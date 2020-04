Rutte leidt ons naar de uitgang aan een koord van elastiek

Minister-president Mark Rutte staat de pers te woord na afloop van de wekelijkse ministerraad van 24 april. Beeld ANP - Bart Maat

Terwijl de RIVM-cijfers aanleiding blijven geven tot enig optimisme, houdt het kabinet ook op deze Koningsdag de voet stevig op de rem. En nog altijd regeert het liever per verzoek dan per decreet.

GESPREK VAN DE DAG

De weg naar de uitgang

En zo staat ook Koningsdag 2020 geheel in het teken van het isolatieregime dat vandaag precies zes weken van kracht is. ‘Leef Maastricht', had het motto moeten worden van het koninklijk bezoek aan Limburg. In plaats daarvan klonk uit alle monden van de regering opnieuw de slogan die we inmiddels kunnen dromen: ‘Hou vol.’ Zoals premier Rutte het zei in zijn felicitatie aan de koning op Twitter: thuisblijven is het ‘mooiste cadeau’ dat Nederlanders vandaag aan de koning konden geven. Al is het maar omdat dat voor velen kennelijk steeds moeilijker wordt om vol te houden. De koning zelf vulde de oproep aan: ‘In maart toonden wij ons respect voor de zorgprofessionals door op het balkon of op straat voor hen te klappen. Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf en doe het voor hen.’

In de zoektocht naar de uitgang blijft het kabinet intussen dat andere motto hanteren: rustig aan, dan breekt het lijntje niet. En dus herhaalt vice-premier Hugo de Jonge vandaag in het Nederlands Dagblad dat het einde van de sluiting van de verpleeghuizen - voor velen de pijnlijkste van alle maatregelen - voorlopig niet in zicht is. Wel wordt gewerkt aan een experiment waarbij in een klein aantal instellingen een beperkt aantal bezoekers wordt toegelaten.

Dat gaat parallel lopen aan een grootschalig onderzoek van het Amsterdamse UMC en de GGD's naar de manier waarop het virus zich verspreidt in de verpleeghuizen. Daartoe zullen om te beginnen 1500 bewoners en personeelsleden worden getest. De resultaten worden beslissend voor de vraag of het personeel mondkapjes moet gaan dragen en of de deuren wellicht weer op een kier kunnen voor bezoek.

Tot die tijd hoopt het kabinet op uw begrip. En nog geruime tijd op uw medewerking, zoals in de afgelopen zes weken. Daarin onderscheidt de stijl van premier Rutte zich intussen wezenlijk van die van veel andere regeringsleiders, analyseert politiek verslaggever Ariejan Korteweg: ‘Beperken’, ‘gezond verstand’, ‘zo min mogelijk’, ‘dringend advies’ – het beleid is van elastiek. Aan de hand van Mark Rutte treedt Nederland de pandemie tegemoet zoals het doorgaans alle zwaarwichtige kwesties benadert. We maken er een gedoogtoestand van, net als softdrugs, Zwarte Piet, voltooid leven, trekkerprotesten of slavernijverleden.’

Over het Zwarte Piet-debat gesproken: het debat over de wenselijkheid van het einde van de lockdown wordt op Twitter inmiddels met vergelijkbare felheid gevoerd. Voor wie geen behoefte heeft aan nog meer meningen en des te meer aan cijfers, neemt wiskundige Ionica Smeets u aan de hand van een klassiek raadsel mee in de lastige afweging waar elke regering nu voor staat rond het reproductiegetal van Covid19: ‘In een vijver groeit een bijzondere waterlelie. Deze plant verdubbelt elke dag in grootte. Na 24 dagen is de vijver helemaal bedekt met lelies. Op welke dag is de helft van de vijver bedekt?’

ONDERTUSSEN IN...

De luchtvaart

Minister Wopke Hoekstra van Financiën op de persconferentie waar hij het reddingspakket voor Air France-KLM aankondigde. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Het einde van de crisis is ook nog lang niet in zicht in voor de nationale luchtvaartmaatschappij, waarvoor het kabinet inmiddels een steunpakket van 2 tot 4 miljard euro in petto heeft. De manier waarop dat pakket tot stand kwam legt niet alleen de corona-gevoeligheid van de luchtvaart bloot, maar onbedoeld ook de breuklijn die Air France-KLM steeds dieper lijkt te verdelen: die tussen Den Haag en Parijs. ‘Het zou een gelegenheid par excellence zijn geweest om eensgezindheid uit te stralen', aldus onze verslaggevers Yvonne Hofs en Dion Mebius in hun reconstructie. ‘De binationale actie voor steun aan Air France én KLM liet het tegenovergestelde zien.’

Marokko

Zowaar enig schot in de zaak voor de duizenden Nederlanders die nu al anderhalve maand vast zitten in Marokko, als speelbal van de beroerde diplomatieke betrekkingen tussen Rabat en Den Haag: vandaag landde dan toch de eerste repatriëringsvlucht met zo’n 300 passagiers, samengesteld op basis van urgentie. ‘Goed nieuws', kon minister Blok eindelijk eens vaststellen. ‘Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking.’ Maar enig uitzicht op een oplossing voor die andere 90 procent van de gestrande reizigers heeft hij vooralsnog niet.

De schatkist

Zeker is wel dat de crisis op korte termijn desastreuze gevolgen heeft voor de schatkist. Want hoewel de meeste economen het kabinet van harte steunen in de strategie om zoveel mogelijk sectoren tenminste enkele maanden door de crisis te slepen, is het directe effect voor Hoekstra zelf een verwacht begrotingstekort van maar liefst 11,8 procent, oftewel 92 miljard euro. Dat zou het op een na slechtste resultaat sinds het jaar 1900 zijn. Alleen 1918, het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, eindigde met een nog groter begrotingstekort van 15 procent.

50Plus

Terwijl het Binnenhof grotendeels plat ligt, blijft één partij moedig weerstand bieden aan de allesoverheersende coronacrisis. Maar wel ten koste van zichzelf. Nadat zondag 50Plus-voorzitter Geert Dales bezweek onder de aanhoudende roep om zijn aftreden, evenals zijn mede-bestuursleden, is de ouderenpartij bestuurlijk onthoofd. Gelukkig waren de terugtredende bestuurders nog wel bereid om de lopende zaken te behartigen totdat een nieuw bestuur is aangetreden. Vandaag lieten de opstandige provinciale afdelingsvoorzitters echter weten dat ook dat niet de bedoeling is. Zij vormen zelf een ‘interim managent team', zo kondigden zij aan in een brief aan Dales en de zijnen. ‘Wanneer wij van jullie binnen 24 uur geen tegenbericht hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat jullie loyaal aan deze oplossing mee zullen meewerken.’

Wordt vervolgd.

Aftredend 50Plus-voorzitter Geert Dales. Beeld ANP - Remko de Waal

