Rutte speculeert: liever uitstel dan harde Brexit

Goedemiddag,

Dat weten ze dan ook weer in het Britse Lagerhuis: die Brexit-deadline van 29 maart zou nog best kunnen schuiven. Dat denkt althans premier Rutte.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Rutte en de Britten



Hij had het nog niet gezegd, of premier Rutte bedacht zich alweer: ‘Dit moet geen oproep worden, want misschien help ik daar de Britse regering niet mee.’

Maar toen had hij het dus toch al uitgesproken, woensdagmiddag in de Tweede Kamer: Rutte denkt dat de EU de Britten uitstel van uittreding zal geven wanneer in maart als gevolg van de binnenlandse politieke chaos nog altijd een harde breuk dreigt. De deadline voor de Britten ligt nu op 29 maart 2019, maar Rutte voorziet dus dat schuiven nog mogelijk wordt. ‘Als de situatie zo is dat je anders een harde Brexit krijgt...Ik kan niet namens 27 lidstaten spreken maar als zo’n vraag zich voordoet, zal dat op zichzelf welwillend worden bezien. Dat is mijn vermoeden.’

De vraag is inderdaad of hij zijn Britse collega May daarmee helpt, want haar hele strategie in de politieke strijd met het Lagerhuis lijkt juist gericht op het creëren van zoveel mogelijk druk. Haar stille hoop is dat een meerderheid in het parlement uiteindelijk terugdeinst voor een harde breuk en dan dan alsnog akkoord zal gaan met haar onderhandelingsresultaat. Daarom heeft ze de stemming over haar akkoord uitgesteld, analyseert onze man in Londen, Patrick van IJzendoorn: ‘Hoe later die stemming plaatsvindt, hoe minder tijd haar tegenstanders hebben om een alternatief op tafel te leggen en hoe groter daardoor de dreiging van een "No deal". Daarom zullen er de komende weken meerdere waarschuwingen volgen over de gevolgen daarvan.’

Rutte benadrukte woensdag nogmaals dat Mays pogingen om de indruk te wekken dat ze op het vasteland nog wat wil uitonderhandelen, tot mislukken zijn gedoemd: ‘Er is geen ruimte voor heronderhandelen. Hooguit kunnen we ze helpen met uitleggen wat er precies bedoeld is met het uittredingsakkoord.’

Of May daar überhaupt nog gebruik van kan maken is intussen de vraag: vanavond beslist haar eigen partij of ze nog wel kan aanblijven als premier. Alle ontwikkelingen in Londen kunt u hier volgen in ons liveblog.

VERTREK VAN DE DAG

Karen Gerbrands

Het was de meest precaire politieke zaak van het jaar 2018: de zelfgekozen dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille, vlak nadat zij publiekelijk claimde te zijn ontvoerd, mishandeld en verkracht in opdracht van haar islamitische collega-raadslid Arnoud van Doorn. Even hield Den Haag de adem in: het was een zaak met de potentie om de stad te verscheuren. Maar Dilles claim bleef zonder bewijs. En nadat eerst het Openbaar Ministerie en daarna de gemeenteraad geen aanknopingspunten zagen voor verder onderzoek, werd het dossier gesloten en door velen alweer vergeten.

Maar niet door PVV-Kamerlid Karen Gerbrands, die zeer met Dille bevriend was. Ze waren in de Tweede Kamer en in de Haagse raad fractiegenoten en trokken veel samen op. Gerbrands snapte er niets van dat de zaak niet verder werd uitgezocht. Vandaag bleek dat ze ook niet snapte waarom ze onder haar eigen collega's zo weinig medeleven voelde. Om die reden vertrekt ze van het Binnenhof.

Vertrekkend PVV-Kamerlid Karen Gerbrands. Beeld Freek van den Bergh

EN DAN DIT NOG



PvdA stoft plan af

Een zekere vasthoudendheid kan de PvdA niet worden ontzegd: nadat de partij in 2002, 2004, 2005, 2011 en 2014 pleitte voor een acceptatieplicht voor scholen - en daartoe zelfs al twee keer een wetsvoorstel schreef - deed partijleider Asscher het voorstel vandaag opnieuw: scholen moeten verplicht worden alle leerlingen te accepteren, ook als hun ouders een andere levensovertuiging huldigen. Asscher ziet daarin een belangrijke kans om de ongelijkheid in onderwijskansen te verkleinen. Net als zijn voorgangers Bos, Cohen en Samsom dus, wat wel de vraag oproept waarom de PvdA het al die tijd zo heeft laten versloffen.

Stint: wachten op de feiten

De recherche is vermoedelijk nog maanden bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeluk met de Stint-bolderkar in Oss. Daarbij kwamen in september vier kinderen om het leven toen de elektrische kar tegen een trein botste. Ook het politieke oordeel over het optreden van minister Van Nieuwenhuizen zal dus nog een tijd op zich laten wachten.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.