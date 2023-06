Rutte op jaarlijkse Veteranendag: ‘Niet eerder werd het belang van een goed toegeruste krijgsmacht zo duidelijk’

Premier Mark Rutte tijdens de medaille-uitreiking op het Lange Voorhout. Beeld Koen van Weel / ANP

‘Lange tijd leek het zelfs ondenkbaar dat we een oorlog op ons continent zouden meemaken’, zei Rutte in zijn toespraak in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. ‘We voelden ons als samenleving zo veilig, dat we dachten dat het misschien wel wat minder kon met defensie. We hadden het mis.’ De vrede in Europa heeft sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog nooit meer onder druk gestaan dan nu, aldus de minister-president.

Het kabinet investeerde al bij aanvang van deze kabinetsperiode 3 miljard euro extra in defensie. Sinds de invasie van Oekraïne kwam daar structureel 2 miljard euro bij. Het Nederlands defensiebudget beweegt daardoor voor het eerst in jaren richting de Navo-norm. Het militair bondgenootschap stelt dat ieder lid 2 procent van zijn Bruto Binnenlands Product moet investeren in defensie. Nederland zal daar naar verwachting in 2025 aan voldoen.

Premier Rutte benadrukte in zijn toespraak op Veteranendag ook hoe belangrijk het werk is dat Nederlandse militairen in verschillende landen leveren. ‘Bijvoorbeeld door Oekraïense collega’s te trainen en op te leiden. Zo helpen zij het verschil te maken in deze afschuwelijke oorlog die maar één uitkomst mag hebben: dat Oekraïne wint.’

Op de jaarlijkse Veteranendag worden ruim honderdduizend oud-militairen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog voor Nederland hebben ingezet. Later op de dag is er een defilé, waarbij vierduizend veteranen en militairen door de binnenstad van Den Haag marcheren. Koning Willem-Alexander is daar ook bij aanwezig.