houden’, aldus een van de medewerkers vrijdag tegenover de Volkskrant. ‘Zeker nu het eindelijk weer rustig is bij Air France na een turbulent jaar. Daarom hoop ik ook dat Ben Smith zijn plannen vorm gaat geven in een situatie met twee stabiel draaiende vliegmaatschappijen. Daar zou Elbers als directeur uitermate geschikt voor zijn.’