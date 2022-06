Boeren die met hun trekkers bij de Tweede Kamer stonden, verlaten Den Haag. Beeld ANP

De premier heeft met afschuw gekeken naar de ‘vreselijke beelden’ van dinsdagavond waarop een groep boeren een politieauto opzij duwt en met tractoren de straat van minister Christianne van der Wal inrijdt. Volgens de politie was de situatie dusdanig onveilig dat direct ingrijpen niet mogelijk was. De Politie Gelderland schreef op Twitter dat er bij de actie ‘duidelijk grenzen zijn overschreden’. De minister was op het moment van de actie niet thuis, haar familie wel.

Ook het huis van CDA-Kamerlid Derk Boswijk werd dinsdagavond bezocht door boeren. Hij was zelf nog aan het werk maar zijn gezin was wel thuis, schrijft hij op Twitter. Boswijk blijft daarom de komende dagen thuis. ‘Deze manier van demonstreren dient geen enkel doel’, schrijft het Kamerlid. De afgelopen dagen hebben tientallen bedreigingen en intimidaties plaatsgevonden van wethouders, raadsleden en Kamerleden, volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dit gebeurde onder andere via sociale media, bij de deur en telefonisch.

De aankomende dagen ga ik niet naar Den Haag maar blijf ik thuis bij mijn gezin.



Gisterenavond toen ik nog aan het werk was is er thuis bezoek geweest in het bijzijn van mijn kinderen van 4 en 7 jaar (!).



1/4 — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) 29 juni 2022

Volgens Rutte verpest ‘een kleine groep boeren’ het met hun acties voor de ‘overgrote groep die wel beschaafd demonstreren’, zei hij vanuit Madrid waar hij momenteel de Navo-top bijwoont. Vooralsnog treedt de politie lang niet overal op tegen de demonstrerende boeren die met hun acties veelal de wet overtreden. Maar Rutte benadrukt nu dat relschoppers onder de boeren ‘alle grenzen te buiten’ gaan en dat dergelijke acties niet langer door kunnen gaan. Politie, justitie en burgemeesters zouden ‘zeer gemotiveerd’ zijn om tegen hen op te treden.

De afgelopen twee dagen werden getekend door verschillende ontwrichtende acties van boeren die demonstreren tegen het voorgenomen stikstofbesluit van het kabinet. Met tractoren en hooibalen bezetten boeren verschillende snelwegen. Dinsdagochtend hield de politie een persoon aan na een blokkade van boeren op de A28. Dinsdagavond werden op de A1 ventielen van banden van een politieauto en politiemotoren losgedraaid en werden banden van een politieauto los gestoken.

Op verschillende locaties vandaag onveilig gedrag en buitensporig geweld tegen de #politie en andere hulpdiensten tijdens #boerenprotesten. Dit is kan echt niet en heeft niets met het recht op demonstreren te maken. Stop dit nu. Collega’s veilige diensten gewenst! ⚫️🔵⚫️ pic.twitter.com/QM2qfNqoRG — Koen Simmers (@Koensimmers) 28 juni 2022

Ook maandag stond het verkeer op verschillende snelwegen lange tijd stil door blokkades. Een groep boeren stortte mest uit op het Marktplein voor het stadhuis in Apeldoorn. De gemeente heeft aangifte gedaan van die actie. 's Avonds reden enkele tientallen tractoren naar het Mediapark in Hilversum. De NOS sloot uit voorzorg de ingangen van haar gebouw.

Het is de vraag of de politie overal kan optreden tegen rellende boeren. De afgelopen dagen bleek dat moeilijk, omdat voor het tegenhouden van tractoren zware voertuigen nodig zijn. De politie kan die lang niet overal in het land inzetten. Daarnaast wil de politie voorkomen dat het verkeer volledig stil komt te liggen door hun optreden.