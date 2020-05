Rutte laat de teugels vieren, op hoop van zegen: ‘Bij alles geldt een winstwaarschuwing’

De kapperszaken mogen binnenkort onder voorwaarden weer open. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

‘Bij elke versoepeling geldt een winstwaarschuwing’, aldus de premier. ‘Nederland kan alleen van het slot als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden. We hebben nu een planning tot 1 september. Maar per week moeten de cijfers voldoende ruimte bieden om de stappen te kunnen zetten. De ruimte die we nu krijgen, hebben we met elkaar verdiend, maar we kunnen alleen met elkaar zorgen dat het zo blijft.’

Voor enkele sectoren die al weken smeken om wat verlossing, sprak Rutte woensdagavond op zijn persconferentie bevrijdende woorden. Nog voordat de vorige aangekondigde versoepeling – de gedeeltelijke heropening van de basisscholen per 11 mei – van kracht is, krijgen ook andere branches zicht op een doorstart.

Motto

In het algemeen verandert het motto van de afgelopen zeven weken (‘Blijf thuis!’) in het minder dwingende ‘Blijf thuis als je klachten hebt’. Dat was aan het begin van de uitbraak in maart ook al even het advies.

De voorwaarde om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, blijft over het algemeen de norm. Vanaf komende maandag is het al de beurt aan de ‘contactberoepen’ zoals kappers en masseurs, en aan de buitensporters – al blijven competities in de ban vanwege de 1,5-meter-eis.

Per 1 juni volgen de middelbare scholen en de terrassen, in beperkte mate. Bioscopen, theaters en restaurants mogen dan ook weer maximaal dertig mensen binnenlaten, mits zij op 1,5 meter van elkaar kunnen blijven.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer hervat op 1 juni de normale dienstregeling, maar een mondkapje zal voor reizigers verplicht zijn. ‘En van ons allemaal wordt zelfbeheersing gevraagd’, aldus Rutte, ‘dus niet met z’n allen op een zonnige dag met de tram naar het strand.’

Per 1 juli gaat de norm voor de zalen in de culturele sector omhoog naar maximaal honderd personen en is het ook de beurt aan campings en vakantieparken. In alle gevallen is reservering noodzakelijk, om onverwachte samenscholingen te voorkomen. Voor hervatting van de grote sport- en muziekevenementen is het volgens het kabinet nog veel te vroeg.

Virologische adviezen

Het kabinet blijft intussen uitdrukkelijk leunen op de virologische adviezen van het Outbreak Management Team, maar stond onder groeiende maatschappelijke druk om de sociale en economische omstandigheden zwaarder mee te laten wegen. De aanhoudend verbeterende cijfers over de sterfte en de ziekenhuisopnamen voerden de druk verder op.

Op 24 maart werd aan de GGD’s gemeld dat 580 besmette mensen in het ziekenhuis waren opgenomen. Sinds 18 april is het aantal gemelde opnamen niet meer boven de honderd uitgekomen. Op 31 maart stierven 174 mensen, op 2 april 172. Sinds 30 april blijft het aantal doden per dag onder de 50.

Verpleeghuizen

Enig licht gloort er ook voor de verpleeghuizen. 25 instellingen mogen beginnen met een proef om een beperkt aantal bezoekers toe te laten. Het effect daarvan wordt eerst nauwkeurig gevolgd, voordat verdere versoepeling over twee weken in beeld komt. Met die proef probeert het kabinet tegemoet te komen aan een luide roep uit de samenleving. Voor veel geïsoleerde bewoners in de gesloten verpleeghuizen wordt de situatie volgens steeds meer betrokkenen onhoudbaar. Dat signaal heeft het kabinet bereikt, benadrukte minister De Jonge van Volksgezondheid. ‘Tijd van leven is niet het enige dat telt, ook kwaliteit van leven doet ertoe.’

Testen

Het kabinet benadrukt dat de exitstrategie in hoge mate afhangt van het testbeleid. Deze maand moeten in elk geval ouderen, kwetsbaren, zorgmedewerkers, jeugdtrainers en leraren toegang hebben tot testen. Daar komende mensen bij die vanaf 11 mei weer aan de slag mogen. Per 1 juni moeten de GGD’s klaar zijn om iedereen met klachten te kunnen testen. ‘Die testen moeten worden gevolgd door intensief contactonderzoek’, aldus De Jonge. ‘Wie besmet is, gaat met z’n huishouden 14 dagen in thuisquarantaine. Wie met een besmet persoon in aanraking is geweest, blijft zo veel mogelijk thuis en rapporteert over z’n gezondheidstoestand. Testen, traceren en vanuit huis rapporteren, dat is de werkwijze.’