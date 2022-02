Rutte roept Nederland op solidair te zijn, ook bij stijging gasprijzen

Premier Mark Rutte begroet voor zijn toespraak de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

‘Het ondenkbare is denkbaar en het onmogelijke is mogelijk geworden. Met de inval in Oekraïne is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen.’ Dat zei minister-president Mark Rutte maandagochtend in de Tweede Kamer. ‘Voor ons waren vrede, vrijheid en veiligheid generaties lang een gegeven. Die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Veiligheid is ons kostbaarste bezit. Dat moeten we beschermen en verdedigen, we moeten bereid zijn daar een prijs voor te betalen’.

De premier legde voor aanvang van het plenaire Kamerdebat over de situatie in Oekraïne een verklaring af. Hij riep Nederlanders daarin op solidair te zijn met Oekraïne, ook als de gasprijzen door de Europese sancties omhoog gaan. De Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko, was in de Tweede Kamer om naar Ruttes verklaring te luisteren. De Tweede Kamer heeft zijn voorjaarsreces onderbroken om over de oorlog in Oekraïne te spreken.

‘Gisteren verzamelden zich over de hele wereld duizenden en duizenden mensen met blauw-gele vlaggen en teksten tegen de oorlog in Oekraïne’, zei Rutte. ‘Jong en oud, mensen van alle politieke gezindten en uit alle windstreken, Russen en Oekraïners, die met één stem allemaal hetzelfde zeiden: ‘Wij veroordelen de brute Russische inval in Oekraïne, wij veroordelen deze ongekende daad van agressie tegen een democratisch Europees land. Wij veroordelen Poetin en zijn kliek en ons hart is bij de bevolking van Oekraïne.’

Rutte spreekt Zelenski meerdere keren

Rutte prees uitvoerig de dapperheid van de president van Oekraïne, Volodymyr Zelenski, die hij naar eigen zeggen de afgelopen dagen meerdere keren heeft gesproken. ‘Het is onwerkelijk en ook aangrijpend dat elk gesprek met hem het laatste kan zijn’, zei Rutte, doelend op de precaire situatie van Zelenski en zijn ministers in een nagenoeg omsingeld Kiev.

Rutte: ‘President Zelenski is in persoon het voorbeeld van de vastberadenheid die Oekraïne na de inval laat zien. Zijn woorden in het centrum van Kiev, gekleed in een groen scherfvest en omringd door zijn kabinetsleden: ‘Wij zijn allemaal hier!. Wij verdedigen onze onafhankelijkheid.’ Zo staat hij voor zijn troepen en tussen zijn mensen, als held van zijn land.’

‘Mensen zijn uiterst bezorgd over wat dit betekent, natuurlijk voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor onze eigen veiligheid en manier van leven. Daarom is dit geen tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid, maar voor vastberaden en eensgezind optreden, zowel nationaal als internationaal. Poetin heeft er alles aan gedaan om internationale verdeeldheid te zaaien, maar hij bereikt het tegenovergestelde. Alle vrije en democratische landen van de wereld zijn één in hun afwijzing van deze aanval. Die eensgezindheid hebben we ook nodig nu de veiligheid en stabiliteit in ons deel van de wereld ernstig worden bedreigd. We hebben te maken met een agressor die elke dag nieuwe grenzen overschrijdt, het internationale recht met voeten treedt en zelfs de nucleaire dreiging niet schuwt.’

Nederland volgens Rutte solidair met Oekraïense vluchtelingen

‘We moeten erop voorbereid zijn dat een deel van de Oekraïners die nu vluchten naar Nederland zal komen. Ik weet zeker dat Nederland solidair zal zijn met deze mensen, dat hebben we gisteren ook op de Dam gezien. Iedereen die in Europa een veilig heenkomen zoekt moet ruimhartig worden geholpen.’