Rutte: ‘Navo doet nu het maximaal mogelijke voor Oekraïne’

Het kabinet heeft in beginsel ‘geen taboes’ op verdere sancties tegen Rusland, maar ziet wel praktische problemen. ‘We moeten het wel verstandig doen.’ Het gaat daarbij om het stoppen met de olie- en gasimport en het sluiten van Europese havens voor Russische handel. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich meer inspant om ‘de Russische olie-inkomsten zo effectief mogelijk af te knijpen’, zoals het wordt genoemd in de motie-Piri (PvdA).

Volgens Rutte zijn de al ingevoerde sancties ‘ongekend in omvang’. De Russische economie is zwaar getroffen, zei hij, ‘het effect op het slagveld moeten we even afwachten’. Van de verdergaande maatregelen acht de premier de beperking van olie-importen als iets wat op ‘vrij korte termijn’ kan. Nu is het nog niet mogelijk, volgens Rutte, omdat dan de leveringszekerheid in sommige Oost-Europese landen in gevaar komt. Bij gas is dat probleem van leveringszekerheid veel groter. ‘Wat gas betreft zeggen we: pas op! Dat gaat niet zomaar.’

In beginsel is het kabinet ook niet tegen het sluiten van de havens voor Russische handel, als het maar door alle Europese havens wordt gedaan, ‘niet alleen door Rotterdam en Antwerpen’. Mocht het zover komen, speelt volgens Rutte ook een fundamentele vraag: ‘Wat doe je met levensmiddelen? Dat is niet zo makkelijk. Je zit langzamerhand wel in de hoek waar het (besluit tot nieuwe sancties, red.) echt een hele zorgvuldige afweging vraagt.’

Militaire ondersteuning

Rutte ziet weinig mogelijkheden voor verdere militaire ondersteuning van Oekraïne, wat een domper zal zijn voor president Zelenski, die komende week het parlement toespreekt. Gevraagd naar wat de Navo meer kan doen, antwoorde Rutte: ‘Ik denk dat we het maximale aan het doen zijn in zoverre dat reëel mogelijk is. Veel meer doen zou het risico met zich meebrengen van een rechtstreekse confrontatie tussen de Navo en Rusland. We blijven hard werken aan het leveren van militaire goederen, humanitaire hulp en medicijnen, en werken verder aan sancties.’

S300-raketsysteem

Rutte wilde zich niet uitspreken over de wens van bijvoorbeeld de Slowaken om S300-luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne te leveren. Hij herhaalde dat Nederland geen informatie meer openbaar maakt over of en zo ja wat er nog aan wapensteun geleverd wordt aan Oekraïne, een onderwerp waarover de Kamer vertrouwelijk ingelicht wordt.

De premier zei dat de reactiecapaciteit van vijfduizend militairen waaraan de EU werkt, bedoeld is voor beperkte crises. ‘Voor de verdediging van het Europese grondgebied hebben we de Navo.’ Rutte: ‘Deze crisis laat weer zien dat het trans-Atlantische bondgenootschap essentieel is voor onze veiligheid, ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Los van de historische banden zijn er hele pragmatische redenen voor de VS om in de Navo te blijven investeren. Mits wij dat ook doen.’ Hij ontkende dat er in Europa plannen bestaan voor een ‘Europees leger’, een niet nader gedefinieerd concept waar een meerderheid van de Kamer tegen is.