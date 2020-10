Rutte: nu een hardere ‘klap van de hamer’ heeft geen zin

Premier Mark Rutte en minister Tamara van Ark voor Medische Zorg (VVD) voor aanvang van het coronadebat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Volgens Rutte zijn er geen aanwijzingen dat de gedeeltelijke lockdown ‘onvoldoende levert’, al zullen de huidige maatregelen waarschijnlijk tot in december nodig zijn. Verschillende partijen probeerden het kabinet woensdag te bewegen tot een hardere ‘klap van de hamer’, opdat de maatregelen sneller weer kunnen worden opgeheven.

PvdA-partijleider Lodewijk Asscher sprak zijn vrees uit voor een ‘kwakkelwinter', en daarmee een drama voor de economie. ‘Het kabinet speelt met vuur’, zei Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Opvallend was dat ook coalitiepartij ChristenUnie haar ongemak toonde over het uitblijven van fermere maatregelen. ‘Waarom toch niet een korte klap, heel intensief?’, vroeg CU-Kamerlid Carla Dik-Faber. Daarmee zou het belangrijke reproductiegetal, dat uitdrukt hoe snel het virus zich verspreidt, ‘sneller en scherper’ dalen, vermoedde zij, en een te hoge piek in de nu al volstromende ziekenhuizen mogelijk worden voorkomen.

Aan die naderende piek in de ziekenhuizen in november is helaas niets meer te doen, reageerde Rutte. ‘Een korte klap zit niet in de gereedschapskist.’ Door de grote verspreiding van het virus duurt het hoe dan ook lang voor het aantal besmettingen weer een acceptabel niveau bereikt.

‘In de weging met economische en maatschappelijke effecten’ is een strengere lockdown voor een iets snellere neergang van het virus ‘niet verstandig', zei de premier. Anders gezegd: nu al meer doen, doet vooral veel pijn en levert bar weinig op. ‘Dat versnellen moeten we niet overdrijven. Het is niet zo dat het dan ineens rapido gaat.’

‘Communicatie niet op orde’

Dit kabinet en crisiscommunicatie: het blijft behelpen, verzuchtte woensdag de Tweede Kamer. Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kregen het verwijt opnieuw onrust te hebben veroorzaakt met hun uitspraken op het ‘persmoment’ van dinsdagavond.

Daar zei De Jonge dat de huidige maatregelen ‘veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken’ die het kabinet in eerste instantie uittrok om het aantal besmettingen voldoende te verlagen. ‘En de verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren.’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA), Minister Tamara van Ark van Medische Zorg (VVD) en Premier Mark Rutte tijdens een schorsing van het debat over Corona in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Zo werd Nederland ‘tussen neus en lippen door’ medegedeeld dat de gedeeltelijke lockdown, nu twee weken onderweg, wordt verlengd, mopperden woensdag zowel oppositie- als coalitiepartijen. CDA-staatssecretaris Mona Keijzer vergrootte de chaos door kort na het persmoment te zeggen dat De Jonge geen verlenging had bekendgemaakt. ‘Nee, dat heeft hij niet gezegd’, zei ze aan tafel bij Op1 na een belletje met haar partijleider.

‘Dan heb je de communicatie niet op orde’, haalde een dag later GroenLinks-leider Jesse Klaver uit. Het brengen van zo'n ‘keiharde boodschap’ op zo’n omfloerste manier is ‘niet passend’ voor al die (horeca)ondernemers die reikhalzend naar een versoepeling uitkijken, vond met hem Lilian Marijnissen (SP).

‘Er is echt verwarring ontstaan’, zei ook Steven van Weyenberg (D66), die in het debat zijn met het coronavirus besmette fractievoorzitter Rob Jetten verving. ‘Dit is echt slecht voor het vertrouwen. Heel veel ondernemers voelen zich niet serieus genomen.’

In zijn beantwoording probeerde premier Rutte helderheid te scheppen. Nee, officieel is er nog geen besluit genomen. Maar ja, de kans is ‘levensgroot’ dat het R-getal ook over twee weken nog niet voldoende is gedaald om over te gaan tot een versoepeling van het huidige pakket. Dat kan zomaar ‘drie, vier weken’ langer duren.

Zijn kabinet had tijdens de persconferentie vooral die ‘laatste inzichten’ over de verspreiding van het virus met Nederland willen delen. Op de kritiek op de communicatie gaat hij ‘absoluut reflecteren', beloofde Rutte.