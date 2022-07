Rutte noemt kritiek Dijsselbloem op corona-aanpak kabinet ‘hoog over’ en ‘abstract’

Premier Mark Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Rutte bestrijdt dat het kabinet geen vaart maakt met het uitvoeren van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronapandemie. ‘Ik herken het niet: we nemen alle aanbevelingen over. We zijn die nu aan het uitvoeren. De OVV heeft een uitstekend rapport uitgebracht. Er zit weinig verschil tussen wat Dijsselbloem wil en wat wij aan het doen zijn.’

In een interview met de Volkskrant zei Dijsselbloem vrijdag dat het kabinet geen enkele van de tien OVV-aanbevelingen helemaal heeft opgevolgd. ‘De urgente zaken zijn niet gedaan.’ Ook is er volgens de OVV-voorzitter weinig te merken van de nieuwe bestuurscultuur, gaan de luiken bij ministeries alleen maar verder dicht en is er in Den Haag een gebrek aan lerend vermogen.

Dijsselbloem verwijt het Rutte ook dat hij niet zelf heeft getekend voor de kabinetsreactie op het OVV-rapport, hoewel hij wel de leiding had tijdens de crisis. ‘Nu gaat het om verantwoording afleggen, reflecteren en leren, en dan is hij er niet meer bij’, aldus Dijsselbloem.

‘Ik zet nooit mijn naam onder brieven’, zei Rutte daar vrijdag over. ‘Zo gaat het nu eenmaal, zo doen we dat.’

Meer dan genoeg reflectie

Volgens de premier heeft hij meer dan genoeg gereflecteerd op zijn eigen rol in de coronacrisis tijdens persconferenties. ‘Ik heb ook vrij uitgebreid gereageerd op het OVV-rapport. Maar we moeten op een gegeven moment ook weer een beetje door naar de toekomst, anders zijn we alleen nog maar aan het terugblikken en stilstaan. Dan gebeuren er dingen en zijn wij aan het reflecteren.’

De kritiek van Dijsselbloem dat de luiken bij de overheid alleen maar verder dichtgaan en dat kritiek niet welkom is, kan Rutte niet volgen. ‘Het zijn allemaal hoog over punten. Er zijn abstracte observaties over de bestuurscultuur en luiken. Dan denk ik: misschien moeten we er verder over praten wat hij daar nou precies mee bedoelt. Als hij wat meer voorbeelden had gegeven, had ik het misschien begrepen.’

OVV-voorzitter Dijsselbloem noemde het ook ‘slecht’ dat Rutte op dagelijkse basis sms’jes wiste. Volgens hem waren de sms’jes relevant voor het onderzoek van zijn instituut. Rutte nam die kritiek voor kennisgeving aan. ‘De OVV heeft niet om de sms'jes gevraagd’, aldus de premier.