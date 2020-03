Rutte maakt zich klein: het kabinet volgt slechts de koers van de virusexperts

Minister-president Rutte. Beeld AFP - Aris Oikonomou

Terwijl bij de vergaderzaal van de Tweede Kamer inmiddels de gelpompjes hangen, probeert ook de Tweede Kamer het gewone leven op gang te houden. Gelukkig hebben we altijd het CDA en Forum voor Democratie nog.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Het virus

Terwijl in de Tweede Kamer de zorgen groeien over de manier waarop het kabinet het coronavirus tracht in te dammen, kwam premier Rutte vandaag met een boodschap die ongetwijfeld ontwapenend bedoeld is: het kabinet staat hierin niet aan het roer. Dat is in handen van de gezondheidsinstanties, het RIVM en de GGD's voorop. Het is dus geen politieke keus om het openbare leven zoveel mogelijk door te laten gaan, maar een medische, zo benadrukte Rutte. ‘Dit vraagt om zo’n deskundige aanpak, dat je altijd moet varen op het kompas van mensen die weten hoe het zit. En we hebben in Nederland, dat wordt ook wereldwijd erkend, ontzettend goede mensen op dit terrein.’

Het afgelasten van grote evenementen, waar sommige fracties op aandringen, heeft ‘in dit stadium geen zin', aldus de premier, die dat dus weer hoorde van de medici. Of dat later anders wordt, is moeilijk te zeggen. ‘Het kan natuurlijk zijn dat het op een gegeven moment groter wordt. Dan moet je ook weer nadere maatregelen nemen. Dat moet je per fase bekijken.’

De Tweede Kamer gaat later deze week met minister Bruins in debat over de aanpak van het virus. Dinsdag praat het RIVM het kabinet en de Kamerleden al bij over de jongste ontwikkelingen.

ONDERTUSSEN IN...

...het CDA...

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP - Remko de Waal

Vice-premier Hugo de Jonge, een van de kandidaten voor het CDA-lijsttrekkerschap bij de verkiezingen van maart 2021, wil geen lijsttrekkersverkiezing. ‘We moeten leren van het debacle van de PvdA’, zei hij zondagmiddag in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, verwijzend naar de tweestrijd in 2016 tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom. ‘Zoiets brengt niet per se het beste naar boven.’

Dat betekent niet dat De Jonge nog maar één kandidaat in gedachten heeft. ‘Als Wopke het goed kan in die context, moet hij het doen. Ligt het meer op mijn weg, dan ik’, zei hij. De naam van staatssecretaris Mona Keijzer, die ook naar een mogelijke kandidatuur hintte, viel niet. Volgens De Jonge zouden niet de leden, maar het partijbestuur de knoop moeten doorhakken.

Of De Jonge ook daadwerkelijk kandidaat is, wil hij pas na de zomer beslissen, dus kort voor het begin van de campagne.

De Jonge was in De Balie in het programma Operatie Interview, waarin de gast wordt geconfronteerd met drie interviewers van wie de identiteit vooraf geheim blijft. In het geval van Hugo de Jonge ging het om de Rotterdamse columnist en advocaat Carrie Jansen, journalist Inge Diepman en Guus Valk, chef van de Haagse redactie van NRC Handelsblad.

Ook de samenwerking van CDA en Forum voor Democratie in Noord-Brabant kwam aan de orde. De Jonge: ‘Wij zijn een ledenpartij. Hierover moeten geen directieven van bovenaf komen.’ Op landelijk niveau kon hij zich een samenwerking met Forum niet voorstellen. ‘Bij veel van wat Baudet zegt, denk ik: hoe krijg je het je strot uit.’

Maar op voorhand uitsluiten wilde hij toch ook niet. ‘We moeten als CDA het tegenovergestelde zijn van de polarisatie in de samenleving.’

...En Forum voor Democratie

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie luistert naar Theo Hiddema tijdens een bijeenkomst van zijn partij. Beeld Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Dat je helemaal geen verkiezingen nodig hebt om als partij te groeien, bewijst wekelijks de Groep Otten (GO). Zonder ook maar één keer op het stembiljet te hebben gestaan telt de nieuwe partij van Henk Otten inmiddels zeven volksvertegenwoordigers, stuk voor stuk afkomstig van diens eerste politieke kindje Forum voor Democratie.

Ewald Kegel was de laatste die zich bij GO aansloot. In het krokusreces maakte het Statenlid bekend de Zuid-Hollandse Forum-fractie voor Otten te verlaten. Kegel voelde zich al langer niet meer senang in zijn fractie: in juli nam hij op Twitter afstand van een brief waarin Forum de geroyeerde Otten onder vuur nam. ‘Ik wil duidelijk stellen dat ik van het bestaan van deze brief niet op de hoogte was, laat staan dat ik die ondertekend zou hebben.’

Het lijkt erop dat GO ook maar meteen zijn communicatie heeft overgenomen. Kegel maakte zijn overstap bekend in bijna exact dezelfde bewoordingen als Caroline Persenaire, die zich eerder in Zuid-Holland losmaakte van Forum. Samen zullen de twee een heuse GO-fractie vormen, zoals Otten zelf en Jeroen de Vries in de Eerste Kamer. Ook zijn er GO’ers in Noord-Holland en Flevoland en loopt in Brussel een Europarlementariër rond. Waar heb je nog verkiezingen voor nodig?

Theo Hiddema blijft wel bij Forum. Forums nummer twee werd dit weekend gezien met zijn oude kompanen Otten en De Vries aan de dis in een Amsterdams tapasrestaurant, maar ontkent stellig de overstap te maken. Hiddema zou stiekempjes op de gevoelige plaat zijn gezet door voormalig FvD’er Robert Baljeu. ‘Ik ben er gewoon ingeluisd. Maak kennis met het niveau van GO.’

Uitleg van Hiddema net binnen:



Hij zat daar te eten toen Otten, De Vries en Baljeu binnen kwamen. Allemaal ex Forum. Dus toen hij weg ging, ging hij even bij ze zitten. "Je hebt toch veel meegemaakt met elkaar, nietwaar". 1/2 https://t.co/nrUHM2GSHx — Laurens Boven (@laurensboven) 2 maart 2020

EN DAN DIT NOG

Berichten uit het niemandsland

Premier Rutte zegt in druk overleg te zijn met Athene en andere Europese hoofdsteden over de snel oplopende humanitaire crisis aan de Turks-Griekse grens. Nu de Turkse grens open staat en de Griekse juist hermetisch gesloten is, ontstaan mensonterende toestanden bij de ‘poort van Europa'. Onze verslaggever Rob Vreeken begaf zich in het ‘kampement van de wanhoop’ en doet verslag: ‘De Turken gooien ons eruit, de Grieken jagen ons terug.’

Rekening trage IND loopt op

Ophef en verontwaardiging in de Tweede Kamer nu blijkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dit jaar naar verwachting zeker 70 miljoen euro aan schadevergoedingen moet betalen aan asielzoekers vanwege trage procedures. Dat is vier keer meer dan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) vorig jaar november voorspelde.

19 miljoen voor nieuwe borden

De verlaging van de maximumsnelheid was al niet populair in regeringskringen, maar nu de rekening van duizenden nieuwe verkeersborden blijkt op te lopen tot 19 miljoen euro komt er nog een portie chagrijn bij. De snelheidsbeperking gaat in op 16 maart om 06.00 uur. 's Avonds en 's nachts tussen 19.00 uur en 6.00 uur blijven de oude regels van kracht.

Sommer op maandag

‘Een kernvraag van de energietransitie is de verhouding tussen de besparing van CO2 en de kosten, en bij die kosten hoort ook de aantasting van het landschap. Het is bizar dat dezelfde mensen die zich geweldig druk maken over stikstof en natuurgebieden, nergens te bekennen zijn als het boerenland straks wordt volgeplempt met zwaar gesubsidieerde zonnepanelen. Want dat gaat gebeuren.’ Sommer op maandag!

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Beeld ANP - Sem van der Wal

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.